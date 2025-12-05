Κακοκαιρία «Byron»: Προσοχή στους κεραυνούς – Δείτε LIVE πού υπάρχει έντονη δραστηριότητα

Η κακοκαιρία «Byron» έχει φέρει ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες συνοδεύονται από έντονη κεραυνική δραστηριότητα.

Όσοι κινούνται σε περιοχές που πλήττονται από τη σαρωτική κακοκαιρία πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δείξουν και στους κεραυνούς, οι οποίοι είναι πολύ επικίνδυνοι.

Μπείτε εδώ για να δείτε LIVE πού εκδηλώνονται ηλεκτρονικές εκκενώσεις

Προστασία από κεραυνούς

Οι κεραυνοί μπορεί να είναι θανατηφόροι. Περίπου το 20% των θυμάτων καταλήγουν ενώ περίπου το 70% των επιζώντων παρουσιάζει σοβαρά μακροχρόνια προβλήματα.

Σε οποιαδήποτε περίπτωση μείνετε μακριά από δένδρα.

Αποφύγετε τους τηλεφωνικούς στύλους, τους πυλώνες ενέργειας και γενικά οποιαδήποτε μορφή μεταλλικού σύρματος ή καλωδίου.

Απομακρυνθείτε από περιοχές όπως παραλίες και γενικότερα νερό και αναζητήστε καταφύγιο σε κάποιο κοντινό κτήριο.

Μην χρησιμοποιείτε ποδήλατα ή μοτοσικλέτες.

Εάν βρίσκεστε σε αυτοκίνητο, σταματήστε το αυτοκίνητο στην άκρη του δρόμου, σε περιοχή μακριά από δέντρα, και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης. Έχετε κλειστά τα παράθυρα και αποφύγετε την επαφή με τα μεταλλικά αντικείμενα του αυτοκινήτου. Το αυτοκίνητο σας προστατεύει από τους κεραυνούς αρκεί να μην ακουμπήσετε κανένα μεταλλικό μέρος.

Αν βρίσκεστε σε μεγάλο υψόμετρο, κατεβείτε γρήγορα σε χαμηλότερο υψόμετρο και αναζητείστε καταφύγιο.

Αν βρίσκεστε σε εσωτερικό χώρο, απομακρυνθείτε από τα παράθυρα, τις πόρτες, από σώματα καλοριφέρ και κάθε είδους σωληνώσεων. Ακόμη, μην ακουμπάτε μικρές ηλεκτρικές συσκευές (π.χ. ραδιόφωνο, στεγνωτήρας μαλλιών κ.λπ.) και μείνετε μακριά από τηλεοράσεις, μπανιέρες και νιπτήρες.

Τι να κάνετε αν κάποιος κοντά σας χτυπηθεί από κεραυνό