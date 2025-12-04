Σάρα Γανωτή: «Είχα μία αποβολή και μετά δεν μπορούσα να κάνω παιδί»

  • Η Σάρα Γανωτή μίλησε στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά για την αξία της οικογένειας και την προσωπική της επιλογή να μην αποκτήσει παιδιά.
  • Η καλλιτέχνις εξήγησε ότι αρχικά ήταν επιλογή της, αλλά αργότερα, κοντά στα 30, ήθελε να κάνει παιδί.
  • Αποκάλυψε ότι είχε μία αποβολή και μετά δεν μπορούσε να αποκτήσει παιδί, γεγονός που την οδήγησε να μην κάνει δική της οικογένεια.
Στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά ήταν καλεσμένη το πρωί της Πέμπτης (4/12) η Σάρα Γανωτή. Η αγαπημένη καλλιτέχνις με την αξιοζήλευτη πορεία στον χώρο της τέχνης, στη διάρκεια της συνέντευξής της μίλησε για την μεγάλη οικογένεια που έχει, τονίζοντας ότι η συγκεκριμένη αξία είναι από τις πιο σημαντικές για εκείνη. Επιπλέον, αναφέρθηκε στο γεγονός πως δεν απέκτησε παιδί, εξηγώντας τον λόγο.

«Η αξία της οικογένειας είναι από τις πιο σημαντικές για εμένα. Δεν έκανα δική μου οικογένεια, εννοώ ότι δεν έχω παιδιά, αλλά νομίζω ότι η ευρύτερη οικογένεια, όπως είναι η αδελφή μου, ο πατέρας μου, η ανιψιά μου η Αριάδνη την οποία λατρεύω, και μετά οι υπόλοιποι που είναι δόξα τω Θεώ αρκετοί έως και υπεραρκετοί, είναι σημαντικό», εξομολογήθηκε στη συνέντευξή της η Σάρα Γανωτή.

Σε ερώτηση για το αν ήταν επιλογή της το να μην κάνει οικογένεια ή αν πιστεύει ότι την είχε «τραβήξει» η δουλειά, η καλλιτέχνις απάντησε πως: «Στην αρχή ήταν επιλογή, τα πρώτα χρόνια, αλλά μετά ήταν αντικειμενικό, υπήρχαν κάποιες δυσκολίες πρακτικές δηλαδή και δεν γινόταν. Κάποια στιγμή άλλαξα γνώμη, στην ηλικία των 20-24 δεν ήταν η προτεραιότητά μου το να κάνω παιδί. Αργότερα, κοντά στα 30 ήθελα να κάνω παιδί.

Στην πορεία μου το “γέννησε” ο άνθρωπος, μπορεί και οι κοινωνικές συνθήκες. Τώρα να μην κρυβόμαστε, όσο μεγαλώνει μία γυναίκα αρχίζει να σκέφτεται ότι ο χρόνος περιορίζεται, πρέπει να το τρέξει… Οπότε μπήκα και εγώ σε όλο αυτό. Κάποια στιγμή τα κατάφερα, αλλά τελικά είχα μία ατυχία, είχα μία αποβολή και μετά δεν μπορούσα να κάνω παιδί. Κάποια στιγμή σταμάτησε η σχέση».

