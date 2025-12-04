Premier League: Νέα γκέλα για την Λίβερπουλ – Αγωνία για Στέφανο Τζίμα που τραυματίστηκε στον αγώνα της Μπράιτον με την Άστον Βίλα

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Premier League: Νέα γκέλα για την Λίβερπουλ – Αγωνία για Στέφανο Τζίμα που τραυματίστηκε στον αγώνα της Μπράιτον με την Άστον Βίλα

Μια από τα ίδια! Η Λίβερπουλ δεν κατάφερε να δώσει συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα και να συνεχίσει ανοδικά στην Premier League, μένοντας στο 1-1 με τη Σάντερλαντ στο “Άνφιλντ” για τη 14η αγωνιστική της Premier League.

Αυτή ήταν η πρώτη ισοπαλία της Λίβερπουλ στη φετινή Premier League, με την Σάντερλαντ να στους 23 βαθμούς, έναν περισσότερο από την ομάδα του Σλοτ. Ο Τάλμπι άνοιξε το σκορ για τους φιλοξενούμενους, για να έρθει στο 81 ο Μουκιέλε και να δώσει το βαθμό στους “ρεντς”.

Στο άλλο ματς που διεξήχθη την ίδια ώρα, η Τσέλσι γνώρισε ήττα-σοκ (3-1) στην έδρα της Λιντς και είδε το αήττητο σερί των επτά αγώνων σε όλες τις διοργανώσεις να τελειώνει. Οι γηπεδούχοι μπήκαν πολύ δυνατά στο παιχνίδι και ήδη από το πρώτο 45λεπτο ήταν μπροστά στο σκορ με 2-0 χάρη στα τέρματα των Μπιγιόλ και Τανάκα στο 6ο και 43ο λεπτό. Στο 50′, μείωσε προσωρινά ο Νέτο για να έρθει ο Κάλβερτ-Λιούις στο 72′ να διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα.

Μετά και από αυτή την ήττα, η Τσέλσι έμεινε στην 4η θέση με 24 βαθμούς, στο -9 από την πρωτοπόρο Άρσεναλ, ενώ, η Λιντς έφτασε τους 14 βαθμούς και βγήκε από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Σπουδαία ανατροπή πέτυχε η Άστον Βίλα που επικράτησε 4-3 εκτός έδρας της Μπράιτον, παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0 στο ημίωρο.

Οι «Γλάροι» ήταν μια από τις πιο φορμαρισμένες ομάδες της Premiership, όμως υποτάχθηκαν στις… ορέξεις του Όλι Γουότκινς και της παρέας του. Στο ματς αυτό ξεκίνησε για πρώτη φορά βασικός με τη Μπράιτον στην Premier League ο Στέφανος Τζίμας, όμως αντικαταστάθηκε στο 24΄ με ένα πρόβλημα που σε πρώτη ανάγνωση δείχνει σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο. Ως αλλαγή αγωνίστηκε και ο Μπάμπης Κωστούλας που μπήκε στο 77΄ στη θέση του Γερμανού Γκρούντα

Στην κορυφή παραμένει η Άρσεναλ που επιβλήθηκε δύσκολα 2-0 της Μπρέντφορντ στο «Emirates» με τον Μίκελ Αρτέτα να ανησυχεί ιδιαίτερα πλέον με τους συνεχείς τραυματισμούς. Απόψε αποχώρησε με ενοχλήσεις και ο Μοσκέρα, ενώ στο ιατρικό δελτίο βρίσκονταν ήδη οι άλλοι δύο σέντερ μπακ Σαλπιμπά και Γκάμπριελ.

Στο «Molineux» η Νότιγχαμ Φόρεστ επικράτησε 1-0 της Γούλβς, βυθίζοντάς τη ακόμα περισσότερο στο «έρεβος» του υποβιβασμού που ήδη μοιάζει αναπόφευκτος. Σκόρερ ο Ιγκόρ Ζεσούς, με το πρώτο γκολ της καριέρας του σε επίπεδο Premier League.

Στην 5η θέση «εκτοξεύτηκε» η Κρίσταλ Πάλας μετά το «διπλό» (0-1) στην έδρα της Μπέρνλι με σκόρερ τον Κολομβιανό Ντάνιελ Μουνιός.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα

ΑΓΩΝΑΣ ΣΚΟΡ
Μπόρνμουθ – Έβερτον 0-1
Φούλαμ – Μάντσεστερ Σίτι 4-5
Νιούκαστλ – Τότεναμ 2-2
Άρσεναλ – Μπρέντφορντ 2-0
Μπράιτον – Άστον Βίλα 3-4
Μπέρνλι – Κρίσταλ Πάλας 0-1
Γουλβς – Νότιγχαμ Φόρεστ 0-1
Λιντς – Τσέλσι 3-1
Λίβερπουλ – Σάντερλαντ 1-1
Μάντσεστερ Γ. – Γουέστ Χαμ 4/12

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αϋπνία: Η αρχαία άσκηση που την αντιμετωπίζει αποτελεσματικά

ΕΟΦ: Σε περιορισμένη διαθεσιμότητα 273 φάρμακα τον Νοέμβριο

Πιτσιλής στο παγκόσμιο forum του ΟΟΣΑ: Η ΑΑΔΕ αξιοποιεί την ανταλλαγή πληροφοριών για ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης

Rebrain Greece: Επόμενη στάση η Νέα Υόρκη – 35 εταιρείες αιχμής αναζητούν εξειδικευμένα στελέχη

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
23:53 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Άρης – ΠΑΟΚ 1-1: Ο Γιακουμάκης… σκοράρει πάντα τελευταίος

Έπειτα από ένα πραγματικό ντέρμπι, που τα είχε όλα, Άρης και ΠΑΟΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκο...
21:46 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Παναθηναϊκός – Κηφισιά 1-0: «Φτωχή» νίκη – Στην Καβάλα θα κριθεί η τετράδα

Χωρίς να πιάσει σπουδαία απόδοση ο Παναθηναϊκός νίκησε την Κηφισιά με το «φτωχό» 1-0 στο «Απόσ...
21:37 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

ΑΕΚ – ΟΦΗ 2-0: Η Ένωση έκανε το «4 στα 4» και περιμένει να δει αν θα «μείνει» στην πρώτη τετράδα

Η ΑΕΚ έκανε το «4Χ4» στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, καθώς νίκησε εύκολα και τον ΟΦΗ με...
20:32 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Κύπελλο Ελλάδας: «Αυλαία» με νίκη γοήτρου για την Athens Kallithea – 2-1 την Καβάλα

Με νίκη ολοκλήρωσε η Athens Kallithea τις υποχρεώσεις της στο Κύπελλο Ελλάδας. Για την 4η αγων...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»