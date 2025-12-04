Στιβ Κρόπερ: Πέθανε ο «Συνταγματάρχης» της soul μουσικής σε ηλικία 84 ετών – Κιθαρίστας και βασικό στέλεχος της Stax Records

Ο θρυλικός κιθαρίστας και Στιβ Κρόπερ, μία από τις πιο χαρακτηριστικές μορφές της soul μουσικής, έφυγε από τη ζωή στα 84 του χρόνια, αφήνοντας πίσω μια τεράστια μουσική κληρονομιά που σημάδεψε δεκαετίες ηχογραφήσεων και συνεργασιών.

Ο Κρόπερ, γνωστός και ως «The Colonel» (Συνταγματάρχης), υπήρξε κιθαρίστας, μέλος των Booker T. and the M.G.’s και βασικό στέλεχος της Stax Records.

Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή από την Πατ Μίτσελ Γουόρλεϊ, πρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο του Soulsville Foundation, η οποία ανέφερε ότι η οικογένεια του μουσικού ενημέρωσε πως ο Κρόπερ πέθανε την Τετάρτη στο Νάσβιλ.

Η οργάνωση λειτουργεί το Stax Museum στη Μέμφις, στον χώρο όπου κάποτε βρισκόταν η δισκογραφική Stax Records, το στούντιο στο οποίο ο Κρόπερ εργάστηκε για χρόνια. Τα αίτια του θανάτου δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά.

Ο στενός του συνεργάτης Έντι Γκορ είπε ότι βρισκόταν μαζί του την Τρίτη σε κέντρο αποκατάστασης στο Νάσβιλ, όπου ο Κρόπερ νοσηλευόταν έπειτα από μια πρόσφατη πτώση. Όπως αναφέρει, ο μουσικός δούλευε πάνω σε νέο υλικό κατά την επίσκεψή του.

«Ήταν ένας τόσο καλός άνθρωπος», είπε ο Γκορ. «Ήμασταν πραγματικά ευλογημένοι που τον είχαμε».

Αν και δεν ήταν γνωστός για εντυπωσιακές δεξιότητες, ο Κρόπερ θεωρούνταν δεξιοτέχνης της απλότητας: με λιτές, ευφυείς φράσεις και στιβαρή αίσθηση του ρυθμού καθόρισε τον ήχο της Memphis soul.

Σε μια εποχή που πολλοί λευκοί μουσικοί οικειοποιούνταν τη δουλειά μαύρων καλλιτεχνών, ο Κρόπερ ξεχώριζε ως συνεργατικός δημιουργός που προτιμούσε να μένει στο παρασκήνιο.

Το όνομά του απαθανατίστηκε στο θρυλικό «Soul Man» του 1967 από τους Sam & Dave, όταν στη μέση του τραγουδιού ο Σαμ Μουρ φωνάζει «Παίξε το, Στιβ!» την ώρα που ο Κρόπερ εκτελεί το χαρακτηριστικό ριφ με το γνώριμο slide, το οποίο δημιουργούσε χρησιμοποιώντας έναν αναπτήρα Zippo.

Η φράση και το ριφ επαναλήφθηκαν αργότερα όταν ο Κρόπερ συμμετείχε στους Blues Brothers των Τζον Μπελούσι και Νταν Άικροϊντ, παίζοντας και στη δική τους εκδοχή του «Soul Man».

Ο Κιθ Ρίτσαρντς των Rolling Stones είχε συνοψίσει την εκτίμησή του στον Κρόπερ με μία απλή φράση: «Τέλειος, φίλε».

Σε βίντεο στο YouTube, ο κιθαριστής Τζο Μποναμάσα σημείωνε ότι οι κινήσεις και το ύφος του Κρόπερ αντιγράφονται συχνά. «Αν δεν έχεις ακούσει το όνομα Στιβ Κρόπερ, τον έχεις ακούσει μέσα στη μουσική», τόνισε.

Γεννημένος κοντά στη Ντόρα του Μιζούρι, ο Κρόπερ μετακόμισε στη Μέμφις σε ηλικία 9 ετών και απέκτησε την πρώτη του κιθάρα στα 14 του. Ανάμεσα στις πρώτες του επιρροές ήταν οι Τσακ Μπέρι, Τζίμι Ριντ και Τσετ Άτκινς.

Το Rolling Stone τον είχε κατατάξει στην 39η θέση των «100 Καλύτερων Κιθαριστών», γράφοντας πως είναι «το μυστικό συστατικό σε μερικά από τα μεγαλύτερα τραγούδια της ροκ και της σόουλ».

Το 2005 μπήκε στο Songwriters Hall of Fame, ενώ δύο χρόνια αργότερα τιμήθηκε με Grammy για το σύνολο της καριέρας του.

Ιδιαίτερα στενός υπήρξε ο δεσμός του Κρόπερ με τον Ότις Ρέντινγκ.

Στην ιστοσελίδα του, ο Κρόπερ θυμόταν τη συνεργασία τους στο «(Sittin’ on) the Dock of the Bay», το οποίο ολοκληρώθηκε λίγο πριν από τον θάνατο του Ρέντινγκ σε αεροπορικό δυστύχημα τον Δεκέμβριο του 1967 και έγινε Νο. 1 το 1968.

Με πληροφορίες από: Associated Press