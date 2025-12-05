Άγιος Νικόλαος: Συνελήφθη 17χρονος μαθητής για διακίνηση ναρκωτικών – Χρησιμοποιούσε το σχολείο… ως «καβάτζα»

Σύνοψη από το

  • Ένας 17χρονος μαθητής συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο για διακίνηση ναρκωτικών και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.
  • Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον ανήλικο να εισέρχεται σε σχολικό συγκρότημα και στις έρευνες βρέθηκαν πάνω από 2 κιλά κάνναβης, κοκαΐνη και χρηματικό ποσό άνω των 28.200 ευρώ.
  • Η κηδεμόνας του ανήλικου, 52 ετών, συνελήφθη επίσης για παραμέληση εποπτείας.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό

Στη σύλληψη ενός 17χρονου για διακίνηση ναρκωτικών και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, προχώρησαν την Πέμπτη (4/12) οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου.

Οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν περισσότερα από 2 κιλά κάνναβης, χρηματικό ποσό άνω των 28.200 ευρώ, ζυγαριά και μαχαίρι, ενώ συνέλαβαν την κηδεμόνα του ανήλικου, 52 ετών, για παραμέληση εποπτείας.

Οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν τον ανήλικο, αξιοποιώντας σχετικές πληροφορίες, την ώρα που εισερχόταν σε σχολικό συγκρότημα σε περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου, όπου φοιτά. Οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν και κατά τη διάρκεια του ελέγχου εντοπίστηκαν στην κατοχή του 23 γραμμάρια κάνναβης, το χρηματικό ποσό των 555 ευρώ και συσκευή κινητού τηλεφώνου.

Ακολούθησαν έρευνες στο σπίτι του και σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης, που χρησιμοποιείτο ως χώρος απόκρυψης, όπου συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 1.988,9 γραμμάρια κάνναβης, 2,1 γραμμάρια κοκαΐνης, χρηματικό ποσό 27.710 ευρώ ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα, ζυγαριά και μαχαίρι.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μέχρι ποια ηλικία μπορείτε να πίνετε άφοβα μπίρα; Ένας νευρολόγος μοιράζεται την πικρή αλήθεια

Οι τρεις αναπνευστικοί ιοί που μας απειλούν- Μέτρα προστασίας από τον ΕΟΔΥ

ΔΥΠΑ: Από σήμερα οι αιτήσεις για τη νέα πρόσκληση του Μητρώου Εκπαιδευτικών – Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Τεχνητή νοημοσύνη: Big deal της OpenAI με την αυστραλιανή εταιρεία διαχείρισης κέντρου δεδομένων, NextDC

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
15:12 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

Αγρότες: Προχώρησαν σε επ’ αόριστον αποκλεισμό της Εγνατίας Οδού στον κόμβο Κερδυλλίων

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι του νομού Σερρών προχώρησαν πριν από λίγο σε επ’ αόριστον ...
14:56 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

Αγρότες: Αποκλεισμένο μέχρι τις 10 το βράδυ το τελωνείο Ευζώνων – Ενισχύθηκε το μπλόκο

Με αμείωτη ένταση συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες, οι οποίοι διαμηνύουν ότι δεν ...
14:45 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

Αλεξανδρούπολη: Οι πρώτες εκτιμήσεις του ιατροδικαστή για την αιτία θανάτου του ζευγαριού – Είχαν χάσει την ζωή τους από την Κυριακή

Την περασμένη Κυριακή έχασαν την ζωή τους ο 58χρονος και η 55χρονη σύζυγός του, που εντοπίστηκ...
14:35 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

Κακοκαιρία Byron: Κατέρρευσε το χριστουγεννιάτικο δέντρο μπροστά στο δημαρχείο λόγω ισχυρών ανέμων – Δείτε βίντεο

«Θύμα» της κακοκαιρίας «Byron» έπεσε και το χριστουγεννιάτικο δέντρο που είχε στηθεί μπροστά σ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»