Netflix: Η 5η σεζόν του Stranger Things σπάει τα κοντέρ τηλεθέασης – Το ρεκόρ που κατέρριψε

  • Η 5η σεζόν του «Stranger Things» κατέρριψε ρεκόρ τηλεθέασης στο Netflix, συγκεντρώνοντας 59,6 εκατομμύρια προβολές τις πρώτες πέντε ημέρες.
  • Η σειρά κατέλαβε την 1η θέση σε 90 από τις 93 χώρες όπου ήταν διαθέσιμη, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη πρεμιέρα στην ιστορία του Netflix για αγγλόφωνη σειρά.
  • Το χρονοδιάγραμμα κυκλοφορίας των υπολοίπων επεισοδίων, στις 25 και 31 Δεκεμβρίου, αναμένεται να διατηρήσει τη σειρά στην κορυφή των charts έως το τέλος του έτους.
Η 5η σεζόν της σειράς επιστημονικής φαντασίας «Stranger Things» της εταιρείας streaming Netflix συγκέντρωσε 59,6 εκατομμύρια προβολές τις πρώτες πέντε ημέρες της στην πλατφόρμα καταρρίπτοντας ρεκόρ.

Βίντεο: Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν ξεσπά σε φωτογράφο στο κόκκινο χαλί – «Εσύ να χαμογελάσεις»

Το «Stranger Things» κατέλαβε την 1η θέση σε 90 από τις 93 χώρες όπου ήταν διαθέσιμη και η πρεμιέρα ήταν η μεγαλύτερη στην ιστορία του Netflix για αγγλόφωνη σειρά.

Πηγή: Netflix

Ήταν επίσης το τρίτο μεγαλύτερο ντεμπούτο μετά τη 2η και 3η σεζόν της κορεατικής σειράς «Squid Game».

Stranger Things: Μπόμπι Μπράουν και Χάρμπορ επανενώθηκαν στο κόκκινο χαλί – Τα φλας επισκίασαν τις καταγγελίες

Καταγράφηκε επίσης σημαντική αύξηση στην τηλεθέαση από την τέταρτη σεζόν, η οποία ξεκίνησε στις 287 εκατομμύρια ώρες παρακολούθησης το 2022, όταν το Netflix μέτρησε την τηλεθέαση σε χρόνο μετάδοσης αντί για προβολές.

Αυτό το σύνολο μεταφράζεται σε περίπου 22 εκατομμύρια προβολές, που σημαίνει ότι η σεζόν 5 σημείωσε αύξηση 171%, σύμφωνα με το Variety, αν και πρέπει να σημειωθεί ότι το σύνολο της πέμπτης σεζόν περιελάμβανε πέντε ημέρες προβολής, ενώ η πρεμιέρα του Stranger Things 4 μέτρησε μόνο τρεις.

Μέχρι στιγμής το Netflix έχει διαθέσει τα τέσσερα πρώτα επεισόδια της νέας σεζόν, με την πλατφόρμα να ανακοινώνει ότι τρία ακόμη επεισόδια θα κυκλοφορήσουν στις 25 Δεκεμβρίου και το τελευταίο στις 31 Δεκεμβρίου.

Το χρονοδιάγραμμα κυκλοφορίας σε δύο διαδοχικές εορταστικές ημερομηνίες αναμένεται να διατηρήσει τη σειρά στην κορυφή των charts έως το τέλος του έτους, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της υπηρεσίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

