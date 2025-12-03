Αιτωλοακαρνανία: Διακόπηκε η κυκλοφορία στον επαρχιακό δρόμο από Αλευράδα προς Γέφυρα Τατάρνας

Σταύρος Ιωακείμ

κοινωνία

Αιτωλοακαρνανία: Διακόπηκε η κυκλοφορία στον επαρχιακό δρόμο από Αλευράδα προς Γέφυρα Τατάρνας

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διέκοψε πλήρως την κυκλοφορία στον επαρχιακό δρόμο που συνδέει την Αλευράδα με τη Γέφυρα Τατάρνας, μετά την υποχώρηση τμήματος του οδοστρώματος. Η απόφαση φέρει την υπογραφή του αντιπεριφερειάρχη Θανάση Μαυρομάτη, ο οποίος ενημέρωσε πως το πρόβλημα εμφανίστηκε έπειτα από τα έντονα φαινόμενα των τελευταίων ημερών στην ορεινή περιοχή του Βάλτου.

Η κακοκαιρία που χτύπησε την περιοχή προκάλεσε πίεση στο ήδη επιβαρυμένο οδικό δίκτυο, με αποτέλεσμα το οδόστρωμα να καταρρεύσει σε συγκεκριμένο σημείο της διαδρομής. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε τις αρχές στην άμεση απόφαση για διακοπή κυκλοφορίας, προκειμένου να προστατευθούν οι οδηγοί

Η κυκλοφορία προς Τρίκλινο πραγματοποιείται πλέον μέσω Παλαιού Χαλκιόπουλου, ενώ οι υπηρεσίες της Περιφέρειας παραμένουν στο σημείο για συνεχή έλεγχο και καταγραφή της ζημιάς. Ο Θανάσης Μαυρομάτης σημείωσε ότι «έχει ήδη γίνει επικοινωνία με το αρμόδιο υπουργείο και έχει ξεκινήσει η διαδικασία για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης», ώστε να προχωρήσουν οι εργασίες αποκατάστασης.

Το ζήτημα θεωρείται σοβαρό, καθώς ο δρόμος εξυπηρετεί καθημερινές μετακινήσεις κατοίκων και επαγγελματιών της περιοχής.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αϋπνία: Η αρχαία άσκηση που την αντιμετωπίζει αποτελεσματικά

ΕΟΦ: Σε περιορισμένη διαθεσιμότητα 273 φάρμακα τον Νοέμβριο

Πιτσιλής στο παγκόσμιο forum του ΟΟΣΑ: Η ΑΑΔΕ αξιοποιεί την ανταλλαγή πληροφοριών για ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης

Rebrain Greece: Επόμενη στάση η Νέα Υόρκη – 35 εταιρείες αιχμής αναζητούν εξειδικευμένα στελέχη

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
00:10 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Το καιρικό σύστημα «BYRON» φέρνει κακοκαιρία κυρίως στην ανατολική Ελλάδα την Παρασκευή

Επικαιροποιήθηκε το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών (ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε σήμερα από την Εθ...
23:07 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Ανυποχώρητοι στα αιτήματά τους οι αγρότες που στήνουν νέα μπλόκα – Οι προθέσεις τους για τις κινητοποιήσεις, τα δακρυγόνα στο Κιάτο και η ένταση στον Προμαχώνα

Νέα μπλόκα στήνουν αγρότες και κτηνοτρόφοι που δηλώνουν ανυποχώρητοι στην διεκδίκηση των αιτημ...
22:51 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Τροχαίο στην Αρτέμιδα: Ο 29χρονος αναμένεται να υποστηρίξει ότι δεύτερο ΙΧ επηρέασε την πορεία του οχήματός του – Απολογείται την Πέμπτη

Αίσθηση προκαλούν οι νέες πληροφορίες για το θανατηφόρο τροχαίο στην Αρτέμιδα, καθώς όπως διαπ...
22:45 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Δολοφονία Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο: Την ενοχή του κατηγορουμένου πρότεινε ο εισαγγελέας

Να κηρύξει ένοχο τον κατηγορούμενο για τη γυναικτονία της Γαρυφαλλιάς Ψαρράκου τον Ιούλιο του ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»