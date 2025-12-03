Κασσελάκης: «Δεν γίνεται η Δικαιοσύνη να λειτουργεί φοβικά απέναντι στους “Μπέους” της κοινωνίας»

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Κασσελάκης: «Δεν γίνεται η Δικαιοσύνη να λειτουργεί φοβικά απέναντι στους “Μπέους” της κοινωνίας»
Φωτογραφία: Intime

«Το κράτος επιτρέπει σε κάθε Μπέο να κάνει τον ενδυματολόγο και να ντύνει τον ρατσισμό του με χριστουγεννιάτικα λαμπιόνια και “χιούμορ”. Και μετά αναρωτιόμαστε γιατί η βία και το μίσος κανονικοποιούνται» αναφέρει σε ανάρτησή του στο Facebook, o Στέφανος Κασσελάκης, σχολιάζοντας τα όσα είπε ο Αχιλλέας Μπέος στην εκδήλωση για την φωταγώγηση του Βόλου.

«Ακόμη μια φορά ο “γνωστός” Μπέος προσβάλλει κοινωνικές ομάδες. Για “χιούμορ”. Το χιούμορ του νταή του σχολείου, του νταή του δρόμου. Αυτού που δεν αντέχει τον καθρέφτη του και ξεσπά στους άλλους. Ένας άνθρωπος δημόσιας θέσης χρησιμοποιεί ξανά ρατσιστικό λόγο» τονίζει ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας.

«Και για ακόμη μια φορά δεν υπάρχει καμία αυτεπάγγελτη παρέμβαση. Καμία αυτόματη αντίδραση της Πολιτείας. Καμία συνέπεια. […] Και μετά αναρωτιόμαστε γιατί η βία και το μίσος κανονικοποιούνται» επισημαίνει.

«Δεν γίνεται η Δικαιοσύνη να λειτουργεί φοβικά απέναντι στους Μπέους της κοινωνίας. Δεν γίνεται η ρητορική μίσους να περνάει σαν άλλο ένα στιγμιότυπο στα social. Σαν μια ακόμη είδηση που αύριο ξεχνιέται. Δεν ζητώ εξαίρεση. Ζητώ εφαρμογή του νόμου. Για όλους» καταλήγει ο Στέφανος Κασσελάκης.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Στέφανου Κασσελάκη:

Η είδηση μιλάει από μόνη της. Ακόμη μια φορά ο «γνωστός» Μπέος προσβάλλει κοινωνικές ομάδες. Για «χιούμορ». Το χιούμορ του νταή του σχολείου, του νταή του δρόμου. Αυτού που δεν αντέχει τον καθρέφτη του και ξεσπά στους άλλους. Ένας άνθρωπος δημόσιας θέσης χρησιμοποιεί ξανά ρατσιστικό λόγο.

Και για ακόμη μια φορά δεν υπάρχει καμία αυτεπάγγελτη παρέμβαση. Καμία αυτόματη αντίδραση της Πολιτείας. Καμία συνέπεια. Το κράτος επιτρέπει σε κάθε Μπέο να κάνει τον ενδυματολόγο και να ντύνει τον ρατσισμό του με χριστουγεννιάτικα λαμπιόνια και «χιούμορ».

Και μετά αναρωτιόμαστε γιατί η βία και το μίσος κανονικοποιούνται.

Έχω ήδη κάνει καταγγελία για ρατσιστικό λόγο. Πριν από ένα μήνα.

Αλλά το πραγματικό ερώτημα δεν είναι τι έκανα εγώ. Το πραγματικό ερώτημα είναι: Πότε η Δικαιοσύνη θα κάνει τη δική της δουλειά; Πότε ένας εισαγγελέας θα παρέμβει αυτεπάγγελτα, όπως ο νόμος προβλέπει; Πόσες φορές πρέπει να ζητάμε προστασία για τα αυτονόητα;

Δεν γίνεται η Δικαιοσύνη να λειτουργεί φοβικά απέναντι στους Μπέους της κοινωνίας. Δεν γίνεται η ρητορική μίσους να περνάει σαν άλλο ένα στιγμιότυπο στα social. Σαν μια ακόμη είδηση που αύριο ξεχνιέται.

Δεν ζητώ εξαίρεση.

Ζητώ εφαρμογή του νόμου. Για όλους.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αϋπνία: Η αρχαία άσκηση που την αντιμετωπίζει αποτελεσματικά

ΕΟΦ: Σε περιορισμένη διαθεσιμότητα 273 φάρμακα τον Νοέμβριο

Αγρότες: Νέες διευκρινίσεις του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τις επιδοτήσεις

e-ΕΦΚΑ: Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής ΑΠΔ κοινών επιχειρήσεων

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
21:22 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Αλέξης Τσίπρας: «Υπάρχει ανάγκη για μία νέα Μεταπολίτευση, ενός μεγάλου πολιτικού Big Bang»

«Υπάρχει ανάγκη για μία νέα Μεταπολίτευση, ενός μεγάλου πολιτικού Big Bang» υποστήριξε μεταξύ ...
21:10 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Αλέξης Τσίπρας: «Χρειαζόμαστε εθνική πυξίδα πριν βρεθούμε σε αχαρτογράφητα νερά»

«Χρειαζόμαστε εθνική πυξίδα πριν βρεθούμε σε αχαρτογράφητα νερά» τόνισε μεταξύ άλλων ο πρώην Π...
21:05 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Μητσοτάκης: «Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ίσως η πιο σύνθετη και δύσκολη μεταρρύθμιση» – Τι είπε για τις σχέσεις με Τουρκία και ΗΠΑ

Στις μεταρρυθμίσεις και το «βαθύ» κράτος αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη σ...
20:52 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Αλέξης Τσίπρας: Για όσα ως κυβέρνηση προσπαθήσαμε και καταφέραμε είμαι υπερήφανος

Άρχισε πριν από λίγο η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στην εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου το...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»