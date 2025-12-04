Έκτακτη διυπουργική σύσκεψη την Πέμπτη για την κακοκαιρία – Συνεδριάζει εκ νέου η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου

Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου θα συνεδριάσει ξανά το μεσημέρι της Πέμπτης στις 12:00, καθώς η κακοκαιρία με τις ισχυρές βροχές και τις καταιγίδες αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα έως και την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025.

Η εξέλιξη των φαινομένων, σε συνδυασμό με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εξέδωσε η ΕΜΥ, ώθησε τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας να θέσει σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) εννιά περιφέρειες μέχρι και το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2025.

Οι περιφέρειες που έχουν τεθεί σε Red Code είναι οι εξής:

  • Αττικής
  • Θεσσαλίας
  • Πελοποννήσου
  • Βορείου Αιγαίου
  • Νοτίου Αιγαίου, με ιδιαίτερη προσοχή στις ΠΕ Θήρας και ΠΕ Ρόδου
  • Κρήτης
  • Κεντρικής Μακεδονίας, με ιδιαίτερη προσοχή στις ΠΕ Πιερίας, Ημαθίας, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης
  • Στερεάς Ελλάδας
  • Ιονίων Νήσων

Στο πλαίσιο της αυξημένης κινητοποίησης, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας, ώστε να οργανώσουν τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσουν τα φαινόμενα. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ανακοίνωσε ότι το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) θα βρίσκεται σε άμεση επαφή με τους ΟΤΑ και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να υπάρχει πλήρης εικόνα για την πορεία της κακοκαιρίας και να διασφαλιστεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Παράλληλα, το Πυροσβεστικό Σώμα έχει ενεργοποιήσει το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από πλημμύρες και τα συνοδά φαινόμενά τους. Οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες στις περιοχές που αναμένεται να πληγούν έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα, με δυνατότητα περαιτέρω κλιμάκωσης, ώστε να επέμβουν έγκαιρα εάν εμφανιστούν προβλήματα.

Την ίδια στιγμή, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει συστάσεις στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να λαμβάνουν μέτρα αυτοπροστασίας απέναντι στα έντονα καιρικά φαινόμενα. Η υπηρεσία έχει ήδη ενημερώσει όλες τις αρμόδιες κρατικές δομές, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους, με στόχο να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση πιθανών επιπτώσεων.

