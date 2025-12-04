Φυλάκιση 2,5 ετών στον γιατρό που πούλησε κεταμίνη στον Μάθιου Πέρι

Ο γιατρός που είχε δηλώσει ένοχος για πώληση κεταμίνης στον Μάθιου Πέρι, τις εβδομάδες πριν από τον θάνατο του σταρ της σειράς «Φιλαράκια» από υπερβολική δόση, καταδικάστηκε την Τετάρτη (3/12), σε φυλάκιση 2 1/2 ετών.

Η δικαστής σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Λος Άντζελες, επέβαλε την ποινή, συν δύο χρόνια αναστολής, στον 44χρονο δρ. Σαλβαδόρ Πλασένσια, ο οποίος είναι ο πρώτος που καταδικάστηκε από τους πέντε κατηγορούμενους που έχουν δηλώσει ένοχοι σε σχέση με τον θάνατο του Πέρι, το 2023, σε ηλικία 54 ετών.

Ο Πλασένσια παραδέχτηκε ότι πούλησε παράνομα μεγάλες ποσότητες κεταμίνης στον Πέρι, αν και δεν παρείχε τη δόση που οι Αρχές λένε ότι σκότωσε τον ηθοποιό. Ο γιατρός παραδέχτηκε ότι εκμεταλλεύτηκε τον Πέρι, γνωρίζοντας ότι ήταν εθισμένος ενώ σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, ο Πλασένσια έστειλε μήνυμα σε έναν άλλο γιατρό αναφέροντας ότι ο διάσημος ηθοποιός ήταν ένας «ηλίθιος», τον οποίο θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί για χρήματα.

Η δικαστής τόνισε ότι ο Πλασένσια δεν παρείχε την κεταμίνη που σκότωσε τον Πέρι, αλλά του είπε: «Εσείς και άλλοι βοηθήσατε τον κ. Πέρι στο δρόμο για ένα τέτοιο τέλος, συνεχίζοντας να τροφοδοτείτε τον εθισμό του στην κεταμίνη. Εκμεταλλευτήκατε τον εθισμό του κ. Πέρι για δικό σας κέρδος».

Ο Πλασένσια οδηγήθηκε έξω από την αίθουσα του δικαστηρίου με χειροπέδες, καθώς η μητέρα του έκλαιγε δυνατά στο ακροατήριο.

«Ο κόσμος θρηνεί»

Η μητέρα του Πέρι και οι δύο ετεροθαλείς αδερφές του, κατέθεσαν στο δικαστήριο συγκινητικές δηλώσεις, στις οποίες μιλούσαν για το αντίκτυπο που είχε ο θάνατος του διάσημου ηθοποιού. «Ο κόσμος θρηνεί τον αδερφό μου», είπε η Μαντλίν Μόρισον. «Ήταν ο αγαπημένος φίλος όλων». «Ο θάνατος του αδερφού μου ανέτρεψε τον κόσμο μου», είπε η Μόρισον κλαίγοντας. «Άφησε ένα τεράστιο κενό στη ζωή μου. Η απουσία του είναι παντού».

Οι εισαγγελείς είχαν ζητήσει τρία χρόνια φυλάκισης, ενώ η υπεράσπιση ζήτησε μόνο μία ημέρα φυλάκισης συν αναστολή.

Η μητέρα του Πέρι μίλησε για τα πράγματα που ξεπέρασε στη ζωή και τη δύναμη που έδειξε.

«Παλιότερα νόμιζα ότι δεν μπορούσε να πεθάνει», είπε η Σούζαν Πέρι καθώς ο σύζυγός της, ο δημοσιογράφος του «Dateline» Κιθ Μόρισον, στεκόταν στο βήμα μαζί της.

«Τον αποκάλεσες «ηλίθιο»», είπε. «Δεν υπάρχει τίποτα το ηλίθιο σε αυτόν τον άνθρωπο. Ήταν ακόμη και ένας επιτυχημένος ναρκομανής».

Μίλησε εύγλωττα και ζήτησε συγγνώμη που φλυαρούσε πριν δακρύσει στο τέλος, λέγοντας, «αυτό ήταν κάτι κακό που έκανες!» καθώς έκλαιγε.

Ο Πλασένσια μίλησε επίσης πριν από την καταδίκη, ξεσπώντας σε κλάματα καθώς φανταζόταν την ημέρα που θα έπρεπε να πει στον δίχρονο γιο του «για την φορά που δεν προστάτεψα τον γιο μιας άλλης μητέρας. Με πονάει τόσο πολύ. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είμαι εδώ». Ζήτησε συγγνώμη απευθείας από την οικογένεια του Πέρι. «Έπρεπε να τον είχα προστατεύσει», είπε.

Ο Πέρι έπαιρνε νόμιμα το αναισθητικό κεταμίνη ως θεραπεία για την κατάθλιψη. Αλλά όταν ο τακτικός γιατρός του δεν του την παρείχε στις ποσότητες που ήθελε, στράφηκε στον Πλασένσια, ο οποίος παραδέχτηκε ότι του την πούλησε παράνομα αν και γνώριζε ότι ήταν εθισμένος.

Οι δικηγόροι του Πλασένσια προσπάθησαν να παρουσιάσουν μια συμπαθητική εικόνα του ως ενός ανθρώπου που βγήκε από τη φτώχεια για να γίνει ένας αγαπητός γιατρός στους ασθενείς του, μερικοί από τους οποίους έδωσαν μαρτυρίες γι’ αυτόν στο δικαστήριο. Οι δικηγόροι χαρακτήρισαν την κινήση του να πουλήσει στον Πέρι κεταμίνη «απερίσκεπτη» και «το μεγαλύτερο λάθος της ζωής του».

Οι άλλοι τέσσερις κατηγορούμενοι που κατέληξαν σε συμφωνίες για να δηλώσουν ένοχοι θα καταδικαστούν σε δικές τους ακροάσεις τους επόμενους μήνες.

Πηγή: Associated Press