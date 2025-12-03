Μητσοτάκης: «Όσο οι μεταρρυθμίσεις αποδίδουν τόσο έχουμε το δημοσιονομικό περιθώριο να προβαίνουμε σε σημαντικές μειώσεις φόρων»

Σύνοψη από το

  • Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως η Ελλάδα καταγράφει από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην ευρωζώνη, διατηρώντας δημοσιονομική υπευθυνότητα και πρωτογενή πλεονάσματα.
  • Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, οι μεταρρυθμίσεις δημιουργούν το δημοσιονομικό περιθώριο για σημαντικές μειώσεις φόρων που έχουν αναπτυξιακή δυναμική.
  • Το Ταμείο Ανάκαμψης προσέφερε σημαντική αναπτυξιακή δυναμική, ενώ κεντρικός στόχος από το 2023 είναι η αύξηση των μισθών.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Μητσοτάκης: «Όσο οι μεταρρυθμίσεις αποδίδουν τόσο έχουμε το δημοσιονομικό περιθώριο να προβαίνουμε σε σημαντικές μειώσεις φόρων»

Η Ελλάδα έχει σήμερα από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην ευρωζώνη και ταυτόχρονα είναι δημοσιονομικά υπεύθυνη, επιτυγχάνοντας πρωτογενή πλεονάσματα, τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συζήτηση με τον πρόεδρο του ελληνοαμερικανικού επιμελητηρίου Γιάννη Σαρακάκη.

«Όσο οι μεταρρυθμίσεις αποδίδουν τόσο έχουμε το δημοσιονομικό περιθώριο να προβαίνουμε σε σημαντικές μειώσεις φόρων που έχουν με τη σειρά τους αναπτυξιακή δυναμική», τόνισε ο πρωθυπουργός, υπενθυμίζοντας ότι την περίοδο 2015-2018 η Ελλάδα είχε από τους χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι το Ταμείο Ανάκαμψης προσέφερε σημαντική αναπτυξιακή δυναμική. Αναφέρθηκε, επίσης, στις επενδύσεις και στην αύξησή τους, τονίζοντας ότι χρειάζεται να συνεχίσουμε την προσπάθεια, ενώ σημείωσε ότι ο κεντρικός στόχος από το 2023 είναι η αύξηση των μισθών.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αϋπνία: Η αρχαία άσκηση που την αντιμετωπίζει αποτελεσματικά

ΕΟΦ: Σε περιορισμένη διαθεσιμότητα 273 φάρμακα τον Νοέμβριο

Αγρότες: Νέες διευκρινίσεις του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τις επιδοτήσεις

e-ΕΦΚΑ: Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής ΑΠΔ κοινών επιχειρήσεων

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
21:35 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Μητσοτάκης για Τσίπρα: «Θα μπαίνατε σε ένα καράβι που ο καπετάνιος το έστειλε στα βράχια και έριξε την ευθύνη στο πλήρωμα;»

«Θα μπαίνατε σε ένα καράβι που ο καπετάνιος το έστειλε στα βράχια και έριξε την ευθύνη στο πλή...
21:22 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Αλέξης Τσίπρας: «Υπάρχει ανάγκη για μία νέα Μεταπολίτευση, ενός μεγάλου πολιτικού Big Bang»

«Υπάρχει ανάγκη για μία νέα Μεταπολίτευση, ενός μεγάλου πολιτικού Big Bang» υποστήριξε μεταξύ ...
21:10 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Αλέξης Τσίπρας: «Χρειαζόμαστε εθνική πυξίδα πριν βρεθούμε σε αχαρτογράφητα νερά»

«Χρειαζόμαστε εθνική πυξίδα πριν βρεθούμε σε αχαρτογράφητα νερά» τόνισε μεταξύ άλλων ο πρώην Π...
21:05 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Μητσοτάκης: «Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ίσως η πιο σύνθετη και δύσκολη μεταρρύθμιση» – Τι είπε για τις σχέσεις με Τουρκία και ΗΠΑ

Στις μεταρρυθμίσεις και το «βαθύ» κράτος αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη σ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»