Ανυποχώρητοι στα αιτήματά τους οι αγρότες που στήνουν νέα μπλόκα – Οι προθέσεις τους για τις κινητοποιήσεις, τα δακρυγόνα στο Κιάτο και η ένταση στον Προμαχώνα

Νέα μπλόκα στήνουν αγρότες και κτηνοτρόφοι που δηλώνουν ανυποχώρητοι στην διεκδίκηση των αιτημάτων τους. Από τις κινητοποιήσεις την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, δεν έλειψαν οι εντάσεις, καθώς στις Σέρρες, κλούβα της αστυνομίας εμβόλισε τρακτέρ αγροτών, οι οποίοι έπαιζαν κλεφτοπόλεμο με τα ΜΑΤ, προσπαθώντας να φθάσουν στο τελωνείο του Προμαχώνα, ενώ στο Κιάτο, αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση χημικών.

Σημαντικά ενισχυμένα είναι τα μπλόκα στην Νίκαια της Λάρισας, αλλά και στην Καρδίτσα στον Ε65, όπου πλέον αριθμούν περισσότερα από 4.000 τρακτέρ. Παράλληλα, κλειστή παραμένει η Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης Αθηνών στο ύψος των Μαλγάρων.

Οι προθέσεις των αγροτών για τη διάρκεια των κινητοποιήσεων

Όπως μετέδωσε ο ΑΝΤ1 για τους αγρότες της Θεσσαλίας, δύο είναι οι φάσεις του προγραμματισμού τους. Η πρώτη διαρκεί μέχρι και την ερχόμενη Κυριακή, που όπως εκτιμούν οι αγρότες, θα έχουν απλωθεί τα μπλόκα σε όλη τη χώρα.

Από εκεί και πέρα, περιμένουν και τις προτάσεις της κυβέρνησης, ενώ την ίδια στιγμή, κλιμακώνουν με δράσεις, είτε μέσα σε πόλεις με συλλαλητήρια, είτε με μπλόκα σε παρακαμπτήριες οδούς.

Εφόσον ολοκληρωθούν αυτά, η πιθανότερη ημερομηνία, που «κλείνει» και η δεύτερη φάση του σχεδιασμού τους, είναι η Κυριακή 14 Δεκεμβρίου. Τότε, εάν δεν υπάρχει κάποια άλλη εξέλιξη, θα γίνει η πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών και από εκεί και πέρα τα πάντα παραμένουν ανοιχτά.

Την Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, έχει προγραμματιστεί το Παγκρήτιο συλλαλητήριο με στόχο να κινηθούν προς το αεροδρόμιο και το λιμάνι για αποκλεισμό. Τη ίδια ημέρα, οι αγοροτοκτηνοτρόφοι στα Χανιά, θα κάνουν προσυγκέντρωση στον κόμβο της Σούδας και από εκεί θα πάνε στο αεροδρόμιο των Χανίων, όπου θα αποκλείσουν την είσοδο.

Στην Αθήνα, πάντως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ανοικτός για συντεταγμένο διάλογο με τους παραγωγούς.

Ξύλο και δακρυγόνα στο Κιάτο

Ένταση επικράτησε το πρωί (3/12) στην κινητοποίηση των αγροτών της Κορινθίας, στον κόμβο του Κιάτο, καθώς οι αστυνομικές δυνάμεις είχαν παραταχθεί στον δρόμο και δεν τους επέτρεπαν να προχωρήσουν για λίγη ώρα σε συμβολικό κλείσιμο της Εθνικής Οδού Πατρών Κορίνθου, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Όπως μπορείτε να δείτε στα βίντεο του enikos.gr, ενώ οι αγρότες επιχείρησαν να προσπεράσουν τις αστυνομικές δυνάμεις, προκλήθηκε ένταση για λίγα λεπτά και στην συνέχεια έγινε χρήση χημικών.

Ένταση στον Προμαχώνα μεταξύ αγροτών και της αστυνομίας – Έφτασαν στο τελωνείο οι αγρότες

Στις Σέρρες, ένταση επικράτησε μεταξύ αγροτών και της αστυνομίας, όταν οι πρώτοι επιχείρησαν να προσεγγίσουν το τελωνείο Προμαχώνα.

Αναλυτικά, οι αγρότες των Σερρών έστησαν αρχικά το πρωί μπλόκο στον κόμβο του Λευκώνα και στη συνέχεια σπάζοντας τον φραγμό της αστυνομίας, νέο μπλόκο στον κόμβο Πετριτσίου, με κατεύθυνση προς τον μεθοριακό σταθμό του Προμαχώνα.

Στη συνέχεια, όπως φαίνεται στο βίντεο που δημοσιεύει η voria.gr, ο οδηγός της κλούβας που βρισκόταν σε ένα από τα σημεία όπου έχουν βγει οι αγρότες στον δρόμο, στον κόμβο Πετριτσίου στις Σέρρες, κάνει αναστροφή, και περνάει με ταχύτητα ανάμεσα από τα τρακτέρ, ενώ την ίδια ώρα έντρομοι οι αγρότες τρέχουν στην άκρη για να μην τους χτυπήσει το μεγάλο όχημα που ανεβάζει ταχύτητα, ενώ ορισμένοι άρχισαν να χτυπούν την κλούβα πριν αυτή απομακρυνθεί.

Καρέ καρέ η στιγμή που αστυνομική κλούβα «σπρώχνει» τρακτέρ:

«Ευτυχώς δεν θρηνήσαμε θύματα. Η κλούβα γύρισε ξαφνικά και έσπρωχνε ένα τρακτέρ» τόνισε ένας από τους αγρότες στην κάμερα του ΑΝΤ1. «Ήμουν δίπλα στο τρακτέρ και με παρέσυρε» δήλωσε από την πλευρά του άλλος αγρότης.

Η ΕΛΑΣ διέταξε τη διενέργεια ΕΔΕ για περιστατικό, ούτως ώστε να εξακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ελήφθη η απόφαση για αυτή την ενέργεια.

Ανοιγοκλείνουν το τελωνείο των Ευζώνων

Λίγα λεπτά πριν τις 19.00, αγρότες του δήμου Παιονίας και της ευρύτερης περιοχής προχώρησαν σε αποκλεισμό του τελωνείου Ευζώνων, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο.

Παρά τον αποκλεισμό, επιτρέπεται η διέλευση φορτηγών που μεταφέρουν ελληνικά προϊόντα, καθώς και οχημάτων για έκτακτες περιπτώσεις. Η απόφασή τους ήταν ο αποκλεισμός να διαρκέσει τουλάχιστον δύο ώρες.

Στη Ηλεία έκαψαν μπάλες σανό

Στην Ηλεία, οι αγρότες έβαλαν φωτιά σε μπάλες με σανό, ενώ κτηνοτρόφοι έριξαν γάλα στην άσφαλτο διαμαρτυρόμενοι για τις χαμηλές τιμές των προϊόντων τους.

Νέα μπλόκα στα Τρίκαλα

Με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα, αγρότες από τα Τρίκαλα έφτασαν στον Ε65 στα διόδια του Λόγγου, προκειμένου να δημιουργήσουν ένα νέο μπλόκο.

«Έχουμε απελπιστεί, κάθε χρόνο σχεδόν τα ίδια πράγματα, αλλά φέτος έχει παραγίνει το κακό» τόνισε σε δηλώσεις του αγρότης από το σημείο.

Νωρίτερα, αγρότες από τα Τρίκαλα είχαν συγκεντρωθεί στον κόμβο Μεγαλοχωρίου. «Δεν θα κάνουμε ούτε βήμα πίσω, εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας», τόνισαν.

Ημαθία – Έκλεισαν την Εγνατία Οδό

Λίγο πριν από τις 10:30 το πρωί έφτασαν στον κόμβο Νησελίου, επί της Εγνατίας Οδού, οι αγρότες της Αλεξάνδρειας Ημαθίας και προχώρησαν άμεσα στον αποκλεισμό του ρεύματος προς Βέροια, ανεβάζοντας πάνω στο οδόστρωμα τα τρακτέρ τους.

Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνα, «είναι άγνωστο το πότε θα ανοίξουμε τον δρόμο».

Επισημαίνεται ότι, παρά τον αποκλεισμό, οι αγρότες διατηρούν ανοιχτή μία δίοδο αποκλειστικά για οχήματα έκτακτης ανάγκης, ενώ υπενθυμίζεται ότι από την 1η Δεκεμβρίου παρατάσσουν τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα στην είσοδο της Αλεξάνδρειας.

Θεσσαλονίκη: Να στήσουν αγροτικό μπλόκο στα «Πράσινα Φανάρια» την Παρασκευή αποφάσισαν σε συνέλευσή τους αγρότες

Την απόφαση να στήσουν την Παρασκευή 5/12 αγροτικό μπλόκο στα «Πράσινα Φανάρια», στο κομβικό σημείο της διασταύρωσης πριν από το αεροδρόμιο «Μακεδονία», έλαβαν στη σημερινή σύσκεψή τους αγρότες και κτηνοτρόφοι από Επανωμή, Τρίλοφο, Βασιλικά, Χαλκιδική, Γαλάτιστα και Τρίγλια.

Ήδη από το πρωί, τρακτέρ και αγροτικά οχήματα εμφανίζονται στις κεντρικές πλατείες των χωριών, με τους συμμετέχοντες να «μετρούν τις δυνάμεις τους» ενόψει της μεγάλης κινητοποίησης. Όπως ανέφερε αγρότης από τη Χαλκιδική στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, στόχος είναι το μπλόκο να έχει στηθεί στα «Πράσινα Φανάρια» έως το μεσημέρι της Παρασκευής.

Οι αγροτικές κινητοποιήσεις στον Βόρειο Έβρο

Κάλεσμα συμμετοχής στις κινητοποιήσεις που θα πραγματοποιήσουν από την Πέμπτη έως και την Κυριακή απευθύνουν στους αγρότες, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους των Δήμων Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας οι Αγροτικοί Σύλλογοι Βορείου Έβρου.

Ειδικότερα αύριο προγραμματίζεται συγκέντρωση των τρακτέρ και των αγροτικών μηχανημάτων στις κεντρικές πλατείες των χωριών τα οποία την Παρασκευή θα μεταβούν -«συντεταγμένα» όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση- στον κόμβο του Ορμενίου. Το πρωί της Παρασκευής θα πραγματοποιηθούν και συγκεντρώσεις στις 10.00 στο Πάρκο Σαγήνης στην Ορεστιάδα και στην κεντρική πλατεία Κυπρίνου ενώ στις 11.00 στην κεντρική πλατεία Νέας Βύσσας.

Την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου αγρότες και κτηνοτρόφοι του Βορείου Έβρου θα προχωρήσουν σε αποκλεισμό της κυκλοφορίας των φορτηγών διεθνών μεταφορών στον κόμβο των Καστανεών καθώς και όλων των οχημάτων στο τελωνείο των Καστανεών και στο συνοριακό σταθμό Ορμενίου.