Κακοκαιρία Byron: Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Οι περιοχές που βρίσκονται στο επίκεντρο μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου

  • Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία επικαιροποίησε το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων για την κακοκαιρία BYRON.
  • Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σε ανατολική και νότια Ελλάδα, με διάρκεια έως το μεσημέρι του Σαββάτου.
  • Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα, συνοδευόμενα από χαλαζοπτώσεις και πολύ ισχυρούς ανέμους σε πολλές περιοχές.
Επικαιροποιήθηκε το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών (ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ).

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

Κόκκινη Προειδοποίηση

Επικαιροποίηση Παρασκευή 05-12-25 12:00 τοπική

Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων με α.α 7 που εκδόθηκε την Τετάρτη 03-12-25 12:30 τοπική, επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες που εκδηλώνονται στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας κυρίως χώρας θα συνεχιστούν σήμερα Παρασκευή (05-12-2025) και μέχρι τις μεσημβρινές ώρες του Σαββάτου (06-12-2025).

Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

1. Το καιρικό σύστημα με την ονομασία BYRON που εκδηλώνεται σήμερα Παρασκευή (05-12-2025) προκαλεί κακοκαιρία στο μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής χώρας.

Πιο συγκεκριμένα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην κεντρική Μακεδονία

β. στη Θεσσαλία και τις Σποράδες

γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (ν. Χίο και νοτιότερα) και τα Δωδεκάνησα

δ. στις Κυκλάδες και κυρίως τα δυτικά και νότια τμήματα της Κρήτης, μέχρι νωρίς το απόγευμα

ε. στην κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και στην Εύβοια μέχρι νωρίς το απόγευμα

Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση): στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας – Ημαθίας – Πέλλας – Χαλκιδικής – Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία και τις Σποράδες, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα και μέχρι νωρίς το απόγευμα στην Εύβοια.

2. Το Σάββατο (06-12-2025) προβλέπεται από τις πρωινές ώρες τα ισχυρά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν:

α. στη κεντρική Μακεδονία (περιφερειακές ενότητες Πιερίας – Ημαθίας – Πέλλας – Χαλκιδικής, μέχρι τις πρωινές ώρες.

β. στα Δωδεκάνησα (από ν. Σάμο και νοτιότερα), μέχρι το μεσημέρι.

