Γιάννης Βούρος: «Από τη στιγμή που γεννήθηκε ο Στέφανος, συνειδητά πια ασχολήθηκα με το κίνημα των ατόμων με αναπηρίες»

  • Ο Γιάννης Βούρος στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά, με αφορμή την «Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία», αναφέρθηκε στον γιο του, Στέφανο Βούρο.
  • Ο ηθοποιός δήλωσε πως «από τη στιγμή που γεννήθηκε ο Στέφανος, συνειδητά πια ασχολήθηκα με το κίνημα των ατόμων με αναπηρίες», θεωρώντας τον γιο του «έναν μεγάλο δάσκαλο».
  • Υπογράμμισε τη σημασία της αναγνώρισης της διαφορετικότητας, τονίζοντας πως «η διαφορετικότητα για μένα είναι τελείως πλασματική ως προς τα άτομα αυτά!».
Γιάννης Βούρος
Φωτογραφία: Instagram/buongiorno_megatv

Καλεσμένος στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά, ήταν το πρωί της Τετάρτης (3/12) ο Γιάννης Βούρος. Ο επιτυχημένος ηθοποιός, τον οποίο φέτος οι τηλεθεατές απολαμβάνουν στην σειρά του MEGA «Μια νύχτα μόνο», με αφορμή την «Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία» μίλησε στη συνέντευξή του και για τον γιο του Στέφανο Βούρο.

Συγκεκριμένα, αναφερόμενος στην «Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία», ο Γιάννης Βούρος είπε στη συνέντευξή του πως: «Πάντα είχα μια ιδιαίτερη ευαισθησία απέναντι σε αυτούς που η κοινωνία τους θεωρεί άτομα του περιθωρίου και όχι ενεργά μέσα στον κοινωνικό περίγυρο. Από τη στιγμή που γεννήθηκε ο Στέφανος, συνειδητά πια ασχολήθηκα με το κίνημα των ατόμων με αναπηρίες».

«Ο Στέφανος είναι ένας μεγάλος δάσκαλος! Απόδειξη ότι και αυτά που κάνει ο Στέφανος είναι πια ένας τρόπος ζωής, να έρχεσαι σε επαφή με άτομα τα οποία μπορούν να παίξουν το δικό τους ρόλο στη κοινωνία, στο πλανήτη πάνω, αν μπορέσουμε και αποκρυπτογραφήσουμε τις ικανότητες ενός τέτοιου ατόμου.

Έτσι και αλλιώς όλοι είμαστε διαφορετικοί. Αυτή τη διαφορετικότητα γιατί να μην την αναγνωρίσουμε σαν διαφορετικότητα ανθρώπου που μπορεί να κάνει κάτι άλλο από αυτό που κάνεις εσύ; Η διαφορετικότητα για μένα είναι τελείως πλασματική ως προς τα άτομα αυτά!», εξήγησε ο καλλιτέχνης στη συνέχεια.

15:49 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

