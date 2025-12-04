Γιώργος Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα θα συνεχίσει να είναι ένας πυλώνας σταθερότητας

  • Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, τόνισε την κεντρική θέση της Ελλάδας στις διεθνείς εξελίξεις, ως καθοριστικός παράγων στην ΕΕ, το ΝΑΤΟ, τον ΟΑΣΕ και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.
  • Υπογράμμισε ότι «η Ελλάδα θα συνεχίσει να είναι ένας πυλώνας σταθερότητας», επιμένοντας στην εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου και την αντιμετώπιση του αναθεωρητισμού.
  • Ο κ. Γεραπετρίτης συμμετέχει στην 32η Σύνοδο Υπουργών Εξωτερικών του ΟΑΣΕ στη Βιέννη, όπου θα συζητηθούν οι μεγάλες προκλήσεις των καιρών.
«Τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο των διεθνών εξελίξεων, στον σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, καθοριστικός παράγων για την αναβίωση του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη και βεβαίως, στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, κατά την άφιξή του στην 32η Σύνοδο Υπουργών Εξωτερικών του ΟΑΣΕ.

«Με πίστη στο Διεθνές Δίκαιο, στη διεθνή πολυμέρεια, σε καιρούς, οι οποίοι είναι οι δυσκολότεροι μεταπολεμικά, η Ελλάδα θα συνεχίσει να είναι ένας πυλώνας σταθερότητας, ένας πυλώνας που θα επιμένει ότι ο αναθεωρητισμός, υπό οποιαδήποτε εκδοχή, δεν έχει καμία θέση στο σύγχρονο κόσμο», υπογράμμισε ο κ. Γεραπετρίτης και πρόσθεσε:

«Θα επιμένουμε ότι το Διεθνές Δίκαιο θα πρέπει να εφαρμόζεται καθ’ ολοκληρίαν. Η επιθετικότητα θα πρέπει να αντιμετωπίζεται καθολικά από όλους τους εταίρους της διεθνούς κοινότητας»

Ο υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι «η Ελλάδα θα βρίσκεται εδώ σήμερα, στη Βιέννη, στο πλαίσιο του ΟΑΣΕ. Θα συζητήσουμε τις μεγάλες προκλήσεις των καιρών. Ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη συγκεντρώνει το σύνολο των ευρωπαϊκών αλλά και πολλών άλλων συμμαχικών χωρών. Είναι το κατάλληλο φόρουμ για να συζητήσουμε ανοιχτά και με ειλικρίνεια για τα θέματα που ταλανίζουν τον κόσμο».

14:20 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

13:30 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

13:19 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

12:37 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

