Δολοφονία Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο: Την ενοχή του κατηγορουμένου πρότεινε ο εισαγγελέας

Να κηρύξει ένοχο τον κατηγορούμενο για τη γυναικτονία της Γαρυφαλλιάς Ψαρράκου τον Ιούλιο του 2021 στη Φολέγανδρο από τον τότε σύντροφό της, ζήτησε σήμερα Τετάρτη από το δικαστήριο ο Εισαγγελέας Εφετών, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς για βρασμό ψυχικής ορμής και μειωμένου καταλογισμού.

Οι ισχυρισμοί δεν έγιναν δεκτοί από τον Εισαγγελέα ο οποίος, σύμφωνα με την ΕΡΤ, βασιζόμενος στα στοιχεία του ιατροδικαστικού πορίσματος και των ψυχιατρικών πραγματογνωμοσυνών, πρότεινε την ενοχή του.

Η διαδικασία θα συνεχιστεί αύριο με την αγόρευση της υπεράσπισης, ενώ ορίστηκε νέα ημερομηνία για την έκδοση της απόφασης στις 10 Δεκεμβρίου, ημερομηνία σημαδιακή καθώς είναι και η επέτειος των γενεθλίων της Γαρυφαλλιάς.

Κατά τη διάρκεια της σημερινή διαδικασίας εξετάστηκε ο τελευταίος μάρτυρας της υπόθεσης, ο ψυχίατρος που είχε προσλάβει η οικογένεια του κατηγορούμενου, ενώ ακολούθησαν η απολογία του κατηγορουμένου η πρόταση του Εισαγγελέα και η αγόρευση του συνηγόρου της Πολιτικής Αγωγής, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Ο δράστης επιχείρησε να υποστηρίξει τα περί ψυχιατρικών επεισοδίων, ωστόσο, από εκείνο το σημείο και μετά αδυνατεί να ανακαλέσει στη μνήμη του όσα ακολούθησαν έως τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς.

Ο κατηγορούμενος, κατά την απολογία του, περιγράφοντας τα γεγονότα που έλαβαν χώρα την ημέρα της δολοφονίας της Γαρυφαλλιάς, δήλωσε πως δεν θυμάται πολλά από όσα συνέβησαν εκείνη την ημέρα καθώς και τη χρονική σειρά των γεγονότων. Συγκεκριμένα ανέφερε πως έχει κενό μνήμης από την στιγμή που το αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν, εξετράπη της πορείας του, μέχρι και τη στιγμή που είδε τη Γαρυφαλλιά πεσμένη στα βράχια.

Σύμφωνα με τον ίδιο, εκείνη την ώρα βίωνε ψυχωτικό επεισόδιο και πώς οι αντιφάσεις σε όσα αρχικά είχε δηλώσει στους αστυνομικούς οταν συνελήφθη, στους οποίους παραδέχτηκε πως εκείνος έσπρωξε τη Γαρυφαλλιά στον γκρεμό, αποδεικνύουν πόσο ψυχικά αποδιοργανωμένος ήταν.

Παράλληλα θέλησε να ανασκευάσει την αρχική του ομολογία ότι τη σκότωσε επειδή θύμωσε. Είπε συγκεκριμένα πως ομολόγησε γιατί ενόσω κρατούνταν βρισκόταν υπό πίεση και θα δεχόταν να ομολογήσει ότι και αν του ζητούσαν.

