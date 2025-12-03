Κακοποίηση 8 ανήλικων στο Ηράκλειο: Στη ΜΕΘ νοσηλεύτηκε το 2022 ένα από τα παιδιά του ζευγαριού που τότε ήταν 2,5 ετών – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

  • Το «Χαμόγελο του Παιδιού» εξέδωσε ανακοίνωση για την υπόθεση κακοποίησης 8 ανήλικων παιδιών στο Ηράκλειο, γνωστοποιώντας ότι είχε στείλει τέσσερις προηγούμενες αναφορές στην Εισαγγελία.
  • Ένα από τα παιδιά, μόλις 2,5 ετών το 2022, διακομίστηκε σε ΜΕΘ αφού είχε λάβει 6 ηρεμιστικά, παραμένοντας διασωληνωμένο για μεγάλο διάστημα.
  • Ο Οργανισμός καλεί τους πολίτες να αναφέρουν οτιδήποτε ανησυχητικό στην Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056, η οποία λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ανακοίνωση εξέδωσε το «Χαμόγελο του Παιδιού», σχετικά με την υπόθεση κακοποίησης 8 ανήλικων παιδιών από τους γονείς τους, στο Ηράκλειο της Κρήτης, ενημερώνοντας, μεταξύ άλλων, ότι για τη συγκεκριμένη οικογένεια ο Οργανισμός είχε στείλει και άλλες τέσσερις αναφορές κατά το παρελθόν στην αρμόδια Εισαγγελία Ηρακλείου.

Υπενθυμίζεται ότι όπως έγινε γνωστό, τόσο η μητέρα όσο και ο πατέρας συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης, ενώπιον Εισαγγελέα. Οι διώξεις που ασκήθηκαν στον 44χρονο άνδρα είναι ενδοοικογενειακή απλή σωματική βλάβη σε βάρος ανηλίκου κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, ενδοοικογενειακή απειλή σε βάρος ανηλίκου κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, ενδοοικογενειακή προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος ανηλίκου.

Στην 32χρονη γυναίκα ασκήθηκαν διώξεις για επικίνδυνη ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη σε βάρος ανηλίκου κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, ενδοοικογενειακή απειλή σε βάρος ανηλίκου κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση.

Η ανακοίνωση  από το Χαμόγελο του Παιδιού

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, «στις 1 Δεκεμβρίου 2025 εστάλη αναφορά στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου με την ένδειξη «ΕΠΕΙΓΟΝ», η οποία αφορούσε σε σωματική και ψυχολογική κακοποίηση 8 ανήλικων παιδιών. Την αναφορά έλαβε «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS1056.

Τονίζεται ότι για τη συγκεκριμένη οικογένεια ο Οργανισμός είχε στείλει και άλλες τέσσερις αναφορές κατά το παρελθόν στην αρμόδια Εισαγγελία Ηρακλείου. Αναλυτικά:

  • στις 3 Μαρτίου 2022 με την ένδειξη «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ»
  • στις 12 Μαΐου 2022
  • στις 4 Ιουνίου 2024
  • στις 12 Μαΐου 2025

Σημειώνεται ότι η αναφορά 3 Μαρτίου 2022, έγινε, καθώς κατόπιν κλήσης από το ΕΚΑΒ, ασθενοφόρο του Οργανισμού είχε διακομίσει 1 από τα 8 παιδιά, που τότε ήταν μόλις 2,5 ετών. Το παιδί είχε λάβει 6 ηρεμιστικά και παρέμεινε διασωληνωμένο στη ΜΕΘ για μεγάλο διάστημα.

Επιπλέον, έπειτα από κλήσεις που είχαν κάνει γείτονες στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS1056, ο Οργανισμός είχε ενημερώσει και την Άμεση Δράση, στις 19 Ιανουαρίου 2025, αλλά και στις 9 Νοεμβρίου 2025.

Τέλος, σημειώνεται ότι συγκεκριμένη οικογένεια υποστηριζόταν από το Κέντρο Στήριξης ευάλωτων παιδιών και οικογενειών, που λειτουργεί «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο Ηράκλειο Κρήτης τα έτη 2020 και 2021.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» για μία αφορά προτρέπει όλους τους πολίτες να αναφέρουν οτιδήποτε ανησυχητικό, δωρεάν και επώνυμα:

Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 και Chat 1056, διαθέσιμα πανελλαδικά, 24ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο. Στελεχωμένα αποκλειστικά από

  • εξειδικευμένους Κοινωνικούς Λειτουργούς και Ψυχολόγους παρέχοντας δωρεάν και με σεβασμό στο απόρρητο την απαραίτητη ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη σε κάθε παιδί και ενήλικα που αναζητά διέξοδο και βοήθεια.
  • πλατφόρμα CyberTipline του Εθνικού Κέντρου για τα Εξαφανισμένα και θύματα εκμετάλλευσης παιδιά (NCMEC), η οποία αποτελεί το Διεθνές Κεντρικό Σύστημα Αναφοράς για τη διαδικτυακή εκμετάλλευση παιδιών.

