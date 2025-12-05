Κακοκαιρία Byron: Το βίντεο της ΕΛ.ΑΣ. από τις επιχειρήσεις των αστυνομικών στην Αττική – 12 απεγκλωβισμοί

Σε 12 απεγκλωβισμούς ατόμων προχώρησαν οι αστυνομικοί των πληρωμάτων που επιχειρούν στις περιοχές της Αττικής που επλήγησαν από την κακοκαιρία Byron.

«Από τις 05:30 το πρωί, το Κέντρο της Άμεσης Δράσης Αττικής έχει δεχθεί 61 κλήσεις για συσσώρευση υδάτων και εμπόδια στο δρόμο, καθώς και 33 κλήσεις για παροχή βοήθειας-απεγκλωβισμούς.

Για όσο χρόνο διαρκούν τα έντονα #καιρικά φαινόμενα, αποφεύγουμε τις άσκοπες μετακινήσεις και ακολουθούμε τις οδηγίες των Τροχονόμων και των υπόλοιπων συναρμόδιων Αρχών» αναφέρεται σε ανάρτηση της ΕΛ.ΑΣ. στα social media που συνοδεύεται από σχετικό βίντεο.

