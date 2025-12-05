Κακοκαιρία Byron: Το βίντεο της ΕΛ.ΑΣ. από τις επιχειρήσεις των αστυνομικών στην Αττική – 12 απεγκλωβισμοί

Enikos Newsroom

κοινωνία

κακοκαιρία Αττική

Σε 12 απεγκλωβισμούς ατόμων προχώρησαν οι αστυνομικοί των πληρωμάτων που επιχειρούν στις περιοχές της Αττικής που επλήγησαν από την κακοκαιρία Byron. 

«Από τις 05:30 το πρωί, το Κέντρο της Άμεσης Δράσης Αττικής έχει δεχθεί 61 κλήσεις για συσσώρευση υδάτων και εμπόδια στο δρόμο, καθώς και 33 κλήσεις για παροχή βοήθειας-απεγκλωβισμούς.

Για όσο χρόνο διαρκούν τα έντονα #καιρικά φαινόμενα, αποφεύγουμε τις άσκοπες μετακινήσεις και ακολουθούμε τις οδηγίες των Τροχονόμων και των υπόλοιπων συναρμόδιων Αρχών» αναφέρεται σε ανάρτηση της ΕΛ.ΑΣ. στα social media που συνοδεύεται από σχετικό βίντεο.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι τρεις αναπνευστικοί ιοί που μας απειλούν- Μέτρα προστασίας από τον ΕΟΔΥ

Ενίσχυση του Εθνικού Δικτύου Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας με 53 μόνιμες θέσεις Ψυχιάτρων και Παιδοψυχιάτρων

Άρειος Πάγος: Συζητήθηκε το θέμα των δανείων σε ελβετικό φράγκο – Αλλαγή στον τρόπο αποπληρωμής ζητούν οι δανειολήπτες

Νέο πρόγραμμα απασχόλησης της ΔΥΠΑ για άνεργους με μισθό 1.200 ευρώ: Αρχίζει σήμερα η υποβολή αιτήσεων – Ποιους αφορά

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
13:41 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

Δίκη Βαλυράκη: «Τον χτύπησαν με κοντάρι 3-4 φορές και όταν έπεσε στη θάλασσα δεν προσπάθησαν να τον βοηθήσουν» – Όλα όσα κατέθεσε αυτόπτης μάρτυρας

Σημαντικά στοιχεία για τις συνθήκες θανάτου του πρώην υπουργού, Σήφη Βαλυράκη κατέθεσε στο δικ...
13:16 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

Καλαμάτα: Αυτοκίνητο «βούτηξε» στη θάλασσα – Απεγκλωβίστηκε σώος ο οδηγός – ΦΩΤΟ

Τυχερός μέσα στην ατυχία του στάθηκε ένας 86χρονος, καθώς βγήκε σώος από το όχημά του που κατέ...
13:10 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

Θήβα: Οι αγρότες έκλεισαν την Εθνική Οδό και στα δύο ρεύματα

Οι αγρότες που είχαν συγκεντρωθεί τις τελευταίες ημέρες στο πάρκο του Αγίου Ιωάννη στη Θήβα κα...
12:47 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

Κακοκαιρία Byron: Κανονικά η κυκλοφορία των οχημάτων στην Περιφερειακή Αιγάλεω – Οι τελευταίες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην Περιφερειακή Αιγάλεω, όπου είχε διακοπεί τα ξημε...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»