Μυρτώ Αλικάκη για τους γιους της: «Ζουν στο σπίτι ακόμα, πιστεύω ότι πρέπει να φεύγουν σύντομα»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Μυρτώ Αλικάκη
Φωτογραφία: Instagram/myrtoalikaki_official

Η Μυρτώ Αλικάκη εκτός από μία επιτυχημένη ηθοποιός είναι και μητέρα δύο παιδιών. Η καλλιτέχνις υπήρξε για αρκετά χρόνια παντρεμένη με τον συνάδελφό της, Πέτρο Λαγούτη. Το πρώην ζευγάρι στη διάρκεια της κοινής του ζωής, απέκτησε τον Δημήτρη, ο οποίος γεννήθηκε το 2002, και τον Γιώργο, που ήρθε στον κόσμο το 2006.

Το πρωί της Τετάρτης (3/12), η Μυρτώ Αλικάκη κάθισε στον καναπέ της εκπομπής της Μαρίας Ηλιάκη και του Κρατερού Κατσούλη. Στη διάρκεια της συζήτησής της με τους δύο παρουσιαστές, μίλησε και για τους γιους της.

Ανάμεσα σε άλλα, η ηθοποιός εξήγησε ότι: «Πιστεύω ότι πραγματικά ήμουν παρούσα. Μπορεί όχι κάθε στιγμή, αλλά και όταν δεν, πάντα είχα τη σκέψη ότι πρέπει αυτό να το αναπληρώσω με κάποιο τρόπο. Όταν λέω να το αναπληρώσω, σίγουρα όχι με υλικά αγαθά.

Γενικά δεν είχα κόντρες με τα παιδιά μου, καθόλου. Από την άλλη, για να πω την αλήθεια, έχουν και στον Πέτρο τρομερή αδυναμία. Θέλω να πω, πως επειδή είναι το ανδρικό πρότυπο και ο μπαμπάς τους, κατά περιόδους κάποια μικροπράγματα που ήθελαν να τα συζητήσουν μαζί του, υπήρξαν. Αλλά επειδή και εκείνος είναι ένας πολύ ωραίος και σωστός “πυροσβέστης”, δηλαδή ξέρει να ακούει και να τακτοποιεί τα πράγματα, πραγματικά θεωρώ πως όλα έχουν κυλήσει πολύ ομαλά με τα παιδιά».

«Εγώ δεν έχω ταλαιπωρηθεί με τα παιδιά. Δηλαδή πέρα από τα φυσιολογικά νεύρα της εφηβείας και τα “κλείνομαι στο δωμάτιο μου” και τα λοιπά, σε πολύ λογικά πλαίσια… Και όταν φίλες μου, μού λένε διάφορα, λέω “παιδιά, χιούμορ!”. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Νομίζω ότι με το χιούμορ σώζεται, αποφορτίζεται. Και να μην παίρνουμε προσωπικές απορρίψεις εμείς οι γονείς. Να μην νιώθουμε ότι μας απορρίπτει το παιδί μας, επειδή δεν θέλει να κάνει παρέα μαζί μας, είναι φυσιολογικό», πρόσθεσε η καλλιτέχνις.

Επιπλέον, η Μυρτώ Αλικάκη ανέφερε πως: «Προφανώς έχουν τη ζωή τους, είναι 23 και 20 ετών, ζουν στο σπίτι όμως ακόμα. Πιστεύω ότι πρέπει να φεύγουν σύντομα, για να πω την αλήθεια, γιατί όσο ζεις στο πατρικό σου δεν ενηλικιώνεσαι πλήρως. Σίγουρα έχουν ενηλικιωθεί σε πάρα πολλούς τομείς της ζωής, γιατί και εγώ είμαι από τη φύση μου τύπου “κάντε”, αλλά σίγουρα είναι τελείως διαφορετικά!».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αϋπνία: Η αρχαία άσκηση που την αντιμετωπίζει αποτελεσματικά

ΕΟΦ: Σε περιορισμένη διαθεσιμότητα 273 φάρμακα τον Νοέμβριο

Πιτσιλής στο παγκόσμιο forum του ΟΟΣΑ: Η ΑΑΔΕ αξιοποιεί την ανταλλαγή πληροφοριών για ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης

Rebrain Greece: Επόμενη στάση η Νέα Υόρκη – 35 εταιρείες αιχμής αναζητούν εξειδικευμένα στελέχη

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
03:40 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Σοφία Μουτίδου: Σχολίασε τα όσα είπε η Τίνα Μεσσαροπούλου για διαζύγιο Χρηστίδου-Μαραντίνη – «Πόση κατινιά…»

Συνέντευξη στο Podcast του Ανέστη Ευαγγελόπουλου «Anestea The Podcast», έδωσε η Σίσσυ Χρηστίδο...
01:10 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Ορέστης Τζιόβας: «Η φάση του “είμαι μάγκας” κράτησε πολύ λίγο»

Στην εκπομπή της Αθηναΐδας Νέγκα «Καλύτερα Αργά», βρέθηκε καλεσμένος ο Ορέστης Τζιόβας. Ο γνωσ...
00:25 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Πριν κάνω παιδί, έλεγα ότι δεν θα γίνω από αυτούς τους γονείς που θα του παίρνουνε πολλά δώρα»

Τον Γρηγόρη Αρναούτογλου συνάντησαν σε εκδήλωση οι δημοσιογράφοι των ψυχαγωγικών εκπομπών. Ο α...
23:23 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Γιώργος Τσαλίκης: Ορκίστηκε ο γιος του στο ναυτικό – Η συγκινητική ανάρτηση του τραγουδιστή

Ιδιαίτερη ήταν η σημερινή (3/12) μέρα για τον Γιώργο Τσαλίκη και την οικογένειά του, καθώς ο γ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»