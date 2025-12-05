Στο έλεος της κακοκαιρίας Byron η χώρα: Πλημμύρες, κλειστοί δρόμοι και εγκλωβισμοί – Ήχησε το 112 σε Ελευσίνα, Τρίκαλα, Καρδίτσα και Φθιώτιδα

Τα «δόντια» της δείχνει η κακοκαιρία Byron που σφυροκοπά όλη την Ελλάδα προκαλώντας σοβαρά προβλήματα, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Στην Αττική, δεν είναι λίγοι οι δρόμοι που έχουν γεμίσει λασπόνερα και έχουν πλημμυρίσει. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο καιρικών φαινομένων, τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι το πρωί του Σαββάτου (06/12).

Η κακοκαιρία δημιούργησε σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές της Δυτικής Αττικής. Τα Μέγαρα, η Νέα Πέραμος και η Μάνδρα δέχθηκαν ισχυρά καιρικά πλήγματα, καθώς οι βροχοπτώσεις οδήγησαν σε πλημμυρισμένους δρόμους και σε πτώσεις δέντρων.

Δείτε live:

«Έχουν πλημμυρίσει σπίτια στη Νέα Πέραμο, δεν κινδυνεύσαν άνθρωποι»

Για τη μεγαλύτερη ποσότητα νερού που έχει πέσει εδώ και πολλά χρόνια έκανε λόγο ο δήμαρχος Μεγαρέων, Παναγιώτης Μαργέτης. Η περιοχή «χτυπήθηκε» άγρια τη νύχτα από τον Byron στη Νέα Πέραμο, υπήρξαν πλημμύρες και τα συνεργεία του δήμου εργάζονται πυρετωδώς για την αποκατάσταση, σύμφωνα με τον ίδιο.

«Πρέπει να έχει πέσει εδώ σ’ εμάς το περισσότερο νερό από όλη την Ελλάδα», ανέφερε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο κ. Μαργέτης και πρόσθεσε: «Είμαστε επί ποδός, όλα τα μηχανήματα έργου εργάζονται και αυτήν τη στιγμή κινούμαι προς τη Νέα Πέραμο. Εκεί έχουν πλημμυρίσει σπίτια, έχουν κατέβει φερτά υλικά, όμως δεν έχουν αναφερθεί εγκλωβισμοί και δεν κινδύνευσαν άνθρωποι. Η Πυροσβεστική δουλεύει στην άντληση υδάτων, έχουν πέσει πολύ μεγάλες ποσότητες νερού. Το ίδιο και στη βιομηχανική περιοχή. Ευτυχώς, όμως, οριακά δεν είχαμε υπερχειλίσεις ρεμάτων».

Για το οδικό δίκτυο, ο δήμαρχος Μεγαρέων τόνισε: «Υπήρξαν πολλά προβλήματα, όμως επέρχεται σταδιακά η αποκατάσταση. Όπως με ενημέρωσαν, στην Εθνική Οδό άνοιξε ένας διάδρομος προς την Κόρινθο και γίνεται ελεγχόμενη διέλευση των οχημάτων και είναι ελεγχόμενη γιατί υπάρχει η περίπτωση να ξεκινήσει πάλι η νεροποντή. Το ρεύμα για την Αθήνα είναι ανοιχτό και γίνεται κανονικά η κυκλοφορία».

Απεγκλωβισμοί πολιτών από την ΕΛ.ΑΣ από σπίτια και αυτοκίνητα στο κέντρο της Αθήνας

Για απεγκλωβισμούς πολιτών και απομάκρυνση αντικειμένων από τους πλημμυρισμένους δρόμους του κέντρου της Αθήνας, επενέβησαν οι δυνάμεις της αστυνομίας στο κέντρο της Αθήνας, τις ώρες της έντονης βροχόπτωσης τα ξημερώματα της Παρασκευής (05/12).

Όπως έγινε γνωστό, το Κέντρο Επιχειρήσεων της Άμεσης Δράσης, από τις 05.30 το πρωί δέχτηκε συνολικά 61 κλήσεις για συσσώρευση υδάτων και εμπόδια στους δρόμους.

Οι 33 κλήσεις ήταν για παροχή βοήθειας σε πολίτες, σε αυτοκίνητα και σπίτια, εκ των οποίων πραγματοποιήθηκαν 12 απεγκλωβισμοί.

Τεράστιες οι καταστροφές στη Μάνδρα

Οι επόμενες ώρες της κακοκαιρίας Byron

Βροχές και κατολισθήσεις στη Λακωνία

Μαρτυρίες κατοίκων από τη Νέα Πέραμο

Ταλαιπωρία των οδηγών στην Εθνική Οδό – «Έκανα 1 ώρα να διανύσω 300 μέτρα»

Τα 800 χλμ. ξεπερνά το μέτωπο της κακοκαιρίας

Ελευσίνα: Μήνυμα από το 112 για πιθανή υπερχείλιση του Σαρανταποτάμου

Μήνυμα από το 112 και για τους κατοίκους της Φθιώτιδας

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα μέχρι αύριο το πρωί στην Περιφερειακή Ενότητα #Φθιώτιδας. Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις. Προσοχή στους υπόγειους χώρους. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN… — 112 Greece (@112Greece) December 5, 2025

Μήνυμα από το 112 στα Τρίκαλα και στην Καρδίτσα

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα μέχρι αύριο το πρωί στην Περιφερειακή Ενότητα #Τρικάλων. Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις. Προσοχή στους υπόγειους χώρους. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN… — 112 Greece (@112Greece) December 5, 2025

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα μέχρι αύριο το πρωί στην Περιφερειακή Ενότητα #Καρδίτσας. Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις. Προσοχή στους υπόγειους χώρους. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN… — 112 Greece (@112Greece) December 5, 2025

Κολυδάς: Πού σημειώνονται έντονες καταιγίδες

Σε νεότερη ανάρτησή του, ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, αναφέρει ότι συνεχίζονται οι βροχές στα ανατολικά, με μειωμένες εντάσεις από το απόγευμα σε πολλές περιοχές.

Σύμφωνα με τον κ. Κολυδά η ζώνη των περισσοτέρων καταιγίδων έχει μετατοπιστεί κυρίως προς ανατολικό Αιγαίο Δωδεκάνησα.

🌦️ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Συνεχίζονται οι βροχές στα ανατολικά, με μειούμενες εντάσεις από το απόγευμα σε πολλές περιοχές , ενω η ζώνη των περισοτέρων καταιγίδων έχει μετατοπιστει κυρίως προς ανατολικό Αιγαίο Δωδεκάνησα.

Οι ΝΑ άνεμοι δεν ξεπερνούν τα 7-8 μποφόρ.

Καλημέρα σας .… pic.twitter.com/uw0ElRePLh — Theodoros Kolydas (@KolydasT) December 5, 2025

Άνοιξε η αριστερή λωρίδα στην Αθηνών-Κορίνθου, μετά τα διόδια της Ελευσίνας

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ:

Στη Ν.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ–ΚΟΡΙΝΘΟΥ από το ύψος των διοδίων ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ έως την έξοδο της ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς ΚΟΡΙΝΘΟ, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μόνο από την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.

Ποιοι δρόμοι παραμένουν κλειστοί στην Αττική

Σύμφωνα με τη νέα ενημέρωση της Τροχαίας, σε ισχύ βρίσκονται σημαντικές απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε κεντρικά και περιφερειακά οδικά σημεία. Αναλυτικά: