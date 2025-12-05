Άγιος Νικόλαος: Συνελήφθη 17χρονος μαθητής για διακίνηση ναρκωτικών – Χρησιμοποιούσε το σχολείο… ως «καβάτζα»

Στη σύλληψη ενός 17χρονου για διακίνηση ναρκωτικών και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, προχώρησαν την Πέμπτη (4/12) οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου.

Οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν περισσότερα από 2 κιλά κάνναβης, χρηματικό ποσό άνω των 28.200 ευρώ, ζυγαριά και μαχαίρι, ενώ συνέλαβαν την κηδεμόνα του ανήλικου, 52 ετών, για παραμέληση εποπτείας.

Οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν τον ανήλικο, αξιοποιώντας σχετικές πληροφορίες, την ώρα που εισερχόταν σε σχολικό συγκρότημα σε περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου, όπου φοιτά. Οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν και κατά τη διάρκεια του ελέγχου εντοπίστηκαν στην κατοχή του 23 γραμμάρια κάνναβης, το χρηματικό ποσό των 555 ευρώ και συσκευή κινητού τηλεφώνου.

Ακολούθησαν έρευνες στο σπίτι του και σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης, που χρησιμοποιείτο ως χώρος απόκρυψης, όπου συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 1.988,9 γραμμάρια κάνναβης, 2,1 γραμμάρια κοκαΐνης, χρηματικό ποσό 27.710 ευρώ ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα, ζυγαριά και μαχαίρι.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου.