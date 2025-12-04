Κακοκαιρία «Byron»: Συναγερμός σε 9 περιοχές για ισχυρές βροχές και καταιγίδες – Προειδοποίηση ακόμη και για 200 τόνους νερό ανά στρέμμα – ΧΑΡΤΕΣ

Σύνοψη από το

  • Η κακοκαιρία «Byron» φέρνει σημαντική επιδείνωση του καιρού από σήμερα, Πέμπτη, με την ΕΜΥ να έχει επικαιροποιήσει το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων.
  • Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα σε 9 περιφέρειες, μεταξύ των οποίων και η Αττική, καθώς αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως τα ξημερώματα του Σαββάτου.
  • Ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης προειδοποιεί για συγκεντρωτικό όγκο νερού έως και 200 τόνους ανά στρέμμα, με πιθανότητα ακραίων φαινομένων όπως χαλάζι και ανεμοστρόβιλοι.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

καιρός βροχή κακοκαιρία Αθήνα

Η κακοκαιρία «Byron» καταφτάνει και έχει σημάνει συναγερμός. Σημαντική επιδείνωση παρουσιάζει από σήμερα, Πέμπτη (04/12), ο καιρός, όπως ανακοίνωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η οποία προχώρησε αργά το βράδυ της Τετάρτης σε επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων. Ταυτόχρονα ο μετεωρολόγος, Κλέαρχος Μαρουσάκης προειδοποιεί για όγκο νερού ακόμη και 200 τόνους ανά στρέμμα.

Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα, ιδιαίτερα σε 9 περιφέρειες της χώρας, ανάμεσά τους και η Αττική. Το μεσημέρι στις 12:00 θα συνεδριάσει εκ νέου η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου για την κακοκαιρία.

Τα καιρικά φαινόμενα θα επηρεάσουν μεγάλο μέρος της ανατολικής και νότιας Ελλάδας, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα έως και τα ξημερώματα του Σαββάτου. Τα φαινόμενα αναμένονται όχι μόνο έντονα, αλλά και παρατεταμένα, αυξάνοντας τον κίνδυνο προβλημάτων.

Σε πολλές περιοχές οι καταιγίδες θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις, ενώ οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά. Στη νοτιοανατολική νησιωτική χώρα, την Παρασκευή, η έντασή τους αναμένεται να φτάσει τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

  • στα νησιά του Ιονίου
  • στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής,
    Πιερίας, Ημαθίας)
  • στη Θεσσαλία (κυρίως στα ανατολικά τμήματα)
  • στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα)
  • στην Εύβοια (κυρίως στα νότια τμήματα)
  • Πελοπόννησο (κυρίως νότια και ανατολικά τμήματα)
  • στις Κυκλάδες
  • στην Κρήτη (κυρίως στα νότια τμήματα)
  • στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και
  • στα Δωδεκάνησα

Πρόγνωση για την Παρασκευή 5/12

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα), την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα), τα Δωδεκάνησα και την ανατολική και νότια Πελοπόννησο.

Δείτε LIVE την πορεία της κακοκαιρίας

Μαρουσάκης: Ο συγκεντρωτικός όγκος νερού ενδέχεται να φτάσει ακόμη και τους 200 τόνους ανά στρέμμα

Σε ανάρτησή του, ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης προειδοποιεί για τη δημιουργία οργανωμένου βαρομετρικού χαμηλού από τον κόλπο της Σύρτης, το οποίο θα προκαλέσει ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα κεντρικά, ανατολικά και νότια.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι υετοφόροι ανατολικοί άνεμοι θα ενισχύσουν τις ανατροφοδοτούμενες καταιγίδες, ενώ ο συγκεντρωτικός όγκος νερού ενδέχεται να φτάσει ακόμη και τους 200 τόνους ανά στρέμμα. Ο μετεωρολόγος κάνει λόγο για πιθανότητα ακραίων φαινομένων, όπως χαλάζι, έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα και τοπικούς ανεμοστρόβιλους, καλώντας τους πολίτες σε αυξημένη προσοχή.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Κλέαρχου Μαρουσάκη:

«ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ

Βαρομετρικό χαμηλό από τον κόλπο της Σύρτης θα προκαλέσει ισχυρές βροχές και καταιγίδες με έμφαση τα κεντρικά, ανατολικά και νότια τμήματα.
Επικράτηση ανατολικών – νοτιοανατολικών ανέμων προς την πλευρά του Αιγαίου, άνεμοι ιδιαίτερα υετοφόροι που μπορεί να προκαλέσουν ιδιαίτερα έντονες και με διάρκεια βροχές – ανατροφοδοτούμενες καταιγίδες.

Ο εκτιμώμενος συγκεντρωτικός όγκος νερού ενδέχεται να προσεγγίσει τοπικά και τους 200 τόνους ανά στρέμμα, τιμές που μπορεί αναλόγως και την περιοχή να οδηγήσουν σε ιδιαίτερα έντονα προβλήματα.

Η καλή οργάνωση του βαρομετρικού χαμηλού σε συνδυασμό με τις θαλάσσιες εκτάσεις με τις οποίες αναμένεται να αλληλεπιδράσει, είναι δυνατό να οδηγήσει σε συνθήκες έντονης ατμοσφαιρικής αστάθειας που σημαίνει ότι μπορεί να παρατηρηθούν θερμοκρασίες στις κορυφές των νεφών ακόμη και κοντά στους -60 με -80 βαθμούς βαθμούς κελσίου (ανάπτυξη καταιγιδοφόρων νεφών σε πολύ μεγάλα ύψη μέσα στην τροπόσφαιρα), γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε ακραία καιρικά φαινόμενα όπως το χοντρό χαλάζι, αυξημένη συχνότητα ηλεκτρικών εκκενώσεων – κεραυνών, μεγάλο όγκο νερού σε μικρό χρονικό διάστημα, υδροστρόβιλοι – ανεμοστρόβιλοι.

Ο τύπος αυτός καιρού που θα απασχολήσει τη χώρα μας τις επόμενες αρκετές ημέρες ευνοεί τις πυκνές χιονοπτώσεις στα χιονοδρομικά κέντρα.
Δείχνουμε την απαιτούμενη προσοχή! Ακολουθούν πίνακες με χάρτες από το προγνωστικό μας σύστημα».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πέτρες στα νεφρά: Πώς θα τις προλάβουμε – Τα συμπτώματα που θα μας ανησυχήσουν

Τι ζητούν οι γιατροί από τον Υφυπουργό Ψυχικής Υγείας υπό τη σκιά ποινικών διώξεων ψυχιάτρων

Ρεύμα: Έρχονται τα πορτοκαλί τιμολόγια – Τι πρέπει να γνωρίζετε

Νέες προσλήψεις στο υπουργείο Τουρισμού: Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση και μέχρι πότε

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
11:30 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Νέο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Φαινομένων: Κόκκινη προειδοποίηση για 9 περιοχές – Τι ισχύει για την Αττική

Το Έκτακτο Δελτίο Επικινδύνων Καιρικών Φαινομένων με α.α 7 που εκδόθηκε την Τετάρτη 03-12-25 1...
11:26 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Λαμπαδηδρόμος η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ – Ετρεξε με την Ολυμπιακή Φλόγα στους δρόμους της Αθήνας – Βίντεο

Το πρωί της Πέμπτης, 4 Δεκεμβρίου, λίγο μετά τις 8:30 η Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γ...
11:06 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Φρίκη στην Αργολίδα: Οικογένεια Ρομά άρπαξε ανήλικη για να την βιάσει ο 19χρονος γιος τους

Στην σύλληψη 5 Ρομά, ανάμεσά τους και μία ανήλικη, προχώρησαν οι Αρχές το απόγευμα της Τρίτης,...
10:55 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Μαρία Καρυστιανού: To colpo grosso που στήθηκε στις πλάτες μας σταματά εδώ – Ζητεί μη εφαρμογή του άρθρου 86

Ανάρτηση στο Twitter έκανε το πρωί της Πέμπτης (4/12) η Μαρία Καρυστιανού, αναφερόμενη στις αγ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»