Βίκυ Βολιώτη: «Με πληγώνουν οι κριτικές που δεν έχουν να κάνουν με τη δουλειά μου»

Την Βίκυ Βολιώτη φιλοξένησε η Κέλλυ Βρανάκη, το απόγευμα της Κυριακής 2/11, στο πλατό της εκπομπής «Τζενερέισον ΣΚ» που προβλήθηκε στο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Μέσα σε όλα, η ηθοποιός μίλησε για τις κριτικές που την έχουν πληγώσει στο παρελθόν αλλά πια έχει μάθει να διαχειρίζεται και να μην αφήνεται να παρασυρθεί απ’ αυτές.

Συγκεκριμένα, η Βίκυ Βολιώτη σημείωσε το να είσαι ηθοποιός «είναι μια δουλειά εξαιρετικά δύσκολη για τον ψυχισμό του ανθρώπου. Η ίδια αυτή η έκθεση δημιουργεί έκθεση και ανασφάλειες. Πρέπει να δουλεύεις με τον εαυτό σου. Εκθέτω πράγματα του εαυτού μου. Είτε χάνεις μια δουλειά. Θέλει δουλειά για να σκεφτείς οτι αυτή η αποτυχία δεν είναι αποτυχία του εαυτού σου. Θα πρέπει να μην είσαι ευάλωτος στην κριτική».

«Με έχει πληγώσει κριτική, ναι. Όταν είναι χτυπήματα κάτω από τη μέση τα οποία δεν έχουν να κάνουν με τη δουλειά σου αλλά με το πως είσαι, με το πως υπάρχεις, με την εμφάνιση σου, με την ηλικία σου. Όταν είναι κριτικές που σε αποκαθηλώνουν συνολικά, δεν αποτιμούν δηλαδή την προσπάθεια και τη δουλειά που έκανες στη συγκεκριμένη παράσταση και στον συγκεκριμένο ρόλο, αλλά σε ακυρώνουν συνολικά, είναι πολύ πληγωτικό. Βέβαια».

«Τώρα πια δεν με αφορά. Δηλαδή χαίρομαι πολύ όταν άνθρωποι, τους οποίους εμπιστεύομαι και που εμπιστεύομαι και την γνώμη τους, μου λένε την άποψη τους για την δουλειά μου είτε είναι θετική είτε είναι αρνητική. Άνθρωποι που εκτιμώ την γνώμη τους, αλλά στην κριτική δεν αφήνομαι να παρασυρθώ πια», πρόσθεσε η ηθοποιός.