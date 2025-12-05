Κακοκαιρία «Byron»: Προσοχή στους κεραυνούς – Δείτε LIVE πού υπάρχει έντονη δραστηριότητα

Εύη Κατσώλη

κοινωνία

Κακοκαιρία «Byron»: Προσοχή στους κεραυνούς – Δείτε LIVE πού υπάρχει έντονη δραστηριότητα

Η κακοκαιρία «Byron» έχει φέρει ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες συνοδεύονται από έντονη κεραυνική δραστηριότητα.

Όσοι κινούνται σε περιοχές που πλήττονται από τη σαρωτική κακοκαιρία πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δείξουν και στους κεραυνούς, οι οποίοι είναι πολύ επικίνδυνοι.

Μπείτε εδώ για να δείτε LIVE πού εκδηλώνονται ηλεκτρονικές εκκενώσεις

Προστασία από κεραυνούς

Οι κεραυνοί μπορεί να είναι θανατηφόροι. Περίπου το 20% των θυμάτων καταλήγουν ενώ περίπου το 70% των επιζώντων παρουσιάζει σοβαρά μακροχρόνια προβλήματα.

  • Σε οποιαδήποτε περίπτωση μείνετε μακριά από δένδρα.
  • Αποφύγετε τους τηλεφωνικούς στύλους, τους πυλώνες ενέργειας και γενικά οποιαδήποτε μορφή μεταλλικού σύρματος ή καλωδίου.
  • Απομακρυνθείτε από περιοχές όπως παραλίες και γενικότερα νερό και αναζητήστε καταφύγιο σε κάποιο κοντινό κτήριο.
  • Μην χρησιμοποιείτε ποδήλατα ή μοτοσικλέτες.
  • Εάν βρίσκεστε σε αυτοκίνητο, σταματήστε το αυτοκίνητο στην άκρη του δρόμου, σε περιοχή μακριά από δέντρα, και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης. Έχετε κλειστά τα παράθυρα και αποφύγετε την επαφή με τα μεταλλικά αντικείμενα του αυτοκινήτου. Το αυτοκίνητο σας προστατεύει από τους κεραυνούς αρκεί να μην ακουμπήσετε κανένα μεταλλικό μέρος.
  • Αν βρίσκεστε σε μεγάλο υψόμετρο, κατεβείτε γρήγορα σε χαμηλότερο υψόμετρο και αναζητείστε καταφύγιο.
  • Αν βρίσκεστε σε εσωτερικό χώρο, απομακρυνθείτε από τα παράθυρα, τις πόρτες, από σώματα καλοριφέρ και κάθε είδους σωληνώσεων. Ακόμη, μην ακουμπάτε μικρές ηλεκτρικές συσκευές (π.χ. ραδιόφωνο, στεγνωτήρας μαλλιών κ.λπ.) και μείνετε μακριά από τηλεοράσεις, μπανιέρες και νιπτήρες.

Τι να κάνετε αν κάποιος κοντά σας χτυπηθεί από κεραυνό

  • Ειδοποιήστε το 166 αμέσως, αναφέροντας ότι έχετε κοντά σας θύμα από πτώση κεραυνού.
  • Αν το θύμα δεν αναπνέει προσπαθήστε να του κάνετε τεχνικές αναπνοές.
  • Αν η καρδιά του δεν κτυπάει και έχετε τις κατάλληλες γνώσεις επιχειρήστε καρδιοπνευμονική ανάνηψη.
  • Οι άνθρωποι που έχουν κτυπηθεί από κεραυνό δεν φέρουν κανένα φορτίο και επομένως μπορείτε να τους ακουμπήσετε και να τους συνδράμετε άφοβα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πόσες κάμψεις θα πρέπει να μπορείτε να κάνετε μετά τα 50 – 5 ασκήσεις για να δοκιμάσετε τον εαυτό σας

17χρονη με φαγούρα στο μάτι που νόμιζε ότι οφειλόταν σε κρυολόγημα, έλαβε διάγνωση για απειλητική μόλυνση στον εγκέφαλο

Εφορία: Πόσοι φορολογούμενοι απειλούνται με κατασχέσεις – Πώς μπορούν να ρυθμισθούν οι οφειλές

Στο ΕΣΠΑ η μετατροπή του πρώην Ταπητουργείου Αγίου Πέτρου Αρκαδίας σε κέντρο πολιτισμού – Όλα όσα λέει ο Παπαθανάσης

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
08:37 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

Πάτρα: Ανήλικη βρέθηκε αναίσθητη έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ

Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε 17χρονη σε περιοχή της Πάτρας, έπειτα από υπερβολική καταν...
08:28 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

Κακοκαιρία Byron: Δρόμοι έχουν μετατραπεί σε «ποτάμια» λάσπης στις Αχαρνές – ΒΙΝΤΕΟ αναγνώστη

Με σφοδρότητα χτυπά η κακοκαιρία Byron την Αττική και αρκετοί δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμ...
08:23 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

Κακοκαιρία Byron: Χωριό στην Εύβοια γέμισε λασπόνερα και φερτά υλικά – ΒΙΝΤΕΟ

Σοβαρά προβλήματα προκαλεί η κακοκαιρία Byron, καθώς οι ισχυρές καταιγίδες συνεχίζονται με αμε...
08:12 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

Κακοκαιρία «Byron»: Σε «ακινησία» ο Κηφισός, «έμφραγμα» σε Κηφισίας και παραλιακή – ΒΙΝΤΕΟ αναγνώστη

Σημαντικά είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οδηγοί το πρωί της Παρασκευής 5/12 λόγω τη...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»