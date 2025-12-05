Κάρι-Χιρογιούκι Ταγκάουα: Πέθανε ο θρυλικός «κακός» του Χόλιγουντ σε ηλικία 75 ετών

Ο θάνατος του Cary-Hiroyuki Tagawa, του Ιάπωνα ηθοποιού που σημάδεψε τη μεγάλη οθόνη με τις εμβληματικές του ερμηνείες, σκορπίζει θλίψη στον χώρο του κινηματογράφου.

Ο θρυλικός «κακός» του Χόλιγουντ, γνωστός για τον ρόλο του στο «Mortal Kombat», έφυγε από τη ζωή στα 75 του χρόνια.

We lost a legend today. Cary-Hiroyuki Tagawa @CHTOfficial played Shang Tsung in the 1995 Mortal Kombat film and sadly passed away at age 75. We had the privilege of his portrayal on the first MK film but also as an amazing voice actor in the Mortal Kombat 11 game. Cary was one… pic.twitter.com/iAnTc0odGH — Ed Boon (@noobde) December 5, 2025



Ο Tagawa πέθανε στη Σάντα Μπάρμπαρα από επιπλοκές που σχετίζονταν με εγκεφαλικό επεισόδιο, όπως επιβεβαίωσε την Πέμπτη η μάνατζέρ του, Margie Weiner. «Πέθανε περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του, με αγάπη», δήλωσε.

Γεννημένος στο Τόκιο, ο Tagawa μεγάλωσε κυρίως στον αμερικανικό Νότο, την περίοδο που ο πατέρας του -γεννημένος στη Χαβάη- υπηρετούσε σε βάσεις του αμερικανικού στρατού στην ενδοχώρα. Για κάποια χρόνια έζησε επίσης στη Χονολουλού και στο νησί Καουάι της Χαβάης.

Actor Cary-Hiroyuki Tagawa, known for his roles as Shang Tsung in Mortal Kombat (1995), Nobusuke Tagomi in The Man in the High Castle, and Chang in The Last Emperor (1987), has passed away at 75. pic.twitter.com/TVSsFML88C — IGN (@IGN) December 5, 2025



Η κινηματογραφική του πορεία απογειώθηκε το 1987, όταν εμφανίστηκε στην οσκαρική ταινία του Μπερνάρντο Μπερτολούτσι «Ο Τελευταίος Αυτοκράτορας». Από τότε συμμετείχε σε γνωστά φιλμ όπως το «Pearl Harbor», το «Planet of the Apes» και το «License to Kill».

Στην ταινία «Memoirs of a Geisha» του 2005, βασισμένη στο ομώνυμο μπεστ σέλερ, υποδύθηκε τον Βαρόνο, έναν από τους σημαντικούς ρόλους στη διαδρομή της ηρωίδας από τη φτώχεια στη ζωή της υψηλής κοινωνίας.

Ο ηθοποιός είχε πει επίσης ότι είχε μελετήσει διάφορες πολεμικές τέχνες, αλλά τελικά απομακρύνθηκε από αυτές επειδή δεν τον ενδιέφερε η μάχη ή ο ανταγωνισμός.

RIP to the eternally great Cary-Hiroyuki Tagawa. Beyond great in so many films, especially in my beloved Showdown in Little Tokyo pic.twitter.com/zILgwmNkDR — Brandon Streussnig (@BrndnStrssng) December 5, 2025



Αντ’ αυτού, ανέπτυξε ένα δικό του σύστημα με την ονομασία Ninjah Sportz, το οποίο συνδύαζε τις πολεμικές τέχνες με την προπόνηση και την ίαση.

Συνεργάστηκε μάλιστα με επαγγελματίες αθλητές, όπως τον παγκόσμιο πρωταθλητή της WBC στην ελαφρομυϊκή κατηγορία Brian Viloria, ενώ παρείχε συμβουλές σε μέλη της ομάδας αμερικανικού ποδοσφαίρου του Πανεπιστημίου της Χαβάης.

Το 2008, ο Tagawa δήλωσε ένοχος σε δικαστήριο της Χονολουλού για ένα ελαφρύ πλημμέλημα που αφορούσε παρενόχληση σε βάρος μιας συντρόφου του, η οποία, σύμφωνα με την αστυνομία, έφερε μώλωπες στα πόδια. Ο δικηγόρος του είχε αναφέρει τότε ότι ανέλαβε «πλήρως την ευθύνη για την υπόθεση από την αρχή και δεν προέβαλε καμία δικαιολογία».

Πηγή: Associated Press