Δημοσκόπηση: Ο φόβος ενός πολέμου με τη Ρωσία πλανάται στην Ευρώπη – Οι πολίτες «τρέμουν» στην ιδέα της σύγκρουσης

Ρωσικός στρατός, Φωτογραφία: Reuters

Πολλοί Ευρωπαίοι θεωρούν ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πολέμου με τη Ρωσία, σύμφωνα με δημοσκόπηση που διενεργήθηκε σε εννέα χώρες της ΕΕ και δημοσιεύθηκε σήμερα στο γαλλικό περιοδικό Le Grand Continent.

Περισσότεροι από τους μισούς (51%) εκτιμούν ότι υπάρχει «αυξημένος» ή «πολύ αυξημένος» κίνδυνος η Ρωσία να ξεκινήσει πόλεμο με τη χώρα τους τα επόμενα χρόνια, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση αυτή που διενεργήθηκε σε δείγμα 9.553 ανθρώπων.

Το κρίσιμο ερώτημα

Οι εννέα χώρες που συμμετείχαν είναι η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Κροατία, το Βέλγιο και η Ολλανδία, με δείγματα μεγαλύτερα των 1.000 ατόμων να λαμβάνονται σε κάθε μία από αυτές.

Το ερώτημα που τέθηκε στα τέλη Νοεμβρίου από την εταιρεία δημοσκοπήσεων Cluster 17 για το Le Grand Continent ήταν: «Κατά τη γνώμη σας θα μπορούσε η Ρωσία να ξεκινήσει πόλεμο με τη χώρα σας τα επόμενα χρόνια;»

Η άποψη για τον βαθμό κινδύνου ανοικτής σύγκρουσης με τη Ρωσία διαφέρει ανάλογα με τη χώρα.

Πολωνοί και Λευκορώσοι ανησυχούν περισσότερο απ’ όλους

Στην Πολωνία, που συνορεύει με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία, 77% των ερωτηθέντων θεωρούν ότι ο κίνδυνος είναι υψηλός ή πολύ υψηλός. Στη Γαλλία το ποσοστό ανέρχεται σε 54% και στη Γερμανία στο 51%.

Αντίθετα, 65% των Ιταλών θεωρούν ότι ο κίνδυνος είναι μικρός ή ανύπαρκτος.

Η δημοσκόπηση έδειξε εξάλλου ότι η μεγάλη πλειονότητα των ερωτηθέντων (81%) θεωρεί ότι το ενδεχόμενο πολέμου με την Κίνα τα επόμενα χρόνια είναι μικρό ή δεν υπάρχει καθόλου.

«Κατά συνέπεια η Ρωσία αποτελεί μακράν την πιο δομική απειλή κρατικού πολέμου στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη», σχολίασε το Le Grand Continent, ένα περιοδικό που συνδέεται με τη Ecole Normale Supérieure.

Η Ρωσία «θα μας κερδίσει»

Οι ερωτηθέντες αμφιβάλλουν για τις στρατιωτικές δυνατότητες της χώρας τους έναντι της Μόσχας. Περισσότεροι από τα δύο τρίτα (69%) πιστεύουν ότι η χώρα τους δεν θα ήταν «καθόλου» ή «μάλλον καθόλου» ικανή να αμυνθεί έναντι μιας ρωσικής επίθεσης.

Στη Γαλλία, τη μόνη χώρα μεταξύ αυτών όπου διενεργήθηκε η δημοσκόπηση η οποία διαθέτει πυρηνικά όπλα, οι ερωτηθέντες ήταν οι λιγότερο απαισιόδοξοι, με το 44% να πιστεύει ότι η χώρα τους είναι «απολύτως» ή «αρκετά» ικανή να αμυνθεί.

Στην άλλη άκρη βρίσκονται οι Βέλγοι, οι Ιταλοί και οι Πορτογάλοι, οι οποίοι στη μεγάλη τους πλειοψηφία πιστεύουν ότι οι χώρες τους δεν είναι ικανές να αμυνθούν – 87%, 85% και 85% αντίστοιχα.

Τραμπ, ο «εχθρός της Ευρώπης»

Η έρευνα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και δείχνει, για παράδειγμα, ότι το 55% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η Ευρώπη θα πρέπει να τηρήσει μια ισορροπημένη στάση μεταξύ των δύο μεγάλων παγκόσμιων γεωπολιτικών αντιπάλων, των ΗΠΑ και της Κίνας, ή ότι σχεδόν ένας στους δύο (48%) θεωρεί τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ «εχθρό της Ευρώπης», και πάλι με μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των χωρών.

Εξάλλου η πλειονότητα των Ευρωπαίων θεωρούν τη μετανάστευση «απειλή για τη συνοχή της χώρας», μια άποψη που κυριαρχεί κυρίως στις πιο βόρειες και ανατολικές χώρες παρά στις νότιες.

Παράλληλα οι ερωτηθέντες τάχθηκαν υπέρ της μείωσης των δημόσιων δαπανών και του αριθμού των δημόσιων υπαλλήλων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

