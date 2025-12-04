Κακοκαιρία: Μήνυμα του 112 στην Ανατολική Μάνη – «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας»

Μήνυμα μέσω του 112 για περιορισμό των μετακινήσεων εστάλη στους κατοίκους της Ανατολικής Μάνης, λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει την περιοχή.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στο μήνυμα: «Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στην Δημοτική Ενότητα Ανατολικής Μάνης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».