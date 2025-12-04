Εντός της ημέρας συνάντηση Γουίτκοφ με τον Ουκρανό διαπραγματευτή στη Φλόριντα

Ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ ετοιμάζουν νέα συνάντηση στη Φλόριντα με τον Ουκρανό διαπραγματευτή Ρουστέμ Ουμέροφ, λίγες ώρες μετά την επαφή που είχαν στη Μόσχα με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Αμερικανός αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε χωρίς να κατονομαστεί, ανέφερε ότι η συνάντηση θα γίνει στο Μαϊάμι, ενώ περιέγραψε τη μαραθώνια συνάντηση στη ρωσική πρωτεύουσα ως άκαρπη, με τις εδαφικές παραχωρήσεις να παραμένουν το βασικό εμπόδιο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι μίλησε με τον Γουίτκοφ για το περιεχόμενο της συζήτησης στη Μόσχα. Όταν ρωτήθηκε αν ο Πούτιν εξακολουθεί να θέλει να τελειώσει ο πόλεμος, απάντησε: «Θα ήθελε να τερματίσει τον πόλεμο, θα ήθελε να επιστρέψει σε μια πιο φυσιολογική ζωή.» Την ίδια ώρα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, σχολίασε τη συνάντηση Πούτιν–Γουίτκοφ λέγοντας ότι «θα ήταν λάθος να πούμε πως ο Βλαντίμιρ Πούτιν απέρριψε το αμερικανικό σχέδιο», ενώ τόνισε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να συνεχίσει τις επαφές με τους Αμερικανούς διαπραγματευτές όσες φορές χρειαστεί.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναφέρθηκε ξανά στο ζήτημα των εδαφικών παραχωρήσεων και είπε ότι αποτελεί το δυσκολότερο σημείο στη συζήτηση για μια πιθανή συμφωνία, υπογραμμίζοντας τη δυσκολία που έχει μπροστά της κάθε πλευρά στην προσπάθεια να καταλήξουν σε κοινό έδαφος.

