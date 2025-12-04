Σκάνδαλο στην ιταλική μόδα: Έρευνες για εκμετάλλευση Κινέζων εργατών στις Gucci, Versace και άλλες εταιρείες

  • Δεκατρείς μεγάλες εταιρείες ειδών πολυτελείας, όπως οι Gucci και Versace, είναι ύποπτες ότι χρησιμοποίησαν στην Ιταλία υπεργολάβους που εκμεταλλεύονται κινέζους εργάτες, σύμφωνα με την ιταλική δικαιοσύνη.
  • Οι έρευνες αποκάλυψαν «κινέζους εργάτες σε σοβαρές συνθήκες εκμετάλλευσης», με άθλιους μισθούς και διαμονή εντός των εργαστηρίων για την κατασκευή ειδών που πωλούνται έναντι χιλιάδων ευρώ.
  • Ο εισαγγελέας του Μιλάνου ζητάει από τις εμπλεκόμενες μάρκες να παράσχουν έγγραφα σχετικά με τις αλυσίδες εφοδιασμού τους, ενώ η ιταλική κυβέρνηση υπερασπίζεται τη φήμη τους.
Δεκατρείς μεγάλες εταιρείες ειδών πολυτελείας, όπως οι Gucci, Versace ή Yves Saint Laurent, είναι ύποπτες ότι χρησιμοποίησαν στην Ιταλία υπεργολάβους οι οποίοι εκμεταλλεύονται Kινέζους εργάτες, σύμφωνα με την ιταλική δικαιοσύνη.

Σε αίτημα για πληροφορίες, το οποίο είδε το Γαλλικό Πρακτορείο, εισαγγελέας του Μιλάνου αναφέρει πως βρήκε τσάντες, πορτοφόλια ή ρούχα απ’ αυτές τις διάφορες μάρκες στη διάρκεια ερευνών σε ιταλικά εργαστήρια που απασχολούν «Κινέζους εργάτες σε σοβαρές συνθήκες εκμετάλλευσης».

Η σημερινή διαδικασία αφορά σε μάρκες του γαλλικού ομίλου Kering (Gucci, Yves Saint Laurent και Alexander McQueen), του Givenchy (όμιλος LVMH), αλλά επίσης την Prada και το νέο απόκτημά της, την Versace, καθώς και τις Ferragamo, Pinko, Dolce & Gabbana, Missoni, Off-White, την εταιρεία δερμάτινων ειδών Coccinelle, καθώς και τη γιγάντια εταιρεία αθλητικών ειδών Adidas.

Ο εισαγγελέας του Μιλάνου ζητάει από τις μάρκες αυτές, οι οποίες έχουν το τεκμήριο της αθωότητας, να παράσχουν γρήγορα έγγραφα σχετικά με τις αλυσίδες εφοδιασμού τους, στο πλαίσιο εσωτερικών ελέγχων.

Άλλα μεγάλα ονόματα είχαν ήδη μπει στο στόχαστρο της ιταλικής δικαιοσύνης για παρόμοιες υποθέσεις: η Dior (κόσμημα του ομίλου Kering), οι εταιρείες δερμάτινων ειδών Tod’s και Alviero Martini, καθώς και μια θυγατρική της Armani και η εξειδικευμένη στο κασμίρ Loro Piana (όμιλος LVMH).

Άθλιοι μισθοί, εργάτες που κοιμούνται μέσα στα εργαστήρια για να κατασκευάζουν είδη που πωλούνται έναντι χιλιάδων ευρώ: οι έρευνες που διεξήχθησαν από την εισαγγελία του Μιλάνου αποκάλυψαν σοβαρή έλλειψη επίβλεψης των αλυσίδων εφοδιασμού.

Βάσει της ιταλικής νομοθεσίας, οι επιχειρήσεις μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για παραβάσεις οι οποίες διαπράττονται από τους εγκεκριμένους προμηθευτές τους. Οι υπερασπιστές των εργαζομένων στη βιομηχανία της μόδας καταγγέλλουν καταχρήσεις εδώ και δεκαετίες.

Η ιταλική κυβέρνηση πέρασε στην επίθεση για να υπερασπιστεί τις μάρκες αυτές, με τον υπουργό Βιομηχανίας και του «Made in Italy», Αντόλφο Ούρσο, να δηλώσει πως η φήμη τους «δέχεται επίθεση».

Η Tod’s, αφού αρνήθηκε οποιαδήποτε παρατυπία, πήρε χθες, Τετάρτη, προθεσμία 11 εβδομάδων από δικαστή του Μιλάνου για να ενισχύσει το σύστημα με το οποίο ελέγχει τους προμηθευτές της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»