Η Ουκρανία λέει ότι έπληξε μεγάλο χημικό εργοστάσιο στη Ρωσία

Το ουκρανικό γενικό επιτελείο ανακοίνωσε μέσω Telegram χθες βράδυ ότι επλήγη χημικό εργοστάσιο στην περιφέρεια της Σταυρούπολης στη Ρωσία (νοτιοδυτικά), με αποτέλεσμα να προκληθεί εκτεταμένη πυρκαγιά.

Κατά την ίδια πηγή, η μονάδα παρήγαγε συστατικά για εκρηκτικές ύλες και συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες του είδους στη Ρωσική Ομοσπονδία.

Δεν έχει υπάρξει αντίδραση από ρωσικής πλευράς. Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters αναφέρει πως δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει την πληροφορία με ανεξάρτητο τρόπο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ