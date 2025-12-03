Αιτωλοακαρνανία: Διακόπηκε η κυκλοφορία στον επαρχιακό δρόμο από Αλευράδα προς Γέφυρα Τατάρνας

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διέκοψε πλήρως την κυκλοφορία στον επαρχιακό δρόμο που συνδέει την Αλευράδα με τη Γέφυρα Τατάρνας, μετά την υποχώρηση τμήματος του οδοστρώματος. Η απόφαση φέρει την υπογραφή του αντιπεριφερειάρχη Θανάση Μαυρομάτη, ο οποίος ενημέρωσε πως το πρόβλημα εμφανίστηκε έπειτα από τα έντονα φαινόμενα των τελευταίων ημερών στην ορεινή περιοχή του Βάλτου.

Η κακοκαιρία που χτύπησε την περιοχή προκάλεσε πίεση στο ήδη επιβαρυμένο οδικό δίκτυο, με αποτέλεσμα το οδόστρωμα να καταρρεύσει σε συγκεκριμένο σημείο της διαδρομής. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε τις αρχές στην άμεση απόφαση για διακοπή κυκλοφορίας, προκειμένου να προστατευθούν οι οδηγοί

Η κυκλοφορία προς Τρίκλινο πραγματοποιείται πλέον μέσω Παλαιού Χαλκιόπουλου, ενώ οι υπηρεσίες της Περιφέρειας παραμένουν στο σημείο για συνεχή έλεγχο και καταγραφή της ζημιάς. Ο Θανάσης Μαυρομάτης σημείωσε ότι «έχει ήδη γίνει επικοινωνία με το αρμόδιο υπουργείο και έχει ξεκινήσει η διαδικασία για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης», ώστε να προχωρήσουν οι εργασίες αποκατάστασης.

Το ζήτημα θεωρείται σοβαρό, καθώς ο δρόμος εξυπηρετεί καθημερινές μετακινήσεις κατοίκων και επαγγελματιών της περιοχής.