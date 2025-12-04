Ουκρανός δημοσιογράφος πέτυχε την κόρη του Πούτιν στο Παρίσι: «Να πεις στον πατέρα σου να σταματήσει τον πόλεμο» – Δείτε το βίντεο

Enikos Newsroom

διεθνή

Ουκρανός δημοσιογράφος πέτυχε την κόρη του Πούτιν στο Παρίσι: «Να πεις στον πατέρα σου να σταματήσει τον πόλεμο» – Δείτε το βίντεο

Η φερόμενη «μυστική κόρη» του Βλαντίμιρ Πούτιν, Ελισάβετα Κριβονόγκιχ, ήρθε αντιμέτωπη με τον Ουκρανό δημοσιογράφο Ντμίτρο Σβιατνένκο που την κατηγόρησε για τις συνέπειες του πολέμου στη χώρα του.

Στο βίντεο, που δημοσίευσε το ουκρανικό μέσο TCH, ακούγεται ο Σβιατνένκο πίσω από την κάμερα να λέει στην Κριβονόγκιχ: «Πώς μπορείς καν να ζεις στην Ευρώπη; Σε αυτή την μισητή, καταραμένη Ευρώπη. Ή τι γίνεται με εσάς τους ανθρώπους. Πες κάτι έστω. Υποστηρίζεις τις πολιτικές του;»

Ο διάλογος με τον δημοσιογράφο

«Ο μπαμπάς σου σκότωσε τον αδερφό μου», της τόνισε.

Η Κριβονόγκιχ, αρνούμενη να σχολιάσει τους ισχυρισμούς του δημοσιογράφου, περιορίστηκε να του πει ότι δεν έχει δικαίωμα να τη βιντεοσκοπεί.


«Λοιπόν, ξέρεις, το Κίεβο είναι χωρίς ρεύμα αυτή τη στιγμή και υπάρχει συναγερμός για αεροπορική επιδρομή. Ούτε εμείς δώσαμε την άδειά μας για αυτό. Πώς αισθάνεστε για τις πολιτικές του πατέρα σας;» της ανταπάντησε ο Σβιατνένκο.

«Τον υποστηρίζεις;» την ρώτησε.

«Τι σχέση έχει αυτό με μένα;», σχολίασε η Κριβονόγκιχ.

«Είναι ο πατέρας σου. Τουλάχιστον, θα μπορούσες να τον καλέσεις τώρα και να του πείτε: “Μπαμπά, σταμάτα να βομβαρδίζεις το Κίεβο”».

Αυτοεξόριστη

Η 22χρονη Κριβονόγκιχ, γνωστή και ως Λουίζα Ρόζοβα και πλέον Ελισάβετα Ρούντοβα, ζει αυτοεξόριστη στη γαλλική πρωτεύουσα και θεωρείται το μυστικό παιδί του Πούτιν και της Σβετλάνα Κριβονόγκιχ, μιας πρώην καθαρίστριας που έγινε πολυεκατομμυριούχος.

Σύμφωνα με τη Ρωσίδα καλλιτέχνιδα Νάστια Ροντίονοβα, η Κριβονόγκιχ εργάζεται σε δύο αντιπολεμικές γκαλερί στο Παρίσι, ενώ φέρεται να εξαπολύει μετριασμένες επιθέσεις κατά του Πούτιν.


Τον Αύγουστο, η γερμανική Bild ανέφερε ότι σε ιδιωτικό κανάλι της στο Telegram η Κριβονόγκιχ είχε γράψει για «τον άνθρωπο που πήρε εκατομμύρια ζωές και κατέστρεψε τη δική μου».


Η Κριβονόγκιχ μεγάλωσε μέσα στην πολυτέλεια ενώ η ζωή της στο Instagram αντανακλούσε την προνομιούχα καθημερινότητά της, την ώρα που η Ρωσία αντιμετώπιζε φτώχεια και την κρίση της πανδημίας.

Στις αρχές του 2022, λίγο πριν την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, εξαφανίστηκε ξαφνικά από τα ρωσικά social media.

Η φερόμενη μητέρα της, Σβετλάνα, τώρα στην ηλικία των 40, από καθαρίστρια έγινε ιδιοκτήτρια μετοχών στην επιχείρηση Rossiya Bank και κατέχει ακίνητη περιουσία άνω των 100 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ διατηρεί και το νυχτερινό κέντρο Leningrad Centre στην Αγία Πετρούπολη, γνωστό για τα ερωτικά του σόου.

Η Κριβονόγκιχ εμφανίστηκε ξανά στο Παρίσι το 2022 με νέο όνομα, Ελισάβετα Ρούντοβα, πιθανώς για να διακόψει δεσμούς με το παρελθόν της.

Σύμφωνα με ουκρανικά μέσα, ζει με διαβατήριο στο όνομα Ρούντοβα, αφήνοντας πιθανότατα το πατρώνυμο Βλαντιμίροβνα, που θα επιβεβαίωνε το όνομα του πατέρα της ως Βλαντίμιρ. Το νέο της επώνυμο φαίνεται να αποτελεί φόρο τιμής στον αείμνηστο Όλεγκ Ρούντοβ, έναν από τους μακροχρόνιους συνεργάτες του Πούτιν.

Όταν το ανεξάρτητο μέσο Proekt αποκάλυψε την ιστορία, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι «ποτέ δεν είχε ακούσει τίποτα» για την Κριβονόγκιχ, μια αόριστη απάντηση που μόνο φούντωσε τις εικασίες.

Ο Πούτιν, που αναγνωρίζει επισήμως μόνο δύο κόρες από τον προηγούμενο γάμο του, δεν έχει ποτέ επιβεβαιώσει ούτε αρνηθεί την ύπαρξη της Κριβονόγκιχ. Οι δύο δημόσια γνωστές κόρες του, Μαρία Βορόντσoβα και Κατερίνα Τιχόνοβα, είναι και οι δύο παιδιά της πρώην συζύγου του, Λουντμίλα Αλεξάντροβνα.

Με πληροφορίες από: The Sun UK, Daily Express

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πέτρες στα νεφρά: Πώς θα τις προλάβουμε – Τα συμπτώματα που θα μας ανησυχήσουν

Τι ζητούν οι γιατροί από τον Υφυπουργό Ψυχικής Υγείας υπό τη σκιά ποινικών διώξεων ψυχιάτρων

Ρεύμα: Έρχονται τα πορτοκαλί τιμολόγια – Τι πρέπει να γνωρίζετε

Νέες προσλήψεις στο υπουργείο Τουρισμού: Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση και μέχρι πότε

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
09:08 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Νέα Υόρκη: Μαγευτικά πλάνα από τη φωταγώγηση του πιο διάσημου χριστουγεννιάτικου δέντρου – Στην κορυφή του ένα αστέρι Swarovski 408 κιλών

Το θρυλικό χριστουγεννιάτικο δέντρο του Rockefeller Center, στην καρδιά της Νέας Υόρκης, φωταγ...
06:47 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Σε «πολική δίνη» οι ΗΠΑ – Οι χιονοθύελλες προκαλούν ακραία ατυχήματα

Σε πολική δίνη με θερμοκρασίες ως και 20 βαθμούς χαμηλότερες από το φυσιολογικό για την εποχή ...
06:39 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

HΠΑ: Ο επικεφαλής του Πενταγώνου, Πιτ Χέγκσεθ έθεσε σε κίνδυνο τον στρατό των ΗΠΑ, αναφέρει πόρισμα

Ανεξάρτητο όργανο του αμερικανικού Πενταγώνου αποφάνθηκε ότι ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ έθε...
06:31 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

ΟΗΕ: Η Γενική Συνέλευση υιοθέτησε ψήφισμα για την άμεση επαναφορά των παιδιών στην Ουκρανία – Στήριξη από την Ελλάδα

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ υιοθέτησε, με 91 ψήφους υπέρ, 12 κατά και 57 αποχές, το Ψήφισμα A/E...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»