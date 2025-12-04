Μαρίνα Σάττι: «Αυτός ο μήνας ήταν ειλικρινά χάλια…» – Η νέα ανάρτηση μετά τη νοσηλεία της

Ιδιαίτερα δύσκολος ήταν ο Νοέμβριος για την Μαρίνα Σάττι, η οποία χρειάστηκε για λίγες μέρες να νοσηλευτεί σε νοσοκομείο. Ωστόσο, η δημοφιλής ερμηνεύτρια την Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου πήρε εξιτήριο και πλέον βρίσκεται σπίτι της, μαζί με αγαπημένα της πρόσωπα. Την Πέμπτη (4/12) το μεσημέρι, η καλλιτέχνις θέλησε να κάνει μία νέα ανάρτηση στο Instagram προφίλ της.

Σε αυτή, η Μαρίνα Σάττι δημοσίευσε διάφορα στιγμιότυπα από τις ημέρες της νοσηλείας της, ενώ η δημοσίευση κλείνει αισιόδοξα, με μία φωτογραφία από την ημέρα που πήρε εξιτήριο.

Στη λεζάντα του post της, η τραγουδίστρια έχει γράψει: «Αυτός ο μήνας ήταν ειλικρινά χάλια, αλλά τώρα είμαι καλά.

Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους εξαιρετικούς γιατρούς, τις γλυκιές νοσηλεύτριες που τους γκρίνιαζα όλη μέρα (και όλη νύχτα) γιατί φοβάμαι τις βελόνες, εσένα καλέ μου τραυματιοφορέα που ξέρεις ποιος είσαι, τις κυρίες που φτιάχνατε το δωμάτιο και που φέρνατε το φαγητό, όλους όλους στο Ιασώ!

Τους φίλους μου, την οικογένειά μου σας αγαπώ πολύ. Δεν έχω προλάβει να απαντήσω σε όλα τα μηνύματά σας ακόμα – ευχαριστώ. Η περιοδεία στις ΗΠΑ θα επαναπρογραμματιστεί σύντομα».