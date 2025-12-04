Μαρίνα Σάττι: «Αυτός ο μήνας ήταν ειλικρινά χάλια…» – Η νέα ανάρτηση μετά τη νοσηλεία της

  • Η Μαρίνα Σάττι χρειάστηκε να νοσηλευτεί σε νοσοκομείο κατά τη διάρκεια ενός ιδιαίτερα δύσκολου Νοεμβρίου, λαμβάνοντας εξιτήριο την Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου.
  • Η δημοφιλής ερμηνεύτρια βρίσκεται πλέον στο σπίτι της και έκανε μία νέα ανάρτηση στο Instagram προφίλ της, δημοσιεύοντας στιγμιότυπα από την περίοδο της νοσηλείας της.
  • Στην ανάρτησή της, η τραγουδίστρια ευχαρίστησε το ιατρικό προσωπικό και τα αγαπημένα της πρόσωπα, ενώ ανακοίνωσε ότι η περιοδεία της στις ΗΠΑ θα επαναπρογραμματιστεί σύντομα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Μαρίνα Σάττι

Ιδιαίτερα δύσκολος ήταν ο Νοέμβριος για την Μαρίνα Σάττι, η οποία χρειάστηκε για λίγες μέρες να νοσηλευτεί σε νοσοκομείο. Ωστόσο, η δημοφιλής ερμηνεύτρια την Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου πήρε εξιτήριο και πλέον βρίσκεται σπίτι της, μαζί με αγαπημένα της πρόσωπα. Την Πέμπτη (4/12) το μεσημέρι, η καλλιτέχνις θέλησε να κάνει μία νέα ανάρτηση στο Instagram προφίλ της.

Σε αυτή, η Μαρίνα Σάττι δημοσίευσε διάφορα στιγμιότυπα από τις ημέρες της νοσηλείας της, ενώ η δημοσίευση κλείνει αισιόδοξα, με μία φωτογραφία από την ημέρα που πήρε εξιτήριο.

Μαρίνα Σάττι
Φωτογραφία: Instagram/marina_satti
Μαρίνα Σάττι
Φωτογραφία: Instagram/marina_satti

Στη λεζάντα του post της, η τραγουδίστρια έχει γράψει: «Αυτός ο μήνας ήταν ειλικρινά χάλια, αλλά τώρα είμαι καλά.

Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους εξαιρετικούς γιατρούς, τις γλυκιές νοσηλεύτριες που τους γκρίνιαζα όλη μέρα (και όλη νύχτα) γιατί φοβάμαι τις βελόνες, εσένα καλέ μου τραυματιοφορέα που ξέρεις ποιος είσαι, τις κυρίες που φτιάχνατε το δωμάτιο και που φέρνατε το φαγητό, όλους όλους στο Ιασώ!

Τους φίλους μου, την οικογένειά μου σας αγαπώ πολύ. Δεν έχω προλάβει να απαντήσω σε όλα τα μηνύματά σας ακόμα – ευχαριστώ. Η περιοδεία στις ΗΠΑ θα επαναπρογραμματιστεί σύντομα».

13:24 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

