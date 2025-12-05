Κακοκαιρία Byron: Εφιαλτική νύχτα σε Μέγαρα και Μάνδρα – «Οι δρόμοι που είχαν φουσκώσει το 2017 παροδικά παρουσιάζουν την ίδια εικόνα»

Πολύ δύσκολη ήταν η χθεσινή νύχτα για τους κατοίκους της Μάνδρας και των Μεγάρων, λόγω των πλημμυρών που έχει φέρει η κακοκαιρία Byron.

Τα ξημερώματα της Παρασκευής, εστάλησαν μηνύματα μέσω του 112 στους κατοίκους, καλώντας τους να απομακρυνθούν από υπόγειους και ισόγειους χώρους κτιρίων και να μετακινηθούν σε υψηλότερους ορόφους λόγω εξέλιξης πλημμυρικών φαινομένων.

Ο δήμαρχος Μεγαρέων, Παναγιώτης Μαργέτης, μιλώντας στο Action24 ανέφερε πως υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα στην περιοχή. «Στην περιοχή της Νέας Περάμου και ειδικότερα η περιοχή Λάκκα Καλογήρου έχει πολύ μεγάλη ποσότητα νερού. Οι δρόμοι είναι πλημμυρισμένοι, ενώ υπήρξαν και απεγκλωβισμοί. Υπήρχε κίνδυνος τα ρεύματα να υπερχειλίσουν. Αυτή τη στιγμή απεγκλωβίζουν ανθρώπους από τον παράδρομο της Εθνικής και από την παλαιά Εθνική Οδό που είναι κλειστές λόγω του μεγάλου όγκου νερού. Πάνε οι άνθρωποι να μετακινηθούν προς τις εργασίες τους και βρίσκονται σε νερό πάνω από τη μηχανή του αυτοκινήτου».

Από την πλευρά του ο κ. Αρμόδιος Δρίκος, δήμαρχος Μάνδρας–Ειδυλλίας επεσήμανε πως «ακόμα και εάν δεν βρέχει στην Μάνδρα έρχεται το ποτάμι από τον ορεινό όγκο του Πατέρα. Οι δρόμοι που είχαν φουσκώσει το 2017 παροδικά κάνουν την ίδια εικόνα. Δεν εφησυχαζόμαστε. Τα φαινόμενα είναι σε εξέλιξη. Ο δρόμος μπορεί να γίνει ξανά ρέμα. Λίγες ώρες υπομονή να περάσει το φαινόμενο. Όπου χρειαστεί θα παρέμβουμε εμείς».