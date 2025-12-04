Καιρός: Νέα επιδείνωση από σήμερα με βροχές και καταιγίδες – Σε ποιες περιοχές θα είναι έντονα τα φαινόμενα

Επιδείνωση του καιρού αναμένεται από σήμερα Πέμπτη και για ένα ολόκληρο 48ωρο με βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα ξεκινούν πάλι από τα δυτικά και θα συνεχίσουν να επεκτείνονται σταδιακά σε όλη τη χώρα.

Τα φαινόμενα στα νησιά του Ιονίου στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική ηπειρωτική χώρα (πλην της Θράκης), την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Η πρόγνωση της Νικόλ Ζιακοπούλου

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ η Νικόλ Ζιακοπούλου, η κακοκαιρία θα πλήξει κυρίως την Ανατολική και τη Νότια Ελλάδα, ενώ τα δυτικά τμήματα της χώρας φαίνεται να επηρεάζονται λιγότερο. Κρίσιμος παράγοντας στις επόμενες εξελίξεις θα είναι ο σαρωτικός και επικίνδυνος ανατολικός – νοτιοανατολικός άνεμος, ο οποίος το επόμενο διήμερο θα φτάνει στα πελάγη τα 8 έως και 9 μποφόρ.

Οι άνεμοι αυτοί μπορούν να προκαλέσουν φαινόμενα «κύματος θύελλας», δηλαδή μεταφορά της θάλασσας προς τη στεριά, δημιουργώντας πρόσθετους κινδύνους πλημμυρών, κυρίως σε παράκτιες περιοχές. Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται σε Πιερία, Ανατολική Θεσσαλία και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Από αύριο αναμένονται καταιγίδες σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, από το Νότιο Ιόνιο και την Πελοπόννησο έως την Κρήτη και μεγάλο τμήμα της υπόλοιπης χώρας.

Η κατάσταση θα επιδεινωθεί περαιτέρω την Παρασκευή, καθώς προβλέπονται ισχυρότατες βροχοπτώσεις στην Κεντρική Μακεδονία – κυρίως σε Πιερία, Ημαθία και Χαλκιδική – καθώς και στη Θεσσαλία.

Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πλημμυρών, ακόμη και στα σημεία όπου υπάρχουν αγροτικά μπλόκα, λόγω των μεγάλων ποσοτήτων νερού που αναμένονται.

Στο «κόκκινο» βρίσκεται και η Αττική, όπου από απόψε έως και το μεσημέρι – απόγευμα της Παρασκευής προβλέπονται έντονες βροχές. Το πιο επικίνδυνο χρονικό διάστημα για τον νομό θα είναι από το βράδυ της Πέμπτης έως το πρωί της Παρασκευής, με ισχυρές καταιγίδες.

Βελτίωση του καιρού αναμένεται μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Η πρόγνωση του καιρού από τον Τάσο Αρνιακό

«Κόκκινη καιρική προειδοποίηση, καθώς ισχυρές βροχές και καταιγίδες με χαλάζι και τοπικά μπουρίνια σε τρεις διαδοχικές φάσεις, θα δεχθούμε ως σχεδόν και την Κυριακή, κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά και τα παραθαλάσσια τμήματα στο Αιγαίο και τα νησιά του.

Προσοχή, ενημέρωση και επιφυλακή! Πιο αναλυτικά τώρα, για αύριο Πέμπτη, περιμένουμε κακοκαιρία με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας εκτός από τη Θράκη. Με τα ισχυρότερα φαινόμενα στο Ιόνιο, την Ημαθία, την Πιερία, τη Χαλκιδική, την Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Αττική, την Ανατολική Πελοπόννησο, την Εύβοια, τις Χυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από τη Χίο και κάτω έως τα Δωδεκάνησα. Νοτιοανατολικούς ανέμους στα δυτικά 5 με 7, στο Ιόνιο τοπικά έως 8 μποφόρ, με εξασθένηση από το μεσημέρι και στα ανατολικά 4 με 6, βαθμία στο Αιγαίο 7.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 15 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 19, στα νησιά την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 21 με 22.

Στην Αττική περιμένουμε νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα, ισχυρές κυρίως στα ανατολικά του νομού. Νότιους – νοτιοανατολικούς ανέμους 4 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε πυκνές νεφώσεις με τοπικές βροχές, σταδιακά σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στον Θερμαϊκό και ανατολικούς γενικά ανέμους 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 10 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Την Παρασκευή περιμένουμε πάνω κάτω παρόμοιες καιρικές συνθήκες στις ίδιες περιοχές».

Δείτε Live την πορεία της κακοκαιρίας

Η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ

Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολικοί στα δυτικά 5 με 6 και στο Ιόνιο 7 τοπικά 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι. Στα ανατολικά 4 με 5 μποφόρ βαθμιαία 5 με 6 και από το βράδυ στα νοτιοανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα νότια. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 15 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 19 και στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα τους 20 με 22 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Μακεδονία αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα δυτικά και κεντρικά τμήματα και από το απόγευμα και στα υπόλοιπα. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως σε Χαλκιδική, Πιερία, Ημαθία) θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Στη Θράκη παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές από το απόγευμα.

Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 5 και βαθμιαία έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 06 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τμήματα σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα νησιά του Ιονίου και στην Πελοπόννησο (κυρίως στα νότια τμήματα) θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 6, στο Ιόνιο 7 και τοπικά πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ. Από το μεσημέρι βαθμιαία θα εξασθενήσουν. Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές (κυρίως στα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας, στην ανατολική Στερεά συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, στην Εύβοια και την Πελοπόννησο).

Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 07 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Nεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές.

Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 και από το βράδυ 6 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Nεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές (από τη ν. Χίο και νοτιότερα).

Νοτιοανατολικοί 4 με 6 και από το βράδυ στα Δωδεκάνησα 6 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 10 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα ισχυρές.

Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και βαθμιαία σποραδικές καταιγίδες.

Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 07 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05-12-2025

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα), την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα), τα Δωδεκάνησα και την ανατολική και νότια Πελοπόννησο.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση): στις περειφερειακές ενότητες Πιερίας – Ημαθίας – Χαλκιδικής – Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, την Εύβοια, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα και κατά τόπους στις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της κεντρικής, της δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της κεντρικής, της δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου. Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6, στο Αιγαίο 7 και πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Από το απόγευμα στα βόρεια θα στραφούν σε ανατολικούς βορειοανατολικούς έως 7 μποφόρ. Στα δυτικά και βαθμιαία και στα νότια θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 06-12-2025

Στα βόρεια ηπειρωτικά, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν τοπικά ισχυρές τις πρώτες πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές και στα δυτικά θαλάσσια – παραθαλάσσια μεμονωμένες καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 07-12-2025

Στα ανατολικά ηπειρωτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στην Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τις Σποράδες μεμονωμένες καταιγίδες.

Στα δυτικά λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και στο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και κατά τόπους στα πελάγη 6 μποφόρ.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 07-12-2025