  • Ένας πολίτης στην κοινότητα Πέπενι της Μολδαβίας βρήκε ένα drone, το πέρασε για παιχνίδι και το πήρε στο σπίτι του.
  • Η αστυνομία έστειλε ειδική ομάδα εξουδετέρωσης βομβών, η οποία διαπίστωσε ότι το drone ήταν ακίνδυνο και δεν περιείχε εκρηκτικά. Το drone, τύπου Gerbera, χρησιμοποιείται συνήθως από τη Ρωσία στην Ουκρανία.
  • Ο εναέριος χώρος της Μολδαβίας παραβιάστηκε επανειλημμένα από μη επανδρωμένα αεροσκάφη την περασμένη εβδομάδα κατά τη διάρκεια ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία.
Μολδαβία: Κάτοικος βρήκε drone, το… πέρασε για παιχνίδι και το πήρε σπίτι του – Βίντεο

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό συνέβη στην κοινότητα Πέπενι της Μολδαβίας, περίπου 100 χιλιόμετρα βόρεια της Κισινάου, όταν ένας πολίτης βρήκε ένα drone και, νομίζοντας ότι πρόκειται για παιχνίδι, το πήρε στο σπίτι του.

Μάλιστα, η αστυνομία έστειλε ειδική ομάδα εξουδετέρωσης βομβών, ωστόσο αλλά διαπίστωσε ότι το drone ήταν ακίνδυνο και δεν περιείχε εκρηκτικά.

Σημειώνεται ότι το drone, τύπου Gerbera, χρησιμοποιείται συνήθως για παρατηρήσεις ή αυτοσχέδιες επιθέσεις και έχει καταγραφεί σε χρήση από τη Ρωσία στην Ουκρανία.

Την περασμένη εβδομάδα, ο εναέριος χώρος της Μολδαβίας παραβιάστηκε επανειλημμένα από μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία. Μάλιστα ένα drone βρέθηκε στην οροφή ενός σπιτιού σε ένα χωριό στην περιοχή Φλορέστι.

 

MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»