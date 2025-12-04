Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Το καιρικό σύστημα «BYRON» φέρνει κακοκαιρία κυρίως στην ανατολική Ελλάδα την Παρασκευή

  • Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία επικαιροποίησε το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, προβλέποντας ισχυρές βροχές και καταιγίδες από την Πέμπτη έως το πρωί του Σαββάτου.
  • Το καιρικό σύστημα «BYRON» θα επηρεάσει κυρίως την ανατολική Ελλάδα την Παρασκευή, φέρνοντας φαινόμενα μεγάλης έντασης και διάρκειας, με τοπικές χαλαζοπτώσεις και ανέμους έως 9 μποφόρ.
  • Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της www.emy.gr.
Επικαιροποιήθηκε το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών (ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε σήμερα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ). Σύμφωνα με αυτό, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από την Πέμπτη (04-12-2025) και μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (06-12-2025) στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας κυρίως χώρας.

Χάρτες: Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία την Πέμπτη – Σε «κόκκινο συναγερμό» και η Αττική

Το νέο βαρομετρικό χαμηλό «BYRON»

Επιπλέον όπως αναφέρεται, μεταξύ άλλων, το καιρικό σύστημα που λαμβάνει την ονομασία BYRON θα προκαλέσει την Παρασκευή (05-12-2025) κακοκαιρία στο μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής χώρας.

Ακόμη, επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους, η ένταση των οποίων την Παρασκευή (05-12-2025) στη νοτιοανατολική νησιωτική χώρα θα φτάσει τα 8 και πιθανώς πρόσκαιρα τα 9 μποφόρ.

Χάρτης: Δείτε πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία που θα πλήξει τα επόμενα 24ωρα τη χώρα μας – Οι περιοχές που θα επηρεαστούν  

Πιο συγκεκριμένα:

Α. Αύριο Πέμπτη (04-12-2025) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

  • στα νησιά του Ιονίου (κυρίως ν. Κεφαλονιά και Ζάκυνθος)
  • στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής, Πιερίας, Ημαθίας)
  • στη Θεσσαλία (κυρίως στα ανατολικά τμήματα) και στις Σποράδες
  • στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα)
  • στην Εύβοια (κυρίως στα νότια τμήματα)
  • στην Πελοπόννησο (κυρίως νότια και ανατολικά τμήματα)
  • στις Κυκλάδες
  • στην Κρήτη (κυρίως στα νότια τμήματα)
  • στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα

Β. Το καιρικό σύστημα που λαμβάνει την ονομασία BYRON θα προκαλέσει την Παρασκευή (05-12-2025) κακοκαιρία στο μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής χώρας.

Πιο συγκεκριμένα ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

  • στην κεντρική Μακεδονία
  • στη Θεσσαλία και τις Σποράδες
  • στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια
  • στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο
  • στις Κυκλάδες και την Κρήτη
  • στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση): στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας – Ημαθίας – Χαλκιδικής – Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, στα Δωδεκάνησα και κατά τόπους στις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Το Σάββατο (06-12-2025) προβλέπεται από τις πρωινές ώρες τα ισχυρά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές να εξασθενήσουν και να περιοριστούν στα Δωδεκάνησα.

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr, (www.oldportal.emy.gr).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

