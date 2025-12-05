Κακοκαιρία Byron: Η Τατοΐου μετατράπηκε σε «λίμνη» και γέμισε λάσπες και φερτά υλικά – Βίντεο αναγνώστη

Σε «λίμνη» μετατράπηκε τμήμα της Τατοΐου λόγω της ισχυρής βροχής που έφερε η κακοκαιρία «Byron» και πλήττει από την Πέμπτη και την Αττική.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που έστειλε αναγνώστης στο enikos.gr, η διασταύρωση μπροστά από μεγάλο φούρνο έχει πλημμυρίσει και τα οχήματα προσπαθούν να την διασχίσουν με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Τα νερά από τα φρεάτια σχηματίζουν μικρούς πίδακες. Πολλοί οδηγοί μάλιστα, διαμαρτύρονται καθώς δεν υπήρχαν τροχονόμοι στο σημείο.

Σε άλλο βίντεο καταγράφεται άλλο τμήμα του δρόμου να έχει γεμίσει με λάσπες, με φερτά υλικά και κλαδιά δέντρων που εμποδίζουν την κυκλοφορία.