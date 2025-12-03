Γιώργος Τσαλίκης: Ορκίστηκε ο γιος του στο ναυτικό – Η συγκινητική ανάρτηση του τραγουδιστή

Ιδιαίτερη ήταν η σημερινή (3/12) μέρα για τον Γιώργο Τσαλίκη και την οικογένειά του, καθώς ο γιος του, Βασίλης, ορκίστηκε στο ναυτικό. Μάλιστα, ο τραγουδιστής θέλησε να κάνει μία ανάρτηση στο προφίλ του στο Instagram, πριν από λίγες ώρες, για την σημαντική αυτή στιγμή στη ζωή του παιδιού του. Υπενθυμίζεται ότι ο καλλιτέχνης και η σύζυγός του, Δώρα Δημητροπούλου, είναι γονείς δύο ακόμα αγοριών, του Χάρη και του Άγγελου.

Στην ανάρτηση που έκανε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ο Γιώργος Τσαλίκης μοιράστηκε με τους ακολούθους του μερικά στιγμιότυπα από την σημερινή μέρα.

Ο τραγουδιστής και περήφανος πατέρας, έχει γράψει στη λεζάντα της δημοσίευσής του: «Η πρώτη μέρα που σε αφήσαμε ζορισμένο στον Πόρο με τα μάτια σου βουρκωμένα ήταν και για μας ένα ζόρι περίεργο… πρωτόγνωρο…

Προχθές στη βραδιά του ναύτη σας είδα όλους αλλιώς… πιο ώριμους… πιο έτοιμους και ξαφνιάστηκα όταν ύστερα από 2 ώρες και 40 λεπτά ξέφρενου γλεντιού και εκτόνωσης όλοι αγκαλιά στο φινάλε είπατε τον εθνικό ύμνο με τις φλέβες στο λαιμό σας να πετάγονται από την ένταση!

Εκεί λέω κάτι έγινε εδώ… καλό!! Και σήμερα η συγκίνηση χτύπησε κόκκινο και ήρθε και η επιβεβαίωση. Σας αφήσαμε παιδιά και σας παραλάβαμε άντρες! Πώς γίνεται αυτό το μαγικό… δεν ξέρω…

Μέσα σε ένα μήνα! Μπράβο θα πω εγώ στους ανθρώπους που σας εκπαιδεύσανε! Μπράβο και στο ήθος σας… γιατί είστε καλά παιδιά. Λατρεύω τους νέους ανθρώπους… θεωρώ ότι είναι πιο καθαροί… πιο αμόλυντοι… πιο έτοιμοι να δεχτούν το καλό και να το πολλαπλασιάσουν ή να το επιστρέψουν… Παρέες, καινούργιες εμπειρίες, αναμνήσεις για εσάς σε αυτή τη βασική σας εκπαίδευση, συγκίνηση χαρά και περηφάνια για εμάς… Καλή θητεία αγόρι μου. Σε λατρεύουμε».