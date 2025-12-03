Μητσοτάκης: «Όσο οι μεταρρυθμίσεις αποδίδουν τόσο έχουμε το δημοσιονομικό περιθώριο να προβαίνουμε σε σημαντικές μειώσεις φόρων»

Η Ελλάδα έχει σήμερα από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην ευρωζώνη και ταυτόχρονα είναι δημοσιονομικά υπεύθυνη, επιτυγχάνοντας πρωτογενή πλεονάσματα, τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συζήτηση με τον πρόεδρο του ελληνοαμερικανικού επιμελητηρίου Γιάννη Σαρακάκη.

«Όσο οι μεταρρυθμίσεις αποδίδουν τόσο έχουμε το δημοσιονομικό περιθώριο να προβαίνουμε σε σημαντικές μειώσεις φόρων που έχουν με τη σειρά τους αναπτυξιακή δυναμική», τόνισε ο πρωθυπουργός, υπενθυμίζοντας ότι την περίοδο 2015-2018 η Ελλάδα είχε από τους χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι το Ταμείο Ανάκαμψης προσέφερε σημαντική αναπτυξιακή δυναμική. Αναφέρθηκε, επίσης, στις επενδύσεις και στην αύξησή τους, τονίζοντας ότι χρειάζεται να συνεχίσουμε την προσπάθεια, ενώ σημείωσε ότι ο κεντρικός στόχος από το 2023 είναι η αύξηση των μισθών.