Σάλος στην Τουρκία: Συνελήφθησαν παίκτες της Φενέρμπαχτσε και της Γαλατασαράι

  • Συνεχίζονται οι έρευνες της τουρκικής δικαιοσύνης για το μεγάλο σκάνδαλο του παράνομου στοιχηματισμού στο ποδόσφαιρο. Εντάλματα σύλληψης εκδόθηκαν για 46 άτομα, μεταξύ των οποίων 29 ποδοσφαιριστές.
  • Η τουρκική ποδοσφαιρική ομοσπονδία διερευνά συνολικά 1.024 ποδοσφαιριστές που κατηγορούνται ότι στοιχημάτιζαν σε αγώνες, παρά την αυστηρή απαγόρευση. Τα πρωταθλήματα τρίτης και τέταρτης κατηγορίας ανεστάλησαν προσωρινά.
  • Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται παίκτες της Φενέρμπαχτσε και της Γαλατασαράι, όπως ο Μερτ Χακάν Γιαντάς και οι Μετεχάν Μπαλτατσί, Ερέν Ελμαλί, καθώς και πρώην πρόεδρος ομάδας, διαιτητής και τηλεοπτικός παρουσιαστής.
Σάλος στην Τουρκία: Συνελήφθησαν παίκτες της Φενέρμπαχτσε και της Γαλατασαράι

Συνεχίζονται οι έρευνες της τουρκικής δικαιοσύνης για το μεγάλο σκάνδαλο του παράνομου στοιχηματισμού στο ποδόσφαιρο της γειτονικής χώρας.

Σύμφωνα με ΜΜΕ της χώρας ο αρμόδιος ανακριτής, που ερευνά την πολύκροτη υπόθεση, εξέδωσε εντάλματα για τη σύλληψη άλλων 46 ατόμων, μεταξύ των οποίων είναι και 29 ποδοσφαιριστές.


Να σημειωθεί πως η ποδοσφαιρική ομοσπονδία διερευνά συνολικά 1.024 ποδοσφαιριστές που κατηγορούνται ότι στοιχημάτιζαν σε αγώνες, παρά την αυστηρή απαγόρευση.

Τα πρωταθλήματα της τρίτης και τέταρτης κατηγορίας, όπου αγωνίζονται πάνω από 900 από τους εμπλεκόμενους παίκτες, ανεστάλησαν τον περασμένο μήνα για δύο εβδομάδες.

Μεταξύ των συλληφθέντων, σύμφωνα με ρεπορτάζ των ΜΜΕ, είναι ο παίκτης της Φενέρμπαχτσε, Μερτ Χακάν Γιαντάς, οι ποδοσφαιριστές της Γαλατασαράι, Μετεχάν Μπαλτατσί και Ερέν Ελμαλί, ο πρώην πρόεδρος της Αντάνα, Μουράτ Σαντζάκακ, ο διαιτητής Ζορμπαϊ Κουτσούκ, καθώς και ο τηλεοπτικός παρουσιαστής και πρώην διαιτητής Αχμέτ Τσακάρ.


Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

