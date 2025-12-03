Κασσελάκης: «Δεν γίνεται η Δικαιοσύνη να λειτουργεί φοβικά απέναντι στους “Μπέους” της κοινωνίας»

«Το κράτος επιτρέπει σε κάθε Μπέο να κάνει τον ενδυματολόγο και να ντύνει τον ρατσισμό του με χριστουγεννιάτικα λαμπιόνια και “χιούμορ”. Και μετά αναρωτιόμαστε γιατί η βία και το μίσος κανονικοποιούνται» αναφέρει σε ανάρτησή του στο Facebook, o Στέφανος Κασσελάκης, σχολιάζοντας τα όσα είπε ο Αχιλλέας Μπέος στην εκδήλωση για την φωταγώγηση του Βόλου.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Στέφανου Κασσελάκη:

Η είδηση μιλάει από μόνη της. Ακόμη μια φορά ο «γνωστός» Μπέος προσβάλλει κοινωνικές ομάδες. Για «χιούμορ». Το χιούμορ του νταή του σχολείου, του νταή του δρόμου. Αυτού που δεν αντέχει τον καθρέφτη του και ξεσπά στους άλλους. Ένας άνθρωπος δημόσιας θέσης χρησιμοποιεί ξανά ρατσιστικό λόγο.

Και για ακόμη μια φορά δεν υπάρχει καμία αυτεπάγγελτη παρέμβαση. Καμία αυτόματη αντίδραση της Πολιτείας. Καμία συνέπεια. Το κράτος επιτρέπει σε κάθε Μπέο να κάνει τον ενδυματολόγο και να ντύνει τον ρατσισμό του με χριστουγεννιάτικα λαμπιόνια και «χιούμορ».

Και μετά αναρωτιόμαστε γιατί η βία και το μίσος κανονικοποιούνται.

Έχω ήδη κάνει καταγγελία για ρατσιστικό λόγο. Πριν από ένα μήνα.

Αλλά το πραγματικό ερώτημα δεν είναι τι έκανα εγώ. Το πραγματικό ερώτημα είναι: Πότε η Δικαιοσύνη θα κάνει τη δική της δουλειά; Πότε ένας εισαγγελέας θα παρέμβει αυτεπάγγελτα, όπως ο νόμος προβλέπει; Πόσες φορές πρέπει να ζητάμε προστασία για τα αυτονόητα;

Δεν γίνεται η Δικαιοσύνη να λειτουργεί φοβικά απέναντι στους Μπέους της κοινωνίας. Δεν γίνεται η ρητορική μίσους να περνάει σαν άλλο ένα στιγμιότυπο στα social. Σαν μια ακόμη είδηση που αύριο ξεχνιέται.

Δεν ζητώ εξαίρεση.

Ζητώ εφαρμογή του νόμου. Για όλους.