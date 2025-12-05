Κακοκαιρία Byron: Μήνυμα από το 112 σε Τρίκαλα και Καρδίτσα – «Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις»

κοινωνία

Έκτακτη είδηση, Έκτακτο

Νέα μηνύματα από το 112 για αποφυγή μετακινήσεων σε Τρίκαλα και Καρδίτσα, καθώς η κακοκαιρία Byron επηρεάζει από χθες σχεδόν το σύνολο της χώρας με σφοδρές καταιγίδες.

«Προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα μέχρι αύριο το πρωί στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας. Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις. Προσοχή στους υπόγειους χώρους» αναφέρει το μήνυμα του 112, ενώ το ίδιο εστάλη και στους κατοίκους της Περιφερειακής ενότητας Καρδίτσας.

