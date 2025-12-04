Πέτρος Ιακωβίδης: «Δεν με άφησαν οι δικοί μου άνθρωποι να καβαλήσω το καλάμι»

Σύνοψη από το

  • Ο Πέτρος Ιακωβίδης γιόρτασε τα 10 χρόνια δισκογραφικής του πορείας και παρουσίασε live το νέο του άλμπουμ «Μ’ Ακούς;».
  • Ο γνωστός καλλιτέχνης εξομολογήθηκε στην κάμερα του «Happy Day» πως οι δικοί του άνθρωποι «δεν με άφησαν να καβαλήσω το καλάμι».
  • Ο ερμηνευτής ανέφερε ότι πολλές φορές οι δικοί του άνθρωποι τον «επαναφέρουν λίγο στην πραγματικότητα», τονίζοντας πως δεν έχει συνειδητοποιήσει πώς πέρασαν τα χρόνια.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Πέτρος Ιακωβίδης
Φωτογραφία: Instagram/petros_iakovidis

Τα 10 χρόνια δισκογραφικής του πορείας γιόρτασε ο Πέτρος Ιακωβίδης, ενώ παρουσίασε live και το νέο άλμπουμ του με τίτλο «Μ’ Ακούς;». Η εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή βρέθηκε στην εκδήλωση και ο γνωστός καλλιτέχνης μίλησε στην κάμερα του «Happy Day». Ο ερμηνευτής στις δηλώσεις του εξομολογήθηκε πως οι δικοί του άνθρωποι «δεν με άφησαν να καβαλήσω το καλάμι» και ότι πολλές φορές τον «επαναφέρουν λίγο στην πραγματικότητα».

«Δεν έχω συνειδητοποιήσει πώς πέρασαν τα χρόνια», ανέφερε αρχικά ο Πέτρος Ιακωβίδης.

Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής εξήγησε ότι: «Δεν με άφησαν οι δικοί μου άνθρωποι να καβαλήσω το καλάμι. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει ρωτήσεις τους γύρω μου και το κόσμο που αγαπάει τα τραγούδια μου, αν έχει γίνει.

Εγώ σαν Πέτρος δεν μπορώ να το καταλάβω. Σίγουρα, πολλές φορές οι δικοί μου άνθρωποι με επαναφέρουν λίγο στην πραγματικότητα».

