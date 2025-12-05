e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Τελευταία ημέρα πληρωμών σήμερα – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Σύνοψη από το

  • Έως και σήμερα Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, θα κατατεθεί ποσό 81.760.000,00 ευρώ στους τραπεζικούς λογαριασμούς 94.230 δικαιούχων από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.
  • Από τον e-ΕΦΚΑ, θα καταβληθούν 16.450.000 ευρώ σε 34.350 δικαιούχους για παροχές και 21.000.000 ευρώ σε 1.000 δικαιούχους για εφάπαξ.
  • Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 23.000.000 ευρώ για επιδόματα ανεργίας, 1.000.000 ευρώ για άδεια μητρότητας και 20.000.000 ευρώ για προγράμματα απασχόλησης.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

οικονομία

πληρωμές

Το χρηματικό ποσό των 81.760.000,00 ευρώ, θα κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς 94.230 δικαιούχων έως και σήμερα Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» πληρωμών μέχρι και τις 5 Δεκεμβρίου

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

Σήμερα, 5 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 16.450.000 ευρώ σε 34.350 δικαιούχους για πληρωμή παροχών (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, επιδόματα ασθενείας και ατυχημάτων).
Έως σήμερα, 5 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 21.000.000 ευρώ σε 1.000 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 23.000.000 ευρώ σε 38.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πόσες κάμψεις θα πρέπει να μπορείτε να κάνετε μετά τα 50 – 5 ασκήσεις για να δοκιμάσετε τον εαυτό σας

17χρονη με φαγούρα στο μάτι που νόμιζε ότι οφειλόταν σε κρυολόγημα, έλαβε διάγνωση για απειλητική μόλυνση στον εγκέφαλο

Εφορία: Πόσοι φορολογούμενοι απειλούνται με κατασχέσεις – Πώς μπορούν να ρυθμισθούν οι οφειλές

Στο ΕΣΠΑ η μετατροπή του πρώην Ταπητουργείου Αγίου Πέτρου Αρκαδίας σε κέντρο πολιτισμού – Όλα όσα λέει ο Παπαθανάσης

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
07:29 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

Εφορία: Πόσοι φορολογούμενοι απειλούνται με κατασχέσεις – Πώς μπορούν να ρυθμιστούν οι οφειλές

Αντιμέτωποι με αναγκαστικά μέτρα είσπραξης της εφορίας κινδυνεύουν να βρεθούν 2,3 εκατομμύρια ...
22:12 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Υπουργείο Εργασίας: Τα μέτρα προστασίας των εργαζόμενων από την κακοκαιρία

Σε συνέχεια της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του αρμόδιου υπουργείου Κλιμα...
13:56 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 8,2% η ανεργία το γ’ τρίμηνο – Αναλυτικά τα στοιχεία

Τα νέα στοιχεία για την ανεργία στη χώρα μας ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ. Όπως επισημαίνεται, το ποσοσ...
08:40 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Επίδομα ανεργίας έως 1.295 ευρώ από τη ΔΥΠΑ: Νέες πληροφορίες για την καθολική εφαρμογή – Ποια επιδόματα μπορεί να καταργηθούν

Τον Μάρτιο του 2026 αναμένεται να ολοκληρωθεί ο κύκλος του πιλοτικού επιδόματος ανεργίας  ύψου...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»