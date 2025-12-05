Πολάκης για βιβλίο Τσίπρα: Δεν πήγα στην παρουσίαση γιατί έχω μία υψοφοβία με τους εξώστες και τα θεωρεία – Εγώ δεν κάνω παρακάλια

«Έχω μία υψοφοβία με τους εξώστες και τα θεωρεία» είπε ο Παύλος Πολάκης όταν ρωτήθηκε για την απουσία του από την εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη» στο θέατρο «Παλλάς».

Ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στο OPEN και την εκπομπή «10 Παντού», πρόσθεσε ότι «δεν πήγα συνειδητά στην παρουσίαση».

Ο Παύλος Πολάκης υποστήριξε ότι «δεν πήγα γιατί διαφώνησα με τη στάση του Αλέξη Τσίπρα να αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένας άνθρωπος που το 2012 έκανε κάτι που κανένας ηγέτης της Αριστεράς δεν είχε κάνει: είπε, πάμε να κυβερνήσουμε να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση και τα μνημόνια. Σε αυτό το κάλεσμα στρατεύθηκα και εγώ και χιλιάδες λαού τότε που οδήγησε στη νίκη του 2015. Δώσαμε από το 2015- 2019 με τα λάθη και τις ανεπάρκειές μας, με τους δισταγμούς και την τόλμη μας, με τις υποχωρήσεις αλλά και με τις συγκρούσεις μας, έναν αγώνα και βγάλαμε τη χώρα από τον κλοιό των μνημονίων. Τα δύο πρώτα μνημόνια ήταν 65 δισ. ευρώ μέτρα, το δικό μας μνημόνιο ήταν 9 δισ. Και μας ζητούσαν 22 δισ.».

Ο ίδιος τόνισε ότι «βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια, με τους αδύναμους στηριγμένους, έναν παραπάνω φόρο αίματος στα μεσαία στρώματα, με ένα μεγάλο αποθεματικό που χρησιμοποίησε και «ξεκοκκάλισε» ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πανδημία και με μέτρα σε διάφορους τομείς που είχαν κοινωνική δικαιοσύνη».

«Ο Αλέξης Τσίπρας σε έναν μεγάλο βαθμό υπερασπίζεται αυτόν τον αγώνα. Δεν υπερασπίζεται δύο κομμάτια που εγώ διαφωνώ οριζοντίως και καθέτως: τη μάχη με τα κανάλια που έδωσαν ο Νίκος Παππάς και ο Λευτέρης Κρέτσος και τη μάχη με τη διαπλοκή στον χώρο της Υγείας που έδωσα εγώ και συνεργάτες μου» είπε ο Παύλος Πολάκης και συμπλήρωσε:

«Δεν μου άρεσε η εικόνα με τον εξώστη». Πρόσθεσε ότι «στον καθέναν κάνουν αυτά που επιτρέπουν να του κάνουν».

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο συμπόρευσης με τον Αλέξη Τσίπρα, ο Παύλος Πολάκης απάντησε τα εξής: «Εγώ ανήκω στον ΣΥΡΙΖΑ και θεωρώ ότι έχει τον οργανωτικό πανελλαδικό ιστό, το στελεχιακό δυναμικό και την κυβερνητική εμπειρία για ένα πρόγραμμα που θα αποτελέσει τη βάση μιας ευρύτερης αριστερής και προοδευτικής συνεργασίας που θα μπορέσει να ρίξει τον Μητσοτάκη. Δεν με αφορά η λογική να κάνω παρακάλια, ξέρω μοναχός από τις πορτοκαλιές να κόβω πορτοκάλια».

Ο ίδιος τόνισε ότι «συμπόρευση δεν είναι να ενωθούμε για να μην χαθούμε, αλλά να ενωθούμε σε ένα πρόγραμμα για να ρίξουμε τον Μητσοτάκη και να κάνουμε τη ζωή καλύτερη των ανθρώπων» και επέμεινε πολλές φορές ότι «το ζουμί είναι όλοι και ο Τσίπρας και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Αριστερά και το ΜεΡΑ25 και το ΚΚΕ θα κριθούν από το ότι ενώ έχουμε μια διεφθαρμένη κυβέρνηση, αν υπήρχε μια εναλλακτική λύση θα μπορούσε η κυβέρνηση να είχε πάρει δρόμο. Όλοι θα κριθούμε από το αν θα εκπέμψουμε λαϊκά κατανοητό, κοινωνικά αναγκαίο μη πραγματοποιήσιμο από τη ΝΔ, σε σύγκρουση με την ολιγαρχία της διαπλοκής, πρόγραμμα με βαθιές αλλαγές που θα στηρίζουν το κοινωνικό κράτος, με αναδιανομή υπέρ των εργαζομένων, θα αλλάζει τους όρους λειτουργίας του κράτους».

«Εγώ είμαι στον ΣΥΡΙΖΑ, εμείς έχουμε πρόεδρο πρόσφατα εκλεγμένο. Εγώ θα μείνω ΣΥΡΙΖΑ, τα εάν θα φανούν τότε» είπε ακόμη ο Παύλος Πολάκης ενώ όσον αφορά στα σχόλια του κ. Τσίπρα για τους πρώην συνεργάτες του απάντησε: «Προφανώς δεν είναι έντιμο να κρεμάς στα μανταλάκια τους συνεργάτες σου. Όταν φτιάχνεις μια ομάδα- επειδή έχω φτιάξει πολλές ομάδες στη ζωή μου- εσύ έχεις την πρώτη ευθύνη των επιλογών και όταν βλέπεις ότι κάποιος δεν περπατεί, τον αλλάζεις. Προφανώς δεν τους δίνεις στην πυρά της λαϊκής κρίσης για να προφυλαχθείς εσύ».