GNTM: Ποιος έμεινε εκτός τελικής 10άδας; – Νάρκισσος, Εντουάρντο ή Ραφαηλία; – «Το θεωρώ λίγο απαράδεκτο»

Διπλό ρόλο είχαν οι 11 διαγωνιζόμενοι στην χθεσινή φωτογράφιση του GNTM, καθώς έπρεπε να… μεταμορφωθούν σε δεινούς surfers και να φωτογραφηθούν δύο φορές: μία μέσα και μία έξω από το νερό. Το μοντέλο που εξυπηρέτησε καλύτερα το concept και άκουσε αποθεωτικά σχόλια από τους κριτές ήταν ο Γιώργος, ο οποίος και κέρδισε την καλύτερη φωτογραφία.

Από την άλλη, τη χειρότερη επίδοση είχαν ο Νάρκισσος, η Ραφαηλία και ο Εντουάρντο. Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου δεν δίστασε να τους εκμυστηρευτεί πως ήταν μια δύσκολη απόφαση, καθώς οι προσδοκίες και για τους τρεις ήταν υψηλές. «Η πιο δύσκολη τριάδα. Και που σας βλέπω, αγχώνομαι και στεναχωριέμαι με το αποτέλεσμα, όμως εδώ είμαστε για να κρίνουμε τις λεπτομέρειες», τόνισε.

Πρώτος εξασφάλισε θέση στους top 10 του φετινού GNTM ο Εντουάρντο, ο οποίος ξέσπασε στα παρασκήνια πετώντας τη φωτογραφία του. Στα χέρια της, η Ηλιάνα κρατούσε μία τελευταία φωτογραφία: εκείνη της Ραφαηλίας, που συμπλήρωσε την τελική δεκάδα.

Ο Νάρκισσος, εμφανώς συγκινημένος, αποχαιρέτησε τους κριτές, υποσχόμενος να αποδείξει ποιος πραγματικά είναι. «Ήταν μια τρομερή εμπειρία. Χάρηκα που έχετε μπει όλοι σας και το όνομά σας στο βιογραφικό μου. Σε αυτά και σε πολλά περισσότερα. Ευχαριστώ», είπε.

Ωστόσο, μιλώντας στις κάμερες, εμφανίστηκε αρκετά πικραμένος, καθώς πιστεύει πως άξιζε περισσότερο να προχωρήσει στο GNTM 2025 από κάποιους άλλους – και συγκεκριμένα από τον Μιχάλη Κούτρη.

«Εντάξει, δεν μπορώ να το πάρω προσωπικά όταν έχω τέσσερα μπράτσα μέσα. Δηλαδή, δε γίνεται να έχει μείνει ο Κούτρης και να έχω φύγει εγώ. Το θεωρώ λίγο απαράδεκτο, βασικά, να μην είμαι εγώ στη δεκάδα, αλλά ναι… τι να πω. Αν αυτά τα τέσσερα αγόρια είναι το καλύτερο presentation του modeling στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, καλώς. Εγώ, όταν μπήκα στον διαγωνισμό, αυτό που άκουσα κι ένιωσα είναι ότι ψάχνουν το μοντέλο που θα εκπροσωπεί τη μόδα παγκοσμίως και θα το φέρει αυτό και στην Ελλάδα. Θεωρώ πως όταν λες αυτές τις φράσεις, περισσότερο η δική μου εικόνα έρχεται στο μυαλό».

Ο Ανέστης έδωσε το χέρι του στον Νάρκισσο, αν και -όπως ξεκαθάρισε- δεν τον έχει συγχωρήσει για ό,τι είχε συμβεί στην αρχή του διαγωνισμού. «Κανονικά, δεν έπρεπε να του δώσω το χέρι μου. Το έδωσα γιατί έχω παιδεία. Αυτό που είχε κάνει στην αρχή του παιχνιδιού ήταν πάρα πολύ… Είχε χρησιμοποιήσει τον Σάββα και μια δύσκολη στιγμή του για να φτιάξει ολόκληρη θεωρία και να ρίξει εμένα. Κακία δεν κρατάω, αλλά αυτό μου δείχνει ότι είσαι κακός άνθρωπος. Γι’ αυτό χαίρομαι που δε θα είναι ειλικρινά στο σπίτι, γιατί έχει κακία μέσα του και αρνητική ενέργεια».

21:28 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Στο real taste & style που κυκλοφορεί με τη Realnews

Στο real taste & style που κυκλοφορεί με τη Realnews. Ο εμπνευσμένος chef Stefano Baiocco ...
18:31 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

ΕΡΤ1: Μια μέρα ακόμα για την «Ηλέκτρα»

Η «Ηλέκτρα», η σειρά που κέρδισε την αγάπη του τηλεοπτικού κοινού, επεκτείνει την παρουσία της...
18:12 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Άγιος έρωτας: Μαχαιρώνουν τον Μαρκόπουλο στη φυλακή

Ο Μαρκόπουλος κάνει μια νέα ομολογία στον ενωμοτάρχη που ανατρέπει τα πάντα στο νέο επεισόδιο ...
15:28 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Να μ’ αγαπάς: Ο Άγγελος βρίσκει τον Λευτέρη και την Φωτεινή και εκδικείται τον Καλλιγά, απόψε στις 20:00

Η Ζωή και η Νικαίτη βρίσκουν καταφύγιο στην πανσιόν της Έλλης στο νέο επεισόδιο της σειράς ...
