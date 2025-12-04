Ορέστης Τζιόβας: «Η φάση του “είμαι μάγκας” κράτησε πολύ λίγο»

Στην εκπομπή της Αθηναΐδας Νέγκα «Καλύτερα Αργά», βρέθηκε καλεσμένος ο Ορέστης Τζιόβας. Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για την εικόνα των ανθρώπων που βρίσκονται στα φώτα της δημοσιότητας, αλλά και για το πώς ο ίδιος κατάφερε να ξεφύγει από αυτή την πίεση.

«Οι άνθρωποι στα φώτα που είναι πιο γνωστοί, οι περισσότεροι προσπαθούν να μην δείχνουν ευθραυστοι, να μην δείχνουν τις αδυναμίες τους, θέλουν να είναι αρεστοί. Εμένα δεν με ενδιέφερε ποτέ αυτό. Κάνει κακό και στην υπόλοιπη κοινωνία. Δίνεις ένα παράδειγμα στους ανθρώπους που δεν είναι στα φώτα να μην δείχνουν τις αδυναμίες τους. Έτσι δεν διαχειρίζεσαι τίποτα».

Στη συνέχεια, ο Τζιόβας παραδέχτηκε πως το στάδιο της «σκληρής» εικόνας κράτησε ελάχιστα στη ζωή του: «Η φάση του “είμαι μάγκας” κράτησε πολύ λίγο. Αυτό πέρασε πολύ σύντομα. Πέρασα πολύ γρήγορα στο να δείχνω την ευαισθησία μου».

Μίλησε επίσης για το πώς αναγνωρίζει πότε ένα περιβάλλον τού κάνει κακό και πώς αντιδρά όταν νιώθει ότι δεν εκτιμάται. «Όταν αντιλαμβάνομαι ότι με πλησιάζουν άτομα που δεν με εκτιμούν πραγματικά, μου ανάβουν τα λαμπάκια. Κόβω τις επαφές».