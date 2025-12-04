Κακοκαιρία «Byron»: Συναγερμός σε 9 περιοχές για ισχυρές βροχές και καταιγίδες – Προειδοποίηση ακόμη και για 200 τόνους νερό ανά στρέμμα – ΧΑΡΤΕΣ

Η κακοκαιρία «Byron» καταφτάνει και έχει σημάνει συναγερμός. Σημαντική επιδείνωση παρουσιάζει από σήμερα, Πέμπτη (04/12), ο καιρός, όπως ανακοίνωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η οποία προχώρησε αργά το βράδυ της Τετάρτης σε επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων. Ταυτόχρονα ο μετεωρολόγος, Κλέαρχος Μαρουσάκης προειδοποιεί για όγκο νερού ακόμη και 200 τόνους ανά στρέμμα.

Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα, ιδιαίτερα σε 9 περιφέρειες της χώρας, ανάμεσά τους και η Αττική. Το μεσημέρι στις 12:00 θα συνεδριάσει εκ νέου η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου για την κακοκαιρία.

Τα καιρικά φαινόμενα θα επηρεάσουν μεγάλο μέρος της ανατολικής και νότιας Ελλάδας, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα έως και τα ξημερώματα του Σαββάτου. Τα φαινόμενα αναμένονται όχι μόνο έντονα, αλλά και παρατεταμένα, αυξάνοντας τον κίνδυνο προβλημάτων.

Σε πολλές περιοχές οι καταιγίδες θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις, ενώ οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά. Στη νοτιοανατολική νησιωτική χώρα, την Παρασκευή, η έντασή τους αναμένεται να φτάσει τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

στα νησιά του Ιονίου

στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής,

Πιερίας, Ημαθίας)

Πιερίας, Ημαθίας) στη Θεσσαλία (κυρίως στα ανατολικά τμήματα)

στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα)

στην Εύβοια (κυρίως στα νότια τμήματα)

Πελοπόννησο (κυρίως νότια και ανατολικά τμήματα)

στις Κυκλάδες

στην Κρήτη (κυρίως στα νότια τμήματα)

στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και

στα Δωδεκάνησα

Πρόγνωση για την Παρασκευή 5/12

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα), την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα), τα Δωδεκάνησα και την ανατολική και νότια Πελοπόννησο.

Μαρουσάκης: Ο συγκεντρωτικός όγκος νερού ενδέχεται να φτάσει ακόμη και τους 200 τόνους ανά στρέμμα

Σε ανάρτησή του, ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης προειδοποιεί για τη δημιουργία οργανωμένου βαρομετρικού χαμηλού από τον κόλπο της Σύρτης, το οποίο θα προκαλέσει ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα κεντρικά, ανατολικά και νότια.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι υετοφόροι ανατολικοί άνεμοι θα ενισχύσουν τις ανατροφοδοτούμενες καταιγίδες, ενώ ο συγκεντρωτικός όγκος νερού ενδέχεται να φτάσει ακόμη και τους 200 τόνους ανά στρέμμα. Ο μετεωρολόγος κάνει λόγο για πιθανότητα ακραίων φαινομένων, όπως χαλάζι, έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα και τοπικούς ανεμοστρόβιλους, καλώντας τους πολίτες σε αυξημένη προσοχή.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Κλέαρχου Μαρουσάκη:

«ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ

Βαρομετρικό χαμηλό από τον κόλπο της Σύρτης θα προκαλέσει ισχυρές βροχές και καταιγίδες με έμφαση τα κεντρικά, ανατολικά και νότια τμήματα.

Επικράτηση ανατολικών – νοτιοανατολικών ανέμων προς την πλευρά του Αιγαίου, άνεμοι ιδιαίτερα υετοφόροι που μπορεί να προκαλέσουν ιδιαίτερα έντονες και με διάρκεια βροχές – ανατροφοδοτούμενες καταιγίδες.

Ο εκτιμώμενος συγκεντρωτικός όγκος νερού ενδέχεται να προσεγγίσει τοπικά και τους 200 τόνους ανά στρέμμα, τιμές που μπορεί αναλόγως και την περιοχή να οδηγήσουν σε ιδιαίτερα έντονα προβλήματα.

Η καλή οργάνωση του βαρομετρικού χαμηλού σε συνδυασμό με τις θαλάσσιες εκτάσεις με τις οποίες αναμένεται να αλληλεπιδράσει, είναι δυνατό να οδηγήσει σε συνθήκες έντονης ατμοσφαιρικής αστάθειας που σημαίνει ότι μπορεί να παρατηρηθούν θερμοκρασίες στις κορυφές των νεφών ακόμη και κοντά στους -60 με -80 βαθμούς βαθμούς κελσίου (ανάπτυξη καταιγιδοφόρων νεφών σε πολύ μεγάλα ύψη μέσα στην τροπόσφαιρα), γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε ακραία καιρικά φαινόμενα όπως το χοντρό χαλάζι, αυξημένη συχνότητα ηλεκτρικών εκκενώσεων – κεραυνών, μεγάλο όγκο νερού σε μικρό χρονικό διάστημα, υδροστρόβιλοι – ανεμοστρόβιλοι.

Ο τύπος αυτός καιρού που θα απασχολήσει τη χώρα μας τις επόμενες αρκετές ημέρες ευνοεί τις πυκνές χιονοπτώσεις στα χιονοδρομικά κέντρα.

Δείχνουμε την απαιτούμενη προσοχή! Ακολουθούν πίνακες με χάρτες από το προγνωστικό μας σύστημα».