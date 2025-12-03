Χάρτες: Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία την Πέμπτη – Σε «κόκκινο συναγερμό» και η Αττική

Ραγδαία θα είναι η επιδείνωση που θα παρουσιάσει ο καιρός από αύριο Πέμπτη σε όλη τη χώρα, καθώς η επερχόμενη κακοκαιρία φέρνει επικίνδυνα φαινόμενα με βροχές και καταιγίδες, ενώ η ΕΜΥ εξέδωσε έκτακτο δελτίο κάνοντας λόγο παράλληλα για κόκκινο συναγερμό.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας κυρίως χώρας.

Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους, η ένταση των οποίων την Παρασκευή στη νοτιοανατολική νησιωτική χώρα θα φτάσει τα 8 και πιθανώς πρόσκαιρα τα 9 μποφόρ.

Αναλυτικότερα:

Αύριο Πέμπτη (04-12-25) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στα νησιά του Ιονίου

β. στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής, Πιερίας, Ημαθίας)

γ. στη Θεσσαλία (κυρίως στα ανατολικά τμήματα)

δ. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα)

ε. στην Εύβοια (κυρίως στα νότια τμήματα)

στ. στην Πελοπόννησο (κυρίως νότια και ανατολικά τμήματα)

ζ. στις Κυκλάδες

η. στην Κρήτη (κυρίως στα νότια τμήματα)

θ. στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα.

Την Παρασκευή (05-12-2025) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην κεντρική Μακεδονία

β. στη Θεσσαλία και τις Σποράδες

γ. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια

δ. στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο

ε. στις Κυκλάδες και την Κρήτη

στ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση): στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας – Ημαθίας – Χαλκιδικής – Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Το Σάββατο (06-12-2025) προβλέπεται από τις πρωινές ώρες τα ισχυρά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές να εξασθενήσουν και να περιοριστούν στα Δωδεκάνησα.

Οι 9 περιοχές που είναι σε κόκκινο συναγερμό

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μετά το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ), που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) από σήμερα (03/12) έως και το Σάββατο (6/12) τις εξής περιοχές:

– Θεσσαλίας

– Πελοποννήσου

– Βορείου Αιγαίου

– Νοτίου Αιγαίου, με ιδιαίτερη προσοχή στις ΠΕ Θήρας και ΠΕ Ρόδου

– Κρήτης

– Κεντρικής Μακεδονίας, με ιδιαίτερη προσοχή στις ΠΕ Πιερίας, Ημαθίας, Χαλκιδικής και

– Θεσσαλονίκης

– Στερεάς Ελλάδας

– Ιονίων Νήσων

Σύμφωνα με την πρόγνωση του meteo.gr για την Πέμπτη, θα πρόκειται για επεισόδιο βροχόπτωσης Κατηγορίας 5.

Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία

Η κακοκαιρία θα ξεκινήσει από τη Δυτική Ελλάδα και σταδιακά θα επηρεάσει τις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Το βαρομετρικό χαμηλό, που βρίσκεται νότια της Ιταλίας, κινείται ανατολικά-νοτιοανατολικά. Τα φαινόμενα που ξεκίνησαν χθες από τα δυτικά, σήμερα θα ενταθούν και αναμένεται να κορυφωθούν την Πέμπτη και την Παρασκευή, όπου θα επηρεάσουν σχεδόν όλη τη χώρα.

Οι άνεμοι θα στραφούν σε ισχυρούς νοτιάδες, που τοπικά θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει σημαντική μεταβολή. Το κύριο χαρακτηριστικό της κακοκαιρίας θα είναι ο μεγάλος όγκος βροχής, ο οποίος σε ορισμένες περιοχές θα είναι ιδιαίτερα υψηλός.

Οι πιο έντονες βροχοπτώσεις αναμένονται στη Θεσσαλία, την Κεντρική Μακεδονία και τα Δωδεκάνησα. Στο Αιγαίο οι βροχές θα έχουν κατά διαστήματα καταιγιδώδη χαρακτήρα, ενώ στη Θεσσαλία και την Κεντρική Μακεδονία οι συνεχείς βροχοπτώσεις ενδέχεται να διαρκέσουν από την Πέμπτη έως και το Σάββατο.

Στην Αττική, οι πιο έντονες βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν Πέμπτη και Παρασκευή, όπου θα δεχθεί σημαντικό ύψος βροχής.

Το Σάββατο τα φαινόμενα θα αρχίσουν να υποχωρούν, αν και θα συνεχίσουν να επηρεάζουν τα Δωδεκάνησα και ορισμένες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας.