Ουκρανία: Συναγερμός για το προεδρικό αεροσκάφος του Ζελένσκι – Το παρακολουθούσαν πέντε στρατιωτικά drones 

Πλοίο του ιρλανδικού Πολεμικού Ναυτικού εντόπισε έως και πέντε drones να παρακολουθούν το αεροσκάφος που μετέφερε τη Δευτέρα τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Δουβλίνο, σύμφωνα με σημερινά δημοσιεύματα στην Ιρλανδία.

Σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο The Journal, αγνώστου προελεύσεως drones «στρατιωτικού τύπου» παραβίασαν τη ζώνη απαγόρευσης πτήσεων και κινήθηκαν προς το αεροσκάφος του προέδρου της Ουκρανίας.

Ο εντοπισμός των ύποπτων drones σήμανε συναγερμό ασφαλείας στις ιρλανδικές αρχές, αναφέρουν οι Irish Times. Το αεροσκάφος με τον Ζελένσκι, το οποίο αφίχθη στο Δουβλίνο νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα, προσγειώθηκε χωρίς απρόοπτα, υπογραμμίζεται στο δημοσίευμα.

Η ουκρανική αντιπροσωπεία έφθασε στο Δουβλίνο το μεσημέρι της Δευτέρας και αναχώρησε την επόμενη μέρα, στο πλαίσιο ενός ταξιδιού που αποσκοπούσε στην εξασφάλιση υποστήριξης από τους Ευρωπαίους εν μέσω της συνεχιζόμενης ρωσικής εισβολής.

Υπερπτήσεις drones αγνώστου προελεύσεως έχουν διαταράξει πρόσφατα τις αερομεταφορές σε διάφορα σημεία της Ευρώπης. Για «υβριδικό πόλεμο» έκανε λόγο η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σχολιάζοντας αυτά τα περιστατικά.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters