Κακοκαιρία στη Ζάκυνθο: Πλημμυρισμένοι δρόμοι και μικρές κατολισθήσεις από την έντονη βροχόπτωση – Δείτε εικόνες

  • Η έντονη βροχόπτωση έχει προκαλέσει πλημμυρισμένους δρόμους και προβλήματα στις Αλυκές Ζακύνθου από νωρίς το πρωί.
  • Οι Αρχές συστήνουν στους πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις αν δεν είναι έκτακτη ανάγκη, καθώς η ένταση της βροχής αναμένεται να παραμείνει υψηλή.
  • Σημειώθηκαν κλείσιμο δρόμου στην Επαρχιακή Οδό Ζακύνθου-Αλυκών και μικρές κατολισθήσεις στη Λιθακιά, οι οποίες αντιμετωπίστηκαν άμεσα.
Εύη Κατσώλη

κοινωνία

Ζάκυνθος- κακοκαιρία

Προβλήματα έχει προκαλέσει στις Αλυκές η έντονη βροχόπτωση από νωρίς το πρωί στη Ζάκυνθο, καθώς οι δρόμοι έχουν πλημμυρίσει και οι Aρχές συστήνουν οι πολίτες να μην μετακινούνται αν δεν είναι έκτακτη ανάγκη.

Μάλιστα τις επόμενες ώρες αναμένεται η ένταση της βροχής να παραμείνει σε υψηλά επίπεδα προκαλώντας ακόμη περισσότερα προβλήματα.

Στην Επαρχιακή Οδό Ζακύνθου-Αλυκών ο δρόμος έκλεισε από το Μαντολάτο και κάτω όπου υπάρχουν προβλήματα, ενώ και στην επαρχιακή κοντά στο χωριό Κούκεσι υπήρξαν δυσκολίες. Επίσης σημειώθηκαν μικρές κατολισθήσεις στη Λιθακιά που αντιμετωπίστηκε άμεσα.

14:31 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

