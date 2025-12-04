Ουκρανός δημοσιογράφος πέτυχε την κόρη του Πούτιν στο Παρίσι: «Να πεις στον πατέρα σου να σταματήσει τον πόλεμο» – Δείτε το βίντεο

Η φερόμενη «μυστική κόρη» του Βλαντίμιρ Πούτιν, Ελισάβετα Κριβονόγκιχ, ήρθε αντιμέτωπη με τον Ουκρανό δημοσιογράφο Ντμίτρο Σβιατνένκο που την κατηγόρησε για τις συνέπειες του πολέμου στη χώρα του.

Στο βίντεο, που δημοσίευσε το ουκρανικό μέσο TCH, ακούγεται ο Σβιατνένκο πίσω από την κάμερα να λέει στην Κριβονόγκιχ: «Πώς μπορείς καν να ζεις στην Ευρώπη; Σε αυτή την μισητή, καταραμένη Ευρώπη. Ή τι γίνεται με εσάς τους ανθρώπους. Πες κάτι έστω. Υποστηρίζεις τις πολιτικές του;»

Ο διάλογος με τον δημοσιογράφο

«Ο μπαμπάς σου σκότωσε τον αδερφό μου», της τόνισε.

Η Κριβονόγκιχ, αρνούμενη να σχολιάσει τους ισχυρισμούς του δημοσιογράφου, περιορίστηκε να του πει ότι δεν έχει δικαίωμα να τη βιντεοσκοπεί.

“Your father killed my brother.” A Ukrainian journalist encountered Putin’s illegitimate daughter, Yelizaveta Krivonogikh, in Paris. She declined to comment. pic.twitter.com/J9dqGifwrk — NEXTA (@nexta_tv) December 3, 2025



«Λοιπόν, ξέρεις, το Κίεβο είναι χωρίς ρεύμα αυτή τη στιγμή και υπάρχει συναγερμός για αεροπορική επιδρομή. Ούτε εμείς δώσαμε την άδειά μας για αυτό. Πώς αισθάνεστε για τις πολιτικές του πατέρα σας;» της ανταπάντησε ο Σβιατνένκο.

«Τον υποστηρίζεις;» την ρώτησε.

«Τι σχέση έχει αυτό με μένα;», σχολίασε η Κριβονόγκιχ.

«Είναι ο πατέρας σου. Τουλάχιστον, θα μπορούσες να τον καλέσεις τώρα και να του πείτε: “Μπαμπά, σταμάτα να βομβαρδίζεις το Κίεβο”».

Putin’s daughter was asked if she’s ready to come to Kyiv “as air defense” TSN journalists in Paris asked Liza Krivonogikh whether she would come to Kyiv “as air defense,” hinting at the hundreds of missiles Russia keeps firing at Ukraine. Krivonogikh replied that she “can’t… https://t.co/I1NrkCEiL0 pic.twitter.com/IqW13MuM65 — NEXTA (@nexta_tv) December 4, 2025

Αυτοεξόριστη

Η 22χρονη Κριβονόγκιχ, γνωστή και ως Λουίζα Ρόζοβα και πλέον Ελισάβετα Ρούντοβα, ζει αυτοεξόριστη στη γαλλική πρωτεύουσα και θεωρείται το μυστικό παιδί του Πούτιν και της Σβετλάνα Κριβονόγκιχ, μιας πρώην καθαρίστριας που έγινε πολυεκατομμυριούχος.

Σύμφωνα με τη Ρωσίδα καλλιτέχνιδα Νάστια Ροντίονοβα, η Κριβονόγκιχ εργάζεται σε δύο αντιπολεμικές γκαλερί στο Παρίσι, ενώ φέρεται να εξαπολύει μετριασμένες επιθέσεις κατά του Πούτιν.

❕ “The man who took millions of lives — and destroyed mine”: Putin’s secret daughter criticizes the dictator Louisa Rozova (Rudnova) — reportedly Putin’s illegitimate daughter — has published a photo showing her face and posted a sentence that sounded like a personal verdict:… pic.twitter.com/3PrRWNXeh1 — NEXTA (@nexta_tv) August 4, 2025



Τον Αύγουστο, η γερμανική Bild ανέφερε ότι σε ιδιωτικό κανάλι της στο Telegram η Κριβονόγκιχ είχε γράψει για «τον άνθρωπο που πήρε εκατομμύρια ζωές και κατέστρεψε τη δική μου».

France: Putin’s illegitimate daughter Elizaveta Vladimirovna Krivonogikh AKA Luiza Rozova AKA Elizaveta Olegovna Rudnova reportedly lives in Paris and works at Studio Albatros Art Gallery. pic.twitter.com/7JtypqMVw8 — Igor Sushko (@igorsushko) June 5, 2025



Η Κριβονόγκιχ μεγάλωσε μέσα στην πολυτέλεια ενώ η ζωή της στο Instagram αντανακλούσε την προνομιούχα καθημερινότητά της, την ώρα που η Ρωσία αντιμετώπιζε φτώχεια και την κρίση της πανδημίας.

Στις αρχές του 2022, λίγο πριν την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, εξαφανίστηκε ξαφνικά από τα ρωσικά social media.

Η φερόμενη μητέρα της, Σβετλάνα, τώρα στην ηλικία των 40, από καθαρίστρια έγινε ιδιοκτήτρια μετοχών στην επιχείρηση Rossiya Bank και κατέχει ακίνητη περιουσία άνω των 100 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ διατηρεί και το νυχτερινό κέντρο Leningrad Centre στην Αγία Πετρούπολη, γνωστό για τα ερωτικά του σόου.

Η Κριβονόγκιχ εμφανίστηκε ξανά στο Παρίσι το 2022 με νέο όνομα, Ελισάβετα Ρούντοβα, πιθανώς για να διακόψει δεσμούς με το παρελθόν της.

Σύμφωνα με ουκρανικά μέσα, ζει με διαβατήριο στο όνομα Ρούντοβα, αφήνοντας πιθανότατα το πατρώνυμο Βλαντιμίροβνα, που θα επιβεβαίωνε το όνομα του πατέρα της ως Βλαντίμιρ. Το νέο της επώνυμο φαίνεται να αποτελεί φόρο τιμής στον αείμνηστο Όλεγκ Ρούντοβ, έναν από τους μακροχρόνιους συνεργάτες του Πούτιν.

Όταν το ανεξάρτητο μέσο Proekt αποκάλυψε την ιστορία, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι «ποτέ δεν είχε ακούσει τίποτα» για την Κριβονόγκιχ, μια αόριστη απάντηση που μόνο φούντωσε τις εικασίες.

Ο Πούτιν, που αναγνωρίζει επισήμως μόνο δύο κόρες από τον προηγούμενο γάμο του, δεν έχει ποτέ επιβεβαιώσει ούτε αρνηθεί την ύπαρξη της Κριβονόγκιχ. Οι δύο δημόσια γνωστές κόρες του, Μαρία Βορόντσoβα και Κατερίνα Τιχόνοβα, είναι και οι δύο παιδιά της πρώην συζύγου του, Λουντμίλα Αλεξάντροβνα.

Με πληροφορίες από: The Sun UK, Daily Express