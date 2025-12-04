Κακοκαιρία «BYRON»: Ποια σχολεία θα παραμείνουν κλειστά σήμερα

Enikos Newsroom

κοινωνία

Κακοκαιρία «BYRON»: Ποια σχολεία θα παραμείνουν κλειστά σήμερα

Η πολιτική προστασία αποφάσισε να μείνουν κλειστά τα σχολεία σήμερα Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου στη Σύμη, στην Ύδρα, στον Δήμο Τροιζηνίας-Μεθάνων και στα Κύθηρα, ως προληπτικό μέτρο απέναντι στην επιδείνωση του καιρού.

Την Παρασκευή δεν θα λειτουργήσουν επίσης τα σχολεία στο Καστελόριζο, σύμφωνα με όσα αναφέρει η ΕΡΤ. Η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο της προετοιμασίας των αρχών για το κύμα κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει μεγάλο μέρος της χώρας.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ενημέρωσε με νεότερη ανακοίνωση ότι το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων παραμένει σε ισχύ, καθώς αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα Πέμπτη (04-12-2025) μέχρι το πρωί του Σαββάτου (06-12-2025). Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τις ανατολικές και νότιες περιοχές της χώρας, όπου η ένταση και η διάρκεια των βροχοπτώσεων θα είναι ιδιαίτερα αυξημένες.

Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία, το καιρικό σύστημα BYRON θα επηρεάσει πιο έντονα την ανατολική χώρα την Παρασκευή (05-12-2025), με συνδυασμό έντονων βροχοπτώσεων, ισχυρών ανέμων και τοπικών χαλαζοπτώσεων. Οι άνεμοι στη νοτιοανατολική νησιωτική Ελλάδα αναμένεται να φτάσουν τα 8 μποφόρ και πιθανώς για λίγο τα 9 μποφόρ, κάνοντας τις συνθήκες άστατες και απαιτητικές για τις μετακινήσεις.

06:19 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Στο «κόκκινο» ο Κηφισός ύστερα από τροχαίο: Ανετράπη φορτηγό έπειτα από σύγκρουση με αυτοκίνητο – Δύο τραυματίες, μόνο από την ΛΕΑ η κυκλοφορία

Δύο τραυματίες είναι ο απολογισμός από το τροχαίο ατύχημα που συνέβη το πρωί της Πέμπτης στη Λ...
05:53 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Σαν σήμερα 4 Δεκεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Διεθνής Ημ...
02:40 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Πάτρα: Ανήλικοι ξυλοκόπησαν έναν 12χρονο και το κατέγραψαν σε βίντεο

Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στην Πάτρα το μεσημέρι της Τετάρτης 3 Δεκεμβρί...
01:40 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Έκτακτη διυπουργική σύσκεψη την Πέμπτη για την κακοκαιρία – Συνεδριάζει εκ νέου η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου

Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου θα συνεδριάσει ξανά το μεσημέρι της Πέμπτης στις 12:00, καθώς η ...
