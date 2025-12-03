Ηράκλειο: Συνελήφθησαν 32χρονη και 44χρονος έπειτα από καταγγελία για κακοποίηση των 8 ανήλικων παιδιών τους 

Μια σοβαρή υπόθεση με επίκεντρο οικογένεια με οχτώ ανήλικα παιδιά, ερευνούν τις τελευταίες ώρες οι αστυνομικές αρχές στο Ηράκλειο, έπειτα από σχετική αναφορά που διαβιβάστηκε από το «Χαμόγελο του Παιδιού» στο Α’ Αστυνομικό Τμήμα και ειδικότερα στο Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, η καταγγελία αφορούσε ζευγάρι που διαμένει στο Ηράκλειο, μια γυναίκα 32 ετών και έναν άνδρα 44 ετών, οι οποίοι μεγαλώνουν συνολικά οχτώ παιδιά ηλικίας από 2 έως 15 ετών. Από αυτά, τα πέντε είναι βιολογικά παιδιά της γυναίκας, ενώ τρία αποτελούν παιδιά του ζευγαριού.

Το συγκεκριμένο ζευγάρι είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για επεισόδια μεταξύ τους, ωστόσο η νέα ανώνυμη πληροφορία προς «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ανέφερε πως τα παιδιά ζουν σε κακοποιητικό περιβάλλον, με ξυλοδαρμούς, απειλές, φωνές και γενικά μια κατάσταση που χαρακτηρίζεται εξαιρετικά επιβαρυντική για τους ανήλικους.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν τα στελέχη του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, τα οποία πραγματοποίησαν τις σχετικές έρευνες. Κατάφεραν μάλιστα να εντοπίσουν πρόσωπο–«κλειδί» που δέχθηκε να καταθέσει όσα έχει αντιληφθεί. H μάρτυρας – «κλειδί» που δέχθηκε να καταθέσει όσα γνώριζε στις αρχές, ήταν γειτόνισσα της οικογένειας, η οποία παρακολουθούσε με ανησυχία όσα συνέβαιναν στο διπλανό σπίτι.

Η γυναίκα, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές ενημέρωσης, είπε ότι η 32χρονη μητέρα της άφηνε συχνά κάποια από τα μικρότερα παιδιά στο σπίτι της, προκειμένου να τα προσέχει. Ωστόσο, όπως φέρεται να κατέθεσε, είχε παρατηρήσει συμπεριφορές και ενδείξεις που της δημιουργούσαν έντονη ανασφάλεια για την ευημερία των παιδιών. Παράλληλα, η μάρτυρας ανέφερε ότι πολύ συχνά άκουγε φωνές, βρισιές και κλάματα από το σπίτι της οικογένειας — περιστατικά που ενίσχυσαν τις υποψίες της ότι τα ανήλικα ζούσαν σε ένα άσχημο περιβάλλον.

Οι διώξεις που ασκήθηκαν στο ζευγάρι

Τόσο η μητέρα όσο και ο πατέρας συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης, ενώπιον Εισαγγελέα. Οι διώξεις που ασκήθηκαν στον 44χρονο άνδρα είναι ενδοοικογενειακή απλή σωματική βλάβη σε βάρος ανηλίκου κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, ενδοοικογενειακή απειλή σε βάρος ανηλίκου κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, ενδοοικογενειακή προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος ανηλίκου.

Στην 32χρονη γυναίκα ασκήθηκαν διώξεις για επικίνδυνη ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη σε βάρος ανηλίκου κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, ενδοοικογενειακή απειλή σε βάρος ανηλίκου κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση.

Επιπλέον και στους δύο ασκήθηκε δίωξη για έκθεση σε κίνδυνο κατά συναυτουργία, κατοχή όπλου για θήρα κατά συναυτουργία. Παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου.

Τα παιδιά θα εξεταστούν από ιατροδικαστή

Μετά τη σύλληψη των δύο γονιών, τα 8 παιδιά βρίσκονται πλέον υπό την προσωρινή φροντίδα της γιαγιάς τους.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, όλα τα παιδιά θα εξεταστούν από ιατροδικαστή, ώστε να διαπιστωθεί αν φέρουν σημάδια σωματικής ή άλλης κακοποίησης.