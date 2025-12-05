Οδηγός φορτηγού διένυσε χιλιόμετρα στο αντίθετο ρεύμα στην εθνική Αθηνών-Θεσσαλονίκης μεταξύ Μαλγάρων και Κλειδίου

Λαχτάρισαν το πρωί της Παρασκευής (05/12) οδηγοί στην εθνική οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης, καθώς είδαν ένα φορτηγό να κινείται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, το όχημα κινήθηκε ανάποδα στο τμήμα της εθνικής οδού μεταξύ των διοδίων Μαλγάρων και του κόμβου Κλειδιού, όπου τελικά ακινητοποιήθηκε.

Ο οδηγός, με καταγωγή από τη Βουλγαρία, συνελήφθη, κατηγορούμενος για επικίνδυνη οδήγηση.

Δεν αναφέρθηκε κάποια σύγκρουση με άλλο όχημα και προς το παρόν παραμένουν άγνωστες οι συνθήκες υπό τις οποίες η νταλίκα εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα.