Μυρτώ Αλικάκη για τους γιους της: «Ζουν στο σπίτι ακόμα, πιστεύω ότι πρέπει να φεύγουν σύντομα»

Η Μυρτώ Αλικάκη εκτός από μία επιτυχημένη ηθοποιός είναι και μητέρα δύο παιδιών. Η καλλιτέχνις υπήρξε για αρκετά χρόνια παντρεμένη με τον συνάδελφό της, Πέτρο Λαγούτη. Το πρώην ζευγάρι στη διάρκεια της κοινής του ζωής, απέκτησε τον Δημήτρη, ο οποίος γεννήθηκε το 2002, και τον Γιώργο, που ήρθε στον κόσμο το 2006.

Το πρωί της Τετάρτης (3/12), η Μυρτώ Αλικάκη κάθισε στον καναπέ της εκπομπής της Μαρίας Ηλιάκη και του Κρατερού Κατσούλη. Στη διάρκεια της συζήτησής της με τους δύο παρουσιαστές, μίλησε και για τους γιους της.

Ανάμεσα σε άλλα, η ηθοποιός εξήγησε ότι: «Πιστεύω ότι πραγματικά ήμουν παρούσα. Μπορεί όχι κάθε στιγμή, αλλά και όταν δεν, πάντα είχα τη σκέψη ότι πρέπει αυτό να το αναπληρώσω με κάποιο τρόπο. Όταν λέω να το αναπληρώσω, σίγουρα όχι με υλικά αγαθά.

Γενικά δεν είχα κόντρες με τα παιδιά μου, καθόλου. Από την άλλη, για να πω την αλήθεια, έχουν και στον Πέτρο τρομερή αδυναμία. Θέλω να πω, πως επειδή είναι το ανδρικό πρότυπο και ο μπαμπάς τους, κατά περιόδους κάποια μικροπράγματα που ήθελαν να τα συζητήσουν μαζί του, υπήρξαν. Αλλά επειδή και εκείνος είναι ένας πολύ ωραίος και σωστός “πυροσβέστης”, δηλαδή ξέρει να ακούει και να τακτοποιεί τα πράγματα, πραγματικά θεωρώ πως όλα έχουν κυλήσει πολύ ομαλά με τα παιδιά».

«Εγώ δεν έχω ταλαιπωρηθεί με τα παιδιά. Δηλαδή πέρα από τα φυσιολογικά νεύρα της εφηβείας και τα “κλείνομαι στο δωμάτιο μου” και τα λοιπά, σε πολύ λογικά πλαίσια… Και όταν φίλες μου, μού λένε διάφορα, λέω “παιδιά, χιούμορ!”. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Νομίζω ότι με το χιούμορ σώζεται, αποφορτίζεται. Και να μην παίρνουμε προσωπικές απορρίψεις εμείς οι γονείς. Να μην νιώθουμε ότι μας απορρίπτει το παιδί μας, επειδή δεν θέλει να κάνει παρέα μαζί μας, είναι φυσιολογικό», πρόσθεσε η καλλιτέχνις.

Επιπλέον, η Μυρτώ Αλικάκη ανέφερε πως: «Προφανώς έχουν τη ζωή τους, είναι 23 και 20 ετών, ζουν στο σπίτι όμως ακόμα. Πιστεύω ότι πρέπει να φεύγουν σύντομα, για να πω την αλήθεια, γιατί όσο ζεις στο πατρικό σου δεν ενηλικιώνεσαι πλήρως. Σίγουρα έχουν ενηλικιωθεί σε πάρα πολλούς τομείς της ζωής, γιατί και εγώ είμαι από τη φύση μου τύπου “κάντε”, αλλά σίγουρα είναι τελείως διαφορετικά!».