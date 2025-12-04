Πέτρος Ιακωβίδης: «Δεν με άφησαν οι δικοί μου άνθρωποι να καβαλήσω το καλάμι»

Τα 10 χρόνια δισκογραφικής του πορείας γιόρτασε ο Πέτρος Ιακωβίδης, ενώ παρουσίασε live και το νέο άλμπουμ του με τίτλο «Μ’ Ακούς;». Η εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή βρέθηκε στην εκδήλωση και ο γνωστός καλλιτέχνης μίλησε στην κάμερα του «Happy Day». Ο ερμηνευτής στις δηλώσεις του εξομολογήθηκε πως οι δικοί του άνθρωποι «δεν με άφησαν να καβαλήσω το καλάμι» και ότι πολλές φορές τον «επαναφέρουν λίγο στην πραγματικότητα».

«Δεν έχω συνειδητοποιήσει πώς πέρασαν τα χρόνια», ανέφερε αρχικά ο Πέτρος Ιακωβίδης.

Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής εξήγησε ότι: «Δεν με άφησαν οι δικοί μου άνθρωποι να καβαλήσω το καλάμι. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει ρωτήσεις τους γύρω μου και το κόσμο που αγαπάει τα τραγούδια μου, αν έχει γίνει.

Εγώ σαν Πέτρος δεν μπορώ να το καταλάβω. Σίγουρα, πολλές φορές οι δικοί μου άνθρωποι με επαναφέρουν λίγο στην πραγματικότητα».