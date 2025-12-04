Στέφανος Κασσελάκης για Αλέξη Τσίπρα: Η σκηνή στο «Παλλάς» έμοιαζε με συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ

Σύνοψη από το

  • Ο Στέφανος Κασσελάκης σχολίασε την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στην παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη» στο «Παλλάς».
  • Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας ανέφερε ότι η εκδήλωση «μου φάνηκε σαν την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ» και ότι «ήταν όλο το παλιακό κομμάτι».
  • Επέκρινε επίσης την παρουσία στελεχών όπως ο Αλέξης Χαρίτσης και ο Σωκράτης Φάμελλος, αναρωτώμενος «Πώς είναι αυτό δημοκρατία;».
Enikos Newsroom

πολιτική

Κασσελάκης
Εικόνα: ERT

Την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στην παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη», το βράδυ της Τετάρτης (3/12) στο «Παλλάς», σχολίασε ως προσκεκλημένος στην ΕΡΤ ο Στέφανος Κασσελάκης, πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας.

Κασσελάκης: «Δεν γίνεται η Δικαιοσύνη να λειτουργεί φοβικά απέναντι στους “Μπέους” της κοινωνίας»

«Ας έρθουν να μπουν μπροστά στην αρένα. Εκεί παίζεται η μπάλα»

Ο ίδιος τόνισε πώς: «Στο Kέντρο», «παρακολούθησα την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στα τελευταία 15 λεπτά, καθώς ερχόμουν προς το στούντιο. Κάποια στιγμή τον άκουσα να λέει για “σοκ δημοκρατίας”, εγώ έσκασα στα γέλια γιατί λέω, το να λένε για δημοκρατία, αυτοί που απέκλεισαν την δημοκρατία, πώς είναι δυνατόν;».

«Σίγουρα χιλιάδες σύνεδροι και μέλη του ΣΥΡΙΖΑ υπέστησαν το σοκ αντιδημοκρατικότητας. Εγώ είμαι εντάξει. Δεν μπήκα στην πολιτική ούτε για να γίνω ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ούτε αρχηγός κόμματος, για να προσφέρω μπήκα. Εδώ βρίσκομαι. Μακάρι να υπάρχουν άλλοι νέοι, τριαντάρηδες, άφθαρτοι, που έχουν δουλέψει στη ζωή τους, καταλαβαίνουν τα οικονομικά και πώς λειτουργεί η παγκόσμια οικονομία. Ας έρθουν να μπουν μπροστά στην αρένα. Εκεί παίζεται η μπάλα», τόνισε.

Στέφανος Κασσελάκης: «Ο Καραχάλιος να βγάλει τον σκασμό και να σεβαστεί την Καρυστιανού»

«Άκουσα επίσης ότι “εμείς πρέπει να γίνουμε η αλλαγή που απαιτούμε ή να είμαστε εμείς η αλλαγή”. Αλλαγή εγώ δεν είδα εκεί μέσα. Είδα λίγο από το κινητό την εικόνα, μου φάνηκε σαν την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ», είπε και πρόσθεσε, «ήταν όλο το παλιακό κομμάτι».

Και συνέχισε: «δεν κατηγορώ κάποιον ο οποίος τυχαίνει να έχει μια πορεία σε ένα κόμμα. Καλά κάνουν οι άνθρωποι και έχουν πολιτευτεί, έχουν υπάρξει στελέχη, αλλά μην κοροϊδευόμαστε κιόλας. Το πιο λυπηρό απ’ όλα ήταν να βλέπεις δύο ανθρώπους που είχαν την ευκαιρία να διαπρέψουν υπό την ηγεσία μου, τον Αλέξη Χαρίτση και το Σωκράτη Φάμελλο, να τους έχει ξεπετάξει πάνω στη γαλαρία, χωρίς κανέναν αυτοσεβασμό, ενώ τους “θάβει” στην ουσία στο βιβλίο του, ότι αυτοί φταίνε (…). Πόσο λίγο αυτοσεβασμό πρέπει να έχεις για να καταλήξεις εκεί; Δηλαδή να πας να παρακαλάς για μια μελλοντική έδρα, υπό ένα νέο σχήμα, όταν υποτίθεται ότι εκπροσωπείς μέλη, ψηφοφόρους. Πώς είναι αυτό δημοκρατία;».

Κασσελάκης στον Realfm 97,8 για Τσίπρα: «Ο μόνος ρόλος που παίζει είναι αυτός της επαναδιάλυσης, όχι της επανένωσης»

Για τη σχέση του με τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Κασσελάκης τόνισε πως: «είμαι μεγάλο παιδί. Το αν έχω μετανιώσει ή όχι δεν αφορά τον ελληνικό λαό ούτε λύνει οποιοδήποτε πρόβλημα του ελληνικού λαού».

